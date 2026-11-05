Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng: Sumi-Hanel tiếp tục đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh

Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty TNHH Hệ thống dây Sumi-Hanel. Ảnh: Viết Thành

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan của Trung ương và thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Giám đốc Công ty Hệ thống dây Sumi-Hanel Hashimura cho biết, Sumi-Hanel được thành lập năm 1996 tại Khu công nghiệp Sài Đồng B, thành phố Hà Nội, là liên doanh giữa Sumitomo Electric Industries, Sumitomo Wiring Systems (Nhật Bản) và Công ty cổ phần Hanel (Việt Nam). Những ngày đầu thành lập, công ty chỉ có một nhà máy với diện tích 13.000m² và 37 cán bộ, công nhân viên.

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hệ thống dây Sumi-Hanel Hashimura phát biểu. Ảnh: Viết Thành

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, cùng với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, Sumi - Hanel không ngừng lớn mạnh. Sản lượng hiện tăng hơn 100 lần so với thời điểm mới thành lập; diện tích nhà máy đạt khoảng 100.000m², với hơn 8.000 cán bộ, nhân viên.

Theo ông Hashimura, những thành quả đó là kết tinh của sự kết hợp giữa tính cẩn trọng, tinh thần kỷ luật, sự kiên trì của người Nhật Bản với đức tính cần cù, ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên của người Việt Nam.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki chúc mừng những thành tựu của Sumi-Hanel. Ảnh: Viết Thành

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki khẳng định, Chính phủ Nhật Bản sẽ phối hợp với Hà Nội và các cơ quan chức năng Việt Nam hỗ trợ Sumi-Hanel phát triển.

Đại sứ bày tỏ tin tưởng doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát triển trong 30 năm tới, đóng góp tích cực cho kinh tế, xã hội Việt Nam và quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.

Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội phát biểu chúc mừng công ty, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cho biết, Sumi-Hanel được thành lập trong giai đoạn Việt Nam đẩy mạnh công cuộc đổi mới, mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế. Đây là một trong những kết quả cụ thể của hợp tác công nghiệp giữa doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản tại Hà Nội.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, sự ra đời của liên doanh thể hiện tầm nhìn của các đối tác trong việc kết hợp thế mạnh về công nghệ, kinh nghiệm quản trị của Nhật Bản với tiềm năng thị trường, nguồn nhân lực và điều kiện phát triển của Việt Nam.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Viết Thành

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, điều đáng trân trọng không chỉ là kết quả sản xuất, kinh doanh mà còn là việc các đối tác cùng xây dựng, duy trì một doanh nghiệp phát triển ổn định trên cơ sở tôn trọng, tin cậy và hài hòa lợi ích.

Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Sumi-Hanel đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Công ty đã góp phần phát triển sản xuất công nghiệp, nâng cao năng lực công nghệ, chất lượng sản phẩm và tham gia vào chuỗi cung ứng quốc tế.

Đồng thời, công ty đã tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động, góp phần đào tạo đội ngũ kỹ sư, cán bộ quản lý và công nhân kỹ thuật Việt Nam có tay nghề, tác phong công nghiệp, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Theo đồng chí Vũ Đại Thắng, giá trị lâu dài của một dự án hợp tác đầu tư không chỉ thể hiện ở quy mô sản xuất hay kết quả kinh doanh, mà còn ở năng lực công nghệ, trình độ quản lý và chất lượng nguồn nhân lực được hình thành trong quá trình hoạt động.

Thông qua môi trường làm việc tại Sumi-Hanel, nhiều kỹ sư, cán bộ quản lý và công nhân Việt Nam có điều kiện tiếp cận công nghệ, phương pháp quản trị và môi trường sản xuất hiện đại của Nhật Bản. Đây là những kinh nghiệm thiết thực đối với sự phát triển của ngành công nghiệp Thủ đô.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, công ty còn quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống người lao động, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và đóng góp cho công tác an sinh xã hội.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng tặng Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội cho tập thể công ty. Ảnh: Viết Thành

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng chúc mừng những thành tích Sumi-Hanel đạt được và trân trọng cảm ơn các đối tác Nhật Bản, Tập đoàn Sumitomo và Công ty Hanel đã tin tưởng, hợp tác, đồng hành trong suốt quá trình phát triển của liên doanh; ghi nhận, cảm ơn những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, chuyên gia, cán bộ, kỹ sư và người lao động hai nước, đặc biệt là những người tham gia xây dựng công ty từ những ngày đầu thành lập.

Đề cập quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cho rằng, sự phát triển của Sumi-Hanel phản ánh những kết quả tích cực trong hợp tác kinh tế giữa hai nước. Trải qua hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản không ngừng được củng cố, phát triển, đặc biệt là việc nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới vào năm 2023.

Trong tiến trình đó, hợp tác kinh tế, đầu tư và công nghiệp luôn giữ vai trò quan trọng. Nhật Bản là một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, đồng thời là đối tác đầu tư lâu dài, tin cậy của thành phố Hà Nội. Những liên doanh như Sumi-Hanel không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần chuyển giao công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường sự gắn kết giữa doanh nghiệp hai nước.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng tặng Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội cho các cá nhân của công ty. Ảnh: Viết Thành

Trong giai đoạn tới, Hà Nội định hướng phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, công nghệ cao, xanh và có giá trị gia tăng lớn; đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Thành phố mong muốn các doanh nghiệp Nhật Bản, trong đó có Sumi-Hanel, tiếp tục phát huy thế mạnh về công nghệ, kinh nghiệm quản trị, mở rộng hợp tác và đóng góp tích cực vào quá trình phát triển công nghiệp của Thủ đô.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị, Sumi-Hanel tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả hợp tác giữa các đối tác Việt Nam và Nhật Bản; xây dựng định hướng phát triển dài hạn, phù hợp với những thay đổi của thị trường và yêu cầu phát triển của ngành công nghiệp.

Cùng với đó, công ty cần chú trọng đầu tư đổi mới công nghệ, ứng dụng tự động hóa, chuyển đổi số và các phương thức quản trị hiện đại; nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Chủ tịch UBND thành phố mong muốn công ty tiếp tục chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; đẩy mạnh đào tạo, chuyển giao công nghệ, tạo điều kiện để đội ngũ kỹ sư, cán bộ quản lý Việt Nam đảm nhận nhiều hơn các vị trí quản lý, kỹ thuật và cải tiến sản xuất.

Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị, công ty thực hiện tốt trách nhiệm bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên; tăng cường kết nối với các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của Hà Nội và Việt Nam, tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng khẳng định, Hà Nội luôn trân trọng sự tin tưởng và những đóng góp của các nhà đầu tư Nhật Bản. Thành phố cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phát triển kết cấu hạ tầng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động ổn định, hiệu quả, lâu dài.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các sở, ngành và chính quyền địa phương chủ động lắng nghe, kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp theo thẩm quyền. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, cần tổng hợp, báo cáo và đề xuất hướng xử lý, không để khó khăn kéo dài do thiếu trách nhiệm phối hợp.

Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội Nguyễn Đình Thắng chúc mừng Công đoàn công ty. Ảnh: Viết Thành

Thành phố Hà Nội mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, đồng hành của các nhà đầu tư Nhật Bản không chỉ trong những lĩnh vực hợp tác truyền thống mà cả các lĩnh vực mới như công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng bày tỏ tin tưởng, với những nền tảng đã được xây dựng trong 30 năm qua, Sumi-Hanel sẽ tiếp tục phát triển hiệu quả, bền vững, đóng góp thiết thực vào quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho tập thể và các cá nhân thuộc công ty.