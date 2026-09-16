Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng: Rõ trách nhiệm để đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì buổi làm việc với Sở Xây dựng Hà Nội. Ảnh: Viết Thành

Tham gia Đoàn công tác của thành phố có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan của thành phố.

Hoàn thành 77,2% nhiệm vụ được giao trong 9 tháng năm 2026

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong cho biết, trong 9 tháng năm 2026, Sở được giao tổng số 2.268 nhiệm vụ, đã hoàn thành 1.751 nhiệm vụ, đạt 77,2%; đang thực hiện 517 nhiệm vụ, chiếm 22,8%.

Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Viết Thành

Theo Giám đốc Sở Xây dựng, năm 2026, khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới, khó; đồng thời Sở Xây dựng được tổ chức trên cơ sở sắp xếp lại Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở Xây dựng, trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND và UBND thành phố, Sở đã chủ động tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ được giao, bộ máy từng bước ổn định, cơ bản đáp ứng yêu cầu công việc.

Về xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật, Sở được giao chủ trì xây dựng 12 nghị quyết và 5 quyết định của UBND thành phố. Đến nay, đã ban hành 11/12 nghị quyết và 1/5 quyết định. Sở cũng tham gia xây dựng, trình ban hành 1 nghị quyết và 17 quyết định quy phạm pháp luật của ngành; hoàn thành rà soát tổng thể hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành theo 8 nhóm lĩnh vực, với khoảng 356 quy chuẩn, tiêu chuẩn.

Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú phát biểu. Ảnh: Viết Thành

Trong xử lý các điểm nghẽn đô thị, lĩnh vực giao thông đã xử lý 42/51 điểm nghẽn. Thực hiện Kế hoạch số 325, thành phố đã đưa vào vận hành 10/10 công trình khẩn cấp chống ngập; bổ sung 83ha hồ điều hòa, khoảng 15,89km cống và 26 trạm bơm.

Đối với các công trình, dự án trọng điểm, Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong cho biết, các dự án cầu Hồng Hà, cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo đang được triển khai. Một số dự án đường sắt đô thị cũng đã được khởi công. Tuyến đường sắt đô thị số 5 đã khởi công, giải ngân khoảng 47,28% dự toán. Các tuyến đường sắt đô thị số 1, 2, 8, 10 và 14 đã khởi công ngày 22-6.

Tuy nhiên, Sở Xây dựng xác định tiến độ một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm chưa đáp ứng yêu cầu; khối lượng công việc quý IV còn rất lớn. Một số nhiệm vụ phức tạp, phụ thuộc nhiều vào công tác giải phóng mặt bằng, di chuyển hạ tầng kỹ thuật, năng lực chuyên môn chuyên sâu ở một số lĩnh vực mới. Sở đặt mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng ngành Xây dựng đạt 15,03%, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng chung của thành phố đạt 11%; phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt từ 95% trở lên.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Viết Thành

Đại diện lãnh đạo các đơn vị phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Viết Thành

Trong các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm, Sở tập trung hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường cải cách thủ tục hành chính gắn với chính quyền địa phương 2 cấp; hoàn thiện thể chế, đẩy nhanh tiến độ lập và thẩm định 125 quy hoạch theo Kế hoạch số 331; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, các tuyến đường và đường sắt đô thị; tiếp tục xử lý các điểm nghẽn giao thông, ngập úng; phát triển nhà ở, cải tạo chung cư cũ, chỉnh trang và phát triển đô thị, quản lý hạ tầng kỹ thuật.

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, Sở Xây dựng kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp tháo gỡ những khó khăn về lập quy hoạch, giải phóng mặt bằng, di chuyển hạ tầng kỹ thuật và thủ tục phát triển nhà ở xã hội.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Viết Thành

Sở đề nghị đẩy nhanh việc lập 125 quy hoạch theo Kế hoạch số 331; nghiên cứu bố trí nguồn vốn, cơ chế thanh toán linh hoạt để các đơn vị có thể triển khai ngay các quy hoạch thuộc thẩm quyền. Đồng thời, đề nghị tiếp tục duy trì tổ chức bộ máy Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc thuộc Sở đến hết năm 2026 để thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch số 331; hiện Ban đang triển khai 54 đồ án quy hoạch.

Bám sát mục tiêu tăng trưởng, quản trị theo dữ liệu và tiến độ

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng phát biểu. Ảnh: Viết Thành

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng đề nghị Sở Xây dựng xác định rõ vai trò trong phát triển đô thị và tăng trưởng kinh tế của thành phố. Theo đồng chí Trương Việt Dũng, Sở không chỉ là cơ quan quản lý chuyên ngành mà còn trực tiếp tạo động lực phát triển và giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến người dân; do đó cần bám sát mục tiêu tăng trưởng hai con số của thành phố.

Để tạo động lực tăng trưởng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng đề nghị Sở phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tài chính, thống kê, bảo đảm cung cấp đầy đủ dữ liệu về hoạt động xây dựng, không chỉ đối với các công trình, dự án lớn mà cả hoạt động xây dựng của người dân. Đồng chí đề nghị nghiên cứu, theo dõi 6 nhóm động lực gồm: Đầu tư công; nhà ở, bất động sản và phát triển đô thị; giao thông đường bộ và đường sắt đô thị; vận tải hành khách; vận tải hàng hóa, logistics và đường thủy; hạ tầng kỹ thuật, vật liệu và dịch vụ xây dựng.

Cho rằng tăng trưởng không nên chỉ được nhìn qua giải ngân mà phải theo dõi cả chuỗi từ đầu vào đến sản phẩm đầu ra, đồng chí Trương Việt Dũng đề nghị Sở cần lựa chọn khoảng 20-30 dự án, công trình tạo tăng trưởng lớn, xác định rõ đầu mối chịu trách nhiệm và xây dựng kịch bản cụ thể cho từng dự án. Trong tổ chức thực hiện, cần phân công rõ phòng chủ trì, đầu mối tổng hợp, tăng cường theo dõi, cảnh báo tiến độ theo các mốc 3 ngày, 7 ngày, 15 ngày; đồng thời đẩy mạnh cắt giảm các quy trình nội bộ để rút ngắn thời gian xử lý công việc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn phát biểu. Ảnh: Viết Thành

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của Sở Xây dựng sau khi hợp nhất các lĩnh vực giao thông vận tải, xây dựng, quy hoạch - kiến trúc, nhất là trong triển khai chiến lược xây dựng, phát triển Thủ đô, Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và Luật Thủ đô. Đồng chí đề nghị Ban Giám đốc Sở tiếp tục đổi mới phương thức quản lý theo hướng khoa học, phân công rõ trách nhiệm và tăng cường điều phối giữa các lĩnh vực.

Về nhiệm vụ những tháng cuối năm, đồng chí Dương Đức Tuấn đề nghị Sở chuyển mạnh sang trạng thái quản trị, theo dõi cụ thể các khu đô thị, dự án đầu tư công và ngoài đầu tư công, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; đồng thời kiểm soát các điều kiện liên quan đến giải phóng mặt bằng, vật tư xây dựng, giá cả, chỉ số giá và định mức kinh tế - kỹ thuật.

Đối với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố yêu cầu khẩn trương thiết lập lịch triển khai cụ thể, bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch không gian ngầm. Đồng chí nhấn mạnh chương trình phát triển đô thị phải gắn với phát triển nhà ở, cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị; nghiên cứu tổng thể phương án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, xác định rõ các khu vực tái định cư tại chỗ, không tại chỗ hoặc kết hợp hai hình thức.

Tạo chuyển biến trong quản lý và phát triển

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Viết Thành

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Xây dựng trong thực hiện nhiệm vụ sau khi tổ chức, sắp xếp lại bộ máy.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, đây là lần đầu tiên lãnh đạo thành phố làm việc với Sở Xây dựng theo cơ cấu, tổ chức mới. Qua báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2026 và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm, có thể thấy Sở Xây dựng đang phụ trách lĩnh vực có phạm vi quản lý rộng, khối lượng công việc lớn, liên quan trực tiếp đến người dân và sự phát triển của thành phố.

Trong điều kiện đó, Sở Xây dựng đã duy trì công việc tương đối đều, không để xảy ra khoảng trống trong công tác quản lý nhà nước. Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể Sở Xây dựng.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cho rằng, việc hợp nhất, tổ chức lại các lĩnh vực thuộc ngành Xây dựng tạo áp lực lớn về chất lượng và tiến độ công việc. Trước đây, các lĩnh vực được phân công ở 3 sở, với 3 hệ thống cơ sở và phương thức quản lý khác nhau, trong đó có giao thông, xây dựng và quy hoạch. Khi được tổ chức lại về một đầu mối, cần có thời gian và điều kiện để rà soát, thống nhất các quy trình, quy chế và phương thức tổ chức thực hiện.

“Đây là chủ trương lớn nhằm tạo sự thay đổi trong cách tiếp cận về quản lý và phát triển. Trong lĩnh vực xây dựng, trước đây công tác quy hoạch và quá trình chuẩn bị, triển khai đầu tư xây dựng có những quy trình khác nhau, đòi hỏi sự phối hợp, liên thông và lồng ghép”, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.

Đối với các nhiệm vụ còn lại của năm 2026, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, mục tiêu tăng trưởng 2 con số của thành phố vẫn được xác định, không thay đổi. Vì vậy, Sở Xây dựng phải tiếp tục phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của ngành, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng chung của thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố cho rằng, dư địa tăng trưởng của ngành Xây dựng trong những tháng cuối năm còn rất lớn, bên cạnh các động lực đã được tính toán như phát triển nhà ở xã hội và các dự án thuộc danh mục mục tiêu. Trong đó, các dự án đường sắt đô thị đang và sẽ triển khai là một trong những động lực quan trọng.

Chủ tịch UBND thành phố dẫn chứng, tuyến đường sắt đô thị số 3, tuyến số 5 đang triển khai; cùng với đó là 5 tuyến đường sắt đô thị mới được khởi công. Khi máy móc, thiết bị nhập khẩu được đưa vào thi công, các dự án này sẽ tạo tác động đáng kể đến tăng trưởng.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng và các Phó Giám đốc tiếp tục bám sát kịch bản tăng trưởng đã xây dựng, thường xuyên rà soát, cập nhật để có giải pháp điều chỉnh phù hợp, bảo đảm mục tiêu đề ra.

Đối với những nhiệm vụ có nguy cơ chậm tiến độ, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở rà soát, phân công cụ thể từng đồng chí lãnh đạo phụ trách theo đúng tinh thần rõ người, rõ trách nhiệm; thường xuyên bám sát, đôn đốc, bảo đảm không có nhiệm vụ nào không hoàn thành.

“Không có lý do gì để chúng ta thay đổi mục tiêu”, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu ngành Xây dựng tập trung thực hiện các nhiệm vụ năm 2026 trên cơ sở các quy định, cơ chế, chính sách đã được thành phố ban hành.

Về công tác quy hoạch, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, bởi quy hoạch phải đi trước một bước để làm cơ sở triển khai các công việc tiếp theo, từ chuẩn bị dự án, quyết định chủ trương đầu tư đến đầu tư xây dựng.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Viết Thành

Sau khi Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm được thông qua, toàn bộ hệ thống quy hoạch cấp dưới cần được khẩn trương triển khai để cụ thể hóa quy hoạch tổng thể. Theo Kế hoạch số 331, một số quy hoạch phải hoàn thành trong tháng 9, các quy hoạch còn lại phải hoàn thành trong năm 2026.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Sở Xây dựng tập trung cao độ cho nhiệm vụ này, đồng thời chủ động tháo gỡ những khó khăn liên quan đến số lượng đơn vị tư vấn, nhân lực có chuyên môn về quy hoạch và năng lực lập quy hoạch tại các xã, phường.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, thành phố đã xác định rõ khối lượng công việc và những khó khăn về nguồn lực. Vì vậy, Sở Xây dựng cần phát huy vai trò hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn, quy trình và dữ liệu, đồng thời tham gia trực tiếp cùng các xã, phường để bảo đảm tiến độ lập quy hoạch.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh yêu cầu các quy hoạch phải có sự gắn kết, đồng bộ với nhau và gắn với các không gian phát triển lớn, các trục giao thông quan trọng, trong đó có các tuyến vành đai như Vành đai 4, Vành đai 5 và các tuyến vành đai được nghiên cứu, triển khai trong thời gian tới.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, việc triển khai hiệu quả Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm đòi hỏi hệ thống quy hoạch cấp dưới phải được hoàn thiện đồng bộ. Nếu không, quy hoạch tổng thể sẽ khó phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Do đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Xây dựng tập trung cao độ, tăng cường phối hợp với các địa phương, hướng dẫn về chuyên môn, quy trình và dữ liệu, qua đó bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ quy hoạch đúng tiến độ.

Trong nhóm các dự án theo Nghị quyết số 28, thành phố đang triển khai nhiều dự án có ý nghĩa động lực, từ đường sắt đô thị, đô thị đa mục tiêu đến các dự án liên quan đến trục sông Hồng và các trục phát triển lớn. Đây thực sự là những động lực để thúc đẩy tăng trưởng thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố cho rằng, sau giai đoạn tập trung xây dựng cơ chế, chính sách từ cuối năm 2025 đến nay, thành phố đã bước sang giai đoạn đưa những cơ chế cụ thể vào thực tiễn, tạo ra các công trình, sản phẩm cụ thể. “Chúng ta làm cơ chế trước, bây giờ sau khi cơ chế đã được hoàn thiện thì bắt buộc phải có sản phẩm cụ thể”, Chủ tịch UBND thành phố nói.

Theo đó, đối với các dự án lớn, yêu cầu đặt ra là phải có sự phân công trách nhiệm rõ ràng. Chủ tịch UBND thành phố cho biết, hiện thành phố cũng đang giao các Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách những dự án lớn.

Đối với Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị nghiên cứu phân công cụ thể theo từng dự án. “Đối với từng dự án lớn thì có thể phân công một đồng chí Phó Giám đốc chịu trách nhiệm xuyên suốt để cùng hỗ trợ các đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách dự án”, Chủ tịch Vũ Đại Thắng nêu. Mục tiêu là bảo đảm các dự án được theo dõi, đôn đốc thường xuyên, các thủ tục được triển khai ở mức cao nhất và nhanh nhất.

Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị Sở Xây dựng đặc biệt quan tâm nhóm các dự án giao thông, các dự án đô thị quan trọng khác. Trong đó có 7 cây cầu mà các Ban Quản lý dự án đang tổ chức triển khai, cùng các dự án nhà ở và nhiều công trình quan trọng khác.

Đây đều là những dự án có yêu cầu tiến độ rất gấp. Chủ tịch UBND thành phố dẫn ví dụ, có dự án hiện mới triển khai được một số phần việc ban đầu nhưng yêu cầu hoàn thành vào tháng 7-2027. “Đây là đường tiến độ hết sức quyết liệt. Nếu không có giám sát, không đôn đốc thì không thể chạy được”, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng nói và đề nghị Sở Xây dựng tiếp tục đặc biệt quan tâm, theo sát tiến độ các dự án.