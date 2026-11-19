Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị đối thoại. Ảnh: Văn Tuyến

Sáng 19-11, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND thành phố phối hợp với Thành đoàn Hà Nội tổ chức Hội nghị Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đối thoại với thanh niên năm 2026 với chủ đề: “Thanh niên Thủ đô - Khát vọng cống hiến, chung tay kiến tạo tương lai Hà Nội”.

Tạo cơ hội để thanh niên đóng góp vào phát triển Thủ đô

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng bày tỏ vui mừng trước những ý kiến trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm của thanh niên, xuất phát từ thực tiễn học tập, lao động, khởi nghiệp và đời sống hằng ngày. Chủ tịch UBND thành phố đánh giá cao sự chuẩn bị của Thành đoàn, các sở, ngành và tinh thần tham gia đối thoại của các đại biểu.

Nhấn mạnh ý nghĩa chủ đề hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố cho rằng, chính quyền có trách nhiệm tạo môi trường và cơ hội, còn thanh niên phải chủ động đề xuất, tham gia thực hiện và chứng minh năng lực bằng những kết quả cụ thể trong xây dựng, phát triển Thủ đô.

Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển với yêu cầu cao: Phát triển nhanh nhưng phải bảo đảm bền vững; hiện đại nhưng vẫn giữ gìn bản sắc; tạo nhiều cơ hội kinh tế đồng thời nâng cao chất lượng sống của người dân. Những mục tiêu này không chỉ dựa vào đầu tư hạ tầng và nguồn lực ngân sách mà cần có tri thức, sự sáng tạo và tinh thần dám nghĩ, dám làm của thế hệ trẻ.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu kết luận hội nghị đối thoại. Ảnh: Văn Tuyến

Từ các ý kiến tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh ba nhóm vấn đề trọng tâm.

Thứ nhất, Hà Nội phải thực sự là nơi người trẻ có năng lực được trao cơ hội và có điều kiện làm việc tốt.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, thu hút được người giỏi đã khó, để người giỏi muốn ở lại, cống hiến và phát huy năng lực còn khó hơn. Vì vậy, các cơ quan thành phố cần tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng dễ tìm hiểu, dễ tiếp cận, thực hiện minh bạch; mạnh dạn giao nhiệm vụ, kể cả những việc khó đối với người có năng lực, coi trọng sản phẩm và hiệu quả công việc trong đánh giá, đồng thời tạo cơ hội để cán bộ trẻ rèn luyện, thử thách và trưởng thành qua thực tiễn.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND thành phố quan tâm đề xuất công khai các bài toán của thành phố để nhóm nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và thanh niên cùng tham gia giải quyết. Hà Nội đang có nhiều vấn đề cần lời giải mới trong các lĩnh vực giao thông, môi trường, quản lý đô thị, dịch vụ công và chuyển đổi số. Do đó, các cơ quan nhà nước cần chủ động xác định rõ vấn đề cần giải quyết, dữ liệu có thể chia sẻ theo quy định, đơn vị tiếp nhận giải pháp và phương thức đánh giá kết quả.

Đổi mới sáng tạo cần có cơ chế thử nghiệm phù hợp, đồng thời phân biệt rõ rủi ro được nhận diện, kiểm soát theo quy định với hành vi thiếu trách nhiệm hoặc vi phạm pháp luật. Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu ý kiến của thanh niên, hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, gắn với những yêu cầu thực tiễn của thành phố.

Đối với hoạt động khởi nghiệp, nhất là hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ, Chủ tịch UBND thành phố cho rằng điều thanh niên cần nhiều khi không phải là một chính sách lớn mà là sự hướng dẫn đúng lúc, kịp thời, giảm chi phí tuân thủ và tránh mất thời gian vì thủ tục.

“Việc chuyển đổi sang quản lý thuế số, sử dụng hóa đơn điện tử và phần mềm kế toán phải đi đôi với hỗ trợ thực chất. Cơ quan thuế cần hướng dẫn để người dân, doanh nghiệp thực hiện đúng ngay từ đầu, nhất là những người mới khởi nghiệp”, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.

Thứ hai, phát triển Thủ đô phải gắn với nhu cầu thiết thực của người trẻ và chất lượng cuộc sống của người dân. Qua đối thoại, Chủ tịch UBND thành phố nhận thấy, thanh niên đặc biệt quan tâm đến việc làm, nhà ở, điều kiện học tập, xây dựng gia đình, không gian sinh hoạt và môi trường sống. Đây là những vấn đề thành phố cần quan tâm bởi nếu người trẻ khó tìm việc làm phù hợp, khó ổn định chỗ ở, thiếu không gian học tập và sinh hoạt thì sức hấp dẫn của Thủ đô sẽ bị hạn chế.

Trong quá trình chỉnh trang, tái thiết đô thị, công tác tái định cư cần được nhìn nhận toàn diện, không chỉ dừng ở việc bố trí chỗ ở mà còn phải bảo đảm việc làm, trường học, giao thông, dịch vụ y tế và điều kiện duy trì sinh kế. Đặc biệt, cần có giải pháp hạn chế tối đa việc gián đoạn học tập, ảnh hưởng đến việc làm và sinh kế của thanh niên, học sinh, sinh viên khi di dời. Các sở, ngành, địa phương phải quan tâm giải quyết những vấn đề này trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án.

Các đại biểu thanh niên Thủ đô tham dự hội nghị. Ảnh: Văn Tuyến

Thành phố cũng cần tiếp tục thực hiện các chính sách về nhà ở, đồng thời công khai, minh bạch thông tin để người có nhu cầu thực sự, nhất là thanh niên, biết rõ chương trình có thể tiếp cận, điều kiện và thủ tục thực hiện. Bên cạnh đó, thành phố cần quan tâm đầy đủ hơn đến chăm sóc sức khỏe, sinh con, nuôi dạy con và các dịch vụ hỗ trợ gia đình trẻ để người trẻ yên tâm gắn bó lâu dài với Thủ đô.

Chủ tịch UBND thành phố đánh giá cao đề xuất khai thác các không gian, thiết chế văn hóa, thể thao và cơ sở công cộng phục vụ học tập, sáng tạo, sinh hoạt của thanh niên. Theo đó, không phải nhu cầu nào cũng cần bắt đầu bằng việc xây dựng công trình mới; thành phố cần rà soát, khai thác hiệu quả các nguồn lực, cơ sở vật chất hiện có để đáp ứng tốt hơn nhu cầu chính đáng của người trẻ.

Đối với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đây là những hướng phát triển cần thiết, đồng thời mở ra cơ hội kinh doanh mới cho thế hệ trẻ. Thành phố sẽ quan tâm các chính sách hỗ trợ những lĩnh vực này, giúp doanh nghiệp tiếp cận các điều kiện cần thiết để phát triển.

Phát huy giá trị văn hóa, đưa kiến nghị của thanh niên vào thực tiễn

Thứ ba, thanh niên cần chủ động đưa tri thức mới vào những giá trị riêng có của Hà Nội và tự tin hội nhập quốc tế. Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, Thủ đô có lợi thế lớn về lịch sử, văn hóa, di sản, làng nghề, hệ thống trường đại học và nguồn nhân lực trẻ. Tuy nhiên, những lợi thế này không tự chuyển hóa thành sức cạnh tranh nếu thiếu đổi mới về thiết kế, xây dựng thương hiệu và phương thức quảng bá sản phẩm.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu kết luận hội nghị đối thoại. Ảnh: Văn Tuyến

Đánh giá cao ý kiến của thanh niên làng nghề Bát Tràng về phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường cho sản phẩm truyền thống, Chủ tịch UBND thành phố cho rằng đây là những đề xuất thiết thực. Các sở, ngành, trong đó có Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, cần tiếp thu và sớm có chương trình hỗ trợ các làng nghề truyền thống phong phú, đa dạng của Thủ đô.

Đối với hợp tác quốc tế, nhất là trong các lĩnh vực mới như đô thị thông minh, trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới sáng tạo, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh yêu cầu không chỉ dừng lại ở trao đổi, ký kết thỏa thuận mà phải xây dựng các kế hoạch, bước triển khai tiếp theo. Mục tiêu là chuyển các thỏa thuận thành hoạt động hợp tác cụ thể giữa doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu và tạo ra sản phẩm thực tế, không chỉ với Hàn Quốc mà còn với nhiều quốc gia khác.

Để bảo đảm các nội dung đối thoại được triển khai hiệu quả, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị sau hội nghị, Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng UBND thành phố và Thành đoàn tổng hợp toàn bộ ý kiến, kiến nghị của thanh niên, kể cả những nội dung chưa kịp trao đổi trực tiếp; phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan để phối hợp xem xét, giải quyết. Thông báo kết luận cần xác định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và thời gian xử lý.

Giám đốc các sở, thủ trưởng cơ quan và Chủ tịch UBND các xã, phường cần trực tiếp giải quyết những vấn đề thuộc trách nhiệm, được thanh niên phản ánh tại hội nghị cũng như trong quá trình công tác, tiếp xúc. Đối với Thành đoàn Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, chủ động tập hợp các nhóm thanh niên có chuyên môn, những sáng kiến có khả năng triển khai; phối hợp với các sở, ngành lựa chọn những công việc phù hợp để thanh niên trực tiếp tham gia thực hiện.

Nhấn mạnh vai trò xung kích, đi đầu của thanh niên không chỉ ở sức trẻ mà còn ở tư duy mới, chuyên môn và tinh thần sẵn sàng nhận trách nhiệm, Chủ tịch UBND thành phố mong muốn mỗi người trẻ tiếp tục học tập, nghiên cứu, làm việc có trách nhiệm, mạnh dạn đề xuất và kiên trì với những ý tưởng có ích.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng các đại biểu, thanh niên Thủ đô chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Văn Tuyến

“Nếu có sáng kiến, hãy thử nghiệm; nếu thấy vấn đề thì hãy đề xuất phương án để cùng giải quyết; nếu được giao việc thì hãy làm đến cùng”, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, đồng thời cho rằng không phải ý tưởng nào cũng thành công ngay, nhưng điều quan trọng là phải nghiêm túc thực hiện, biết rút kinh nghiệm và tiếp tục hoàn thiện. Qua đó, thanh niên trưởng thành hơn và thành phố có thêm những kết quả thiết thực.

Về phía chính quyền thành phố, Chủ tịch UBND thành phố khẳng định trách nhiệm lắng nghe, tháo gỡ rào cản và tạo điều kiện tốt nhất để thế hệ trẻ phát huy năng lực, đóng góp cho sự phát triển của Thủ đô.