Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng: Lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng mới

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 57 của Thành ủy chủ trì giao ban. Ảnh: Viết Thành

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 57 của Thành ủy chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bùi Huyền Mai; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương; Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo 57 của Thành ủy.

Tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo 57 của Thành ủy cùng các thành viên Ban Chỉ đạo; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp từ điểm cầu trụ sở UBND thành phố và trực tuyến đến 126 xã, phường.

Hoàn thành 484 nhiệm vụ về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng phát biểu. Ảnh: Viết Thành

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, tháng 10-2026, Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Toàn thành phố đã hoàn thành 484 trong tổng số 865 nhiệm vụ; đồng thời tập trung rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, khắc phục tình trạng trùng lặp nhiệm vụ và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Ban Chỉ đạo 57 của Thành ủy đã hoàn thành kiện toàn tổ chức. Tại cấp xã, phường, tính đến ngày 19-10 đã có 87/126 đơn vị kiện toàn Ban Chỉ đạo, còn 39 đơn vị chưa hoàn thành. Các đơn vị đã kiện toàn đều giao Công an cấp xã làm cơ quan thường trực.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị phát biểu tại cuộc họp chiều 20-10. Ảnh: Viết Thành

Toàn thành phố đang triển khai 865 nhiệm vụ, trong đó hoàn thành 484 nhiệm vụ, đang thực hiện 381 nhiệm vụ; có 3 nhiệm vụ quá hạn. Qua rà soát 571 nhiệm vụ cấp thành phố, cơ quan thường trực phát hiện 177 nhiệm vụ trùng lặp nguyên văn hoặc trùng lặp nội dung, chiếm 31%. Nếu gộp các nhiệm vụ trùng lặp, khối lượng theo dõi có thể giảm 131 nhiệm vụ, tương đương gần 23%.

Các nền tảng số tiếp tục được hoàn thiện và mở rộng. Hệ thống Trung tâm điều hành thông minh (IOC) Thành ủy đã cấu hình 84 chỉ số, cấp khoảng 28.000 tài khoản tại 134 cơ quan, đơn vị.

Nền tảng HanoiWork hình thành 183 không gian làm việc số, với khoảng 85.500 tài khoản cán bộ, công chức, viên chức; lũy kế ghi nhận 156.610 lịch họp, 9.873 luồng quy trình phê duyệt và khoảng 2,86 triệu tin nhắn làm việc. Ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi) duy trì hơn 6,2 triệu tài khoản định danh, tiếp tục tích hợp các tiện ích về giấy tờ số, trợ lý ảo, dịch vụ hành chính và giao thông.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị phát biểu tại cuộc họp chiều 20-10. Ảnh: Viết Thành

Trong lĩnh vực dữ liệu đất đai, đến ngày 14-10, thành phố đã xây dựng cơ sở dữ liệu cho 4.781.746 thửa đất trên tổng số 4.827.135 thửa, đạt 99,1%. Trong đó, 2.782.633 thửa đất đạt tiêu chí nhóm 1 “Đúng - đủ - sạch - sống”. Dữ liệu không gian bản đồ đã được bàn giao đầy đủ cho 126 xã, phường.

Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh trên cơ sở dữ liệu. Đến ngày 14-10, thành phố đã phê duyệt phương án tái cấu trúc 1.557/1.721 thủ tục hành chính, đạt 90,47%, tiệm cận mục tiêu tối thiểu 95% trước ngày 31-12-2026. Đối với 25 thủ tục trọng điểm, các phương án dự kiến tiết kiệm khoảng 1.731,48 tỷ đồng chi phí tuân thủ mỗi năm, với mức cắt giảm bình quân 72,4%.

Theo đánh giá của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Trung ương, Hà Nội là một trong 18/34 địa phương đăng ký 8 sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hà Nội cũng thuộc nhóm 5 địa phương có mức phân bổ ngân sách lớn nhất cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, với tổng kinh phí 15.147,425 tỷ đồng, chiếm 59,5% ngân sách địa phương bố trí cho lĩnh vực này.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị phát biểu tại cuộc họp chiều 20-10. Ảnh: Viết Thành

Trong tháng 11-2026, Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy xác định nhiệm vụ trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ đến hạn, xử lý dứt điểm nhiệm vụ quá hạn, bảo đảm mỗi nhiệm vụ có sản phẩm đầu ra cụ thể. Các đơn vị cần tập trung giải ngân kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đúng quy định; rà soát, cập nhật thông tin giải ngân của 22 sản phẩm theo yêu cầu của cơ quan thường trực Trung ương.

Thành phố đồng thời tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu theo dõi nhiệm vụ, loại bỏ các nhiệm vụ trùng lặp, không cần thiết; làm rõ cơ quan chủ trì, tổng kinh phí, nguồn vốn, số đã bố trí, giải ngân, khối lượng thực hiện và sản phẩm đầu ra theo tiêu chí “6 rõ”.

Cùng với đó, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát an ninh mạng; kiện toàn Tổ công tác về an ninh mạng thuộc Ban Chỉ đạo 57 của Thành ủy và xây dựng quy chế bảo đảm an ninh mạng đối với các hệ thống thông tin thuộc hệ thống chính trị thành phố.

Để chuẩn bị cho năm 2027, các sở, ngành và Ban Chỉ đạo 57 cấp xã, phường cần rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026, đề xuất nhiệm vụ mới và xây dựng kế hoạch chuyển tiếp đối với những nhiệm vụ chưa thể hoàn thành. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì rà soát Danh mục 30 bài toán lớn, lựa chọn các sản phẩm chủ lực có tính đột phá, tập trung nguồn lực thực hiện, tránh đầu tư dàn trải.

Chuyển mạnh từ quản lý tiến độ sang quản trị theo kết quả

Giám đốc Công an thành phố Nguyễn Thanh Tùng phát biểu. Ảnh: Viết Thành

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo 57 của Thành ủy cùng các đơn vị liên quan thảo luận về kết quả đạt được thời gian qua, nhiệm vụ thời gian tới.

Phát biểu tại cuộc họp, Giám đốc Công an thành phố Nguyễn Thanh Tùng cho biết, ngày 28-9-2026, Công an thành phố đã tiếp nhận nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 của Thành ủy từ Văn phòng Thành ủy.

Ngay sau đó, Công an thành phố khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị duy trì chế độ thông tin, báo cáo, theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ; tham mưu kiện toàn mô hình tổ chức, quy trình và quy chế hoạt động, bảo đảm công việc liên tục, không gián đoạn.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng cho rằng, cần nhìn nhận đúng những điểm nghẽn trong triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW. Nhiệm vụ tại một số địa phương còn chung chung, kéo dài; việc nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng khoa học, công nghệ chưa gắn kết xuyên suốt với chuyển đổi số và hiệu quả phát triển kinh tế.

Trong khi nhiều vướng mắc về cơ chế, chính sách đã được tháo gỡ, điểm nghẽn lớn hiện nay là khâu tổ chức thực hiện. Vì vậy, các sở, ngành, địa phương phải chủ động xác định khó khăn, làm rõ trách nhiệm và đề xuất giải pháp xử lý cụ thể.

Một yêu cầu quan trọng khác là chuyển từ quản lý tiến độ sang quản trị theo kết quả. Mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ đầu mối, trách nhiệm, thời hạn, sản phẩm và hiệu quả đóng góp; loại bỏ nhiệm vụ chung chung, trùng lặp, thiếu khả thi. Với nhiệm vụ chậm tiến độ, cần làm rõ nguyên nhân, cơ quan chịu trách nhiệm và thời hạn khắc phục. Nhiệm vụ đã hoàn thành phải được đánh giá về khả năng ứng dụng, hiệu quả thực tế và tiềm năng thương mại hóa.

Về lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, mỗi đơn vị, địa phương cần căn cứ lợi thế để chọn từ 2 đến 3 nhiệm vụ, sản phẩm chủ lực, lượng hóa giá trị, tập trung nguồn lực thực hiện và nhân rộng khi có hiệu quả; tránh đăng ký quá nhiều, đầu tư dàn trải. Thành phố cần quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính, phát huy vai trò của chuyên gia, nhà khoa học và thúc đẩy mô hình liên kết “ba nhà”: Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp.

Tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực tạo giá trị gia tăng cao

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Viết Thành

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tuy nhiên, để các lĩnh vực này thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới, thành phố cần tập trung khắc phục những hạn chế trong tổ chức thực hiện, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, khai thác dữ liệu và thương mại hóa sản phẩm.

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, việc chuyển giao nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 của Thành ủy từ Văn phòng Thành ủy sang Công an thành phố là phù hợp. Qua các báo cáo và ý kiến tại hội nghị, có thể thấy các sở, ngành, địa phương đã nỗ lực triển khai nhiệm vụ, từ hoàn thiện cơ chế, chính sách đến bố trí nguồn vốn, xây dựng hạ tầng dữ liệu và ứng dụng công nghệ.

Kết quả 9 tháng năm 2026 cho thấy kinh tế số tăng trưởng trên 11% theo giá so sánh, cao hơn tốc độ tăng trưởng GRDP. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang đóng góp ngày càng rõ nét vào phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. Tuy nhiên, kết quả này chưa tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng. Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương của Hà Nội thuộc nhóm dẫn đầu cả nước, nhưng nhóm chỉ số phản ánh tác động đến sản xuất, kinh doanh còn thấp; tỷ trọng kinh tế số tại nhiều ngành kinh tế quan trọng chưa có chuyển biến rõ rệt.

“Thực tế đó cho thấy điểm nghẽn lớn nhất là khả năng chuyển hóa tiềm năng công nghệ, cơ chế và nguồn lực thành năng suất, sản phẩm cụ thể, năng lực cạnh tranh và giá trị gia tăng của doanh nghiệp”, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Viết Thành

Trên tinh thần đó, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, lựa chọn đúng lĩnh vực ưu tiên, lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng mới.

Trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành xây dựng danh mục nhiệm vụ ưu tiên năm 2027, báo cáo trước ngày 15-11-2026. Các nhiệm vụ cần tập trung vào những lĩnh vực có khả năng tạo giá trị gia tăng cao như công nghiệp chế biến, chế tạo, cơ khí, du lịch và công nghiệp văn hóa; xác định rõ bài toán cần giải quyết, doanh nghiệp tham gia, sản phẩm đầu ra và hiệu quả dự kiến.

Thứ hai, gắn bố trí nguồn lực với hiệu quả thực hiện. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ rà soát toàn bộ các nhiệm vụ, dự án, xác định rõ những nội dung có khả năng giải ngân, những nội dung chậm tiến độ và nguyên nhân; hoàn thành rà soát trước ngày 31-10-2026 để có phương án xử lý kịp thời.

Đối với kế hoạch năm 2027, việc bố trí vốn phải căn cứ kết quả thực hiện năm 2026. Nhiệm vụ triển khai hiệu quả cần được tiếp tục ưu tiên nguồn lực; những nhiệm vụ không đạt yêu cầu phải được xem xét, đánh giá trước khi quyết định bố trí vốn tiếp theo. Nguyên tắc này cần áp dụng thống nhất đối với các ngành, lĩnh vực và địa phương.

Thứ ba, chuyển mạnh từ xây dựng, kết nối dữ liệu sang khai thác dữ liệu phục vụ quản trị và người dân. Trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ cần phối hợp với các cơ quan thuộc bốn trục thống nhất nguồn dữ liệu, cơ chế chia sẻ và khai thác, trước hết đối với dữ liệu đất đai, ngân sách, đầu tư công và các lĩnh vực có nhu cầu sử dụng chung. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu phải gắn với yêu cầu khai thác thực tế, tránh đầu tư nhưng không phát huy hiệu quả.

Thứ tư, gắn nghiên cứu khoa học với nhu cầu thị trường, chuyển kết quả nghiên cứu thành sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Hà Nội có tiềm lực nghiên cứu, đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và hệ thống trường đại học, viện nghiên cứu lớn. Tuy nhiên, khả năng hấp thụ công nghệ, ứng dụng và thương mại hóa sản phẩm của doanh nghiệp còn hạn chế.

Sở Khoa học và Công nghệ cần rà soát 30 bài toán lớn của thành phố, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ có nhu cầu ứng dụng rõ ràng, giao doanh nghiệp tham gia và xác định đơn vị tiếp nhận sản phẩm. Quy trình phải liên thông từ đặt hàng, nghiên cứu, tài trợ đến thử nghiệm, chuyển giao và thương mại hóa; không để kết quả nghiên cứu thiếu địa chỉ ứng dụng hoặc không có nguồn lực đưa ra thị trường.

Thứ năm, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện và trách nhiệm người đứng đầu. Chủ tịch UBND thành phố thống nhất với đề xuất rà soát, chuẩn hóa hệ thống nhiệm vụ, loại bỏ nội dung trùng lặp, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm và sản phẩm đầu ra. Mỗi nhiệm vụ phải thực hiện theo nguyên tắc “6 rõ”; việc đánh giá hoàn thành phải dựa trên sản phẩm và tài liệu kiểm chứng, không chỉ căn cứ vào văn bản báo cáo hoặc việc chuyển giao nhiệm vụ giữa các cơ quan.

Các nhiệm vụ quá hạn phải được khẩn trương khắc phục ngay trong tháng 10-2026. Trường hợp không thể hoàn thành đúng tiến độ, đơn vị chủ trì phải báo cáo rõ nguyên nhân và trình Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách lĩnh vực xem xét, chỉ đạo xử lý. Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực được phân công.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm đến cùng về kết quả; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, chậm trễ do nguyên nhân chủ quan, đồng thời khuyến khích tinh thần chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.

Nhấn mạnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã có những đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục tháo gỡ những khó khăn trong tổ chức thực hiện, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và tạo chuyển biến thực chất. Qua đó, từng bước đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh của Hà Nội.