Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng: Không chạy theo tiến độ mà xem nhẹ chất lượng quy hoạch

Chiều 10-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp. Ảnh: Viết Thành

Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy UBND thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu; Phó Bí thư Đảng ủy UBND thành phố Doãn Trung Tuấn; các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà, Trương Việt Dũng, Bùi Duy Cường.

Lập 125 quy hoạch, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026

Tại cuộc họp, các đại biểu nghe báo cáo, cho ý kiến về 5 nội dung quan trọng: Tiến độ triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm; Báo cáo tổng thể về định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố; tình hình, kết quả triển khai phát triển nhà ở xã hội và quỹ nhà ở tái định cư; các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện; tình hình thực hiện công tác cải tạo chung cư cũ trên địa bàn thành phố và định hướng triển khai trong thời gian tới; kết quả rà soát khu, cụm công nghiệp trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm; dự thảo Đề án phát triển khu vực phía Tây trở thành động lực tăng trưởng mới của Thủ đô.

Theo Kế hoạch số 331/KH-UBND, thành phố phải tổ chức lập tổng số 125 quy hoạch, gồm 5 quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật và không gian ngầm; 44 quy hoạch chung xã; 63 quy hoạch phân khu đô thị và 13 quy hoạch phân khu khu chức năng. Trong đó, 23/44 quy hoạch chung xã đã trình hồ sơ thẩm định; 48/63 quy hoạch phân khu đô thị đang lấy ý kiến cộng đồng dân cư.

Thành phố đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành công tác lập, thẩm định, phê duyệt toàn bộ 125 quy hoạch trong năm 2026.

Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Viết Thành

Trong đó, thành phố ưu tiên đẩy nhanh tiến độ 5 quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật và không gian ngầm; 22 quy hoạch phân khu đô thị thuộc các khu vực động lực và 44 quy hoạch chung xã.

Đối với nhóm 5 quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật và không gian ngầm, có 4 quy hoạch do Sở Xây dựng tổ chức lập, gồm: Giao thông; cấp nước; cao độ nền và thoát nước; không gian ngầm. Quy hoạch Quản lý chất thải rắn và nghĩa trang do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lập.

Đến nay, 4/5 nhiệm vụ quy hoạch đã được phê duyệt; nhiệm vụ Quy hoạch không gian ngầm đang được thẩm định, dự kiến trình UBND thành phố phê duyệt trước ngày 15-11-2026. Cả 5 quy hoạch đang được tổ chức lập, dự kiến trình UBND thành phố phê duyệt trong tháng 12-2026.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị tham dự cuộc họp tại các điểm cầu. Ảnh: Viết Thành

Để bảo đảm tiến độ theo yêu cầu của Thành ủy và UBND thành phố tại Kế hoạch số 331/KH-UBND, Sở Xây dựng đã xây dựng kế hoạch thẩm định, trình duyệt các đồ án quy hoạch, đồng thời kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo các địa phương, sở, ngành tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai.

Cùng với đó, UBND thành phố chỉ đạo các địa phương nâng cao vai trò, trách nhiệm, chủ trì phối hợp với cơ quan tổ chức lập quy hoạch, khẩn trương lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với toàn bộ các quy hoạch phân khu đô thị. Các sở, ngành và cơ quan liên quan cần thực hiện nghiêm thời hạn không quá 5 ngày làm việc để tham gia ý kiến thẩm định, theo chế độ “làn xanh”.

Bảo đảm tiến độ, coi trọng chất lượng các đồ án quy hoạch

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng ghi nhận nỗ lực của các xã trong triển khai lập quy hoạch chung. Đến nay, cơ bản cả 44 quy hoạch chung xã đã hoàn thành việc chuyển hồ sơ đến Sở Xây dựng để tổ chức thẩm định. Đây là kết quả đáng ghi nhận về tiến độ. Tuy nhiên, chất lượng các đồ án cần tiếp tục được Sở Xây dựng xem xét, đánh giá kỹ lưỡng trước khi trình cấp có thẩm quyền thông qua.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Viết Thành

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, yêu cầu đặt ra là phải đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2026. Song, không thể vì chạy theo số lượng và thời gian mà xem nhẹ chất lượng.

Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm là nhiệm vụ có tính chất đặc biệt, chưa có tiền lệ. Nếu việc cụ thể hóa quy hoạch thiếu chi tiết, thiếu tính toán và tầm nhìn dài hạn, có thể dẫn đến những bất cập kéo dài, thậm chí tạo ra các quy hoạch treo, gây hệ lụy lớn cho quá trình phát triển.

Đối với quy hoạch chung các xã, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương rà soát, thẩm định kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng cao nhất. Việc thẩm định cần được tổ chức theo nhóm các xã có vị trí liền kề, có mối liên hệ về không gian phát triển để xem xét đồng bộ, nhất là khả năng kết nối hạ tầng giữa các địa bàn. Không nên xem xét riêng lẻ từng xã mà thiếu đánh giá tổng thể, dẫn đến tình trạng quy hoạch giao thông, hạ tầng giữa các địa phương không thống nhất.

Đối với các quy hoạch phân khu đô thị, cần kế thừa những nội dung hợp lý của các quy hoạch đã có, đồng thời rà soát, cập nhật các định hướng phát triển mới. Chủ tịch UBND thành phố đề nghị, Sở Xây dựng nghiên cứu tổ chức thẩm định theo nhóm, gắn với các cực, khu vực phát triển, trong đó xem xét đồng bộ các đồ án thuộc cùng một khu vực thay vì chia tách manh mún.

Một vấn đề được Chủ tịch UBND thành phố đặc biệt lưu ý là phải gắn quy hoạch xây dựng với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương. Qua rà soát, một số đồ án quy hoạch phân khu hiện chủ yếu tập trung vào bố trí nhà ở, nhà ở xã hội và cơ cấu sử dụng đất, trong khi chưa làm rõ địa phương sẽ phát triển ngành nghề gì, tạo sinh kế cho người dân ra sao. Nếu chỉ xác định các khu chức năng xây dựng mà thiếu định hướng kinh tế - xã hội thì sẽ khó tạo cơ sở để địa phương tổ chức điều hành, khai thác tiềm năng và phát triển bền vững.

Vì vậy, đối với những địa bàn có đặc thù và các khu vực đang có sự thay đổi về định hướng phát triển, cần nghiên cứu cách tiếp cận phù hợp, kết hợp quy hoạch xây dựng với định hướng phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng đề nghị các sở, ngành phối hợp với địa phương làm rõ mô hình phát triển, ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và sinh kế của người dân. Quy hoạch phải trả lời được câu hỏi địa phương sẽ phát triển theo hướng nào, người dân làm gì, làm nghề gì và tạo ra giá trị kinh tế ra sao.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Viết Thành

Theo Chủ tịch UBND thành phố, khối lượng công việc rất lớn, trách nhiệm của Sở Xây dựng rất nặng nề, bởi cơ quan này vừa tham gia tổ chức lập quy hoạch, vừa thực hiện thẩm định. Do đó, lãnh đạo Sở cần phân công cụ thể, huy động toàn bộ đội ngũ lãnh đạo, cán bộ chuyên môn vào cuộc, làm việc với tinh thần khẩn trương, liên tục, kể cả ngoài giờ, để bảo đảm tiến độ.

Đối với Sở Tài chính, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng và các địa phương, tập trung làm rõ định hướng phát triển kinh tế - xã hội, nhất là mô hình phát triển của những địa bàn có yêu cầu tăng trưởng cao.

Các quy hoạch chung xã cũng cần được thẩm định, xem xét cả nội dung định hướng kinh tế - xã hội, dựa trên tiềm năng, thế mạnh và điều kiện thực tế của từng địa phương, không chỉ dừng ở quy hoạch xây dựng.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng bày tỏ tin tưởng với tinh thần trách nhiệm và cam kết của Sở Xây dựng, thành phố có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, việc hoàn thành không chỉ được tính bằng tiến độ lập và trình các đồ án, mà phải bảo đảm chất lượng thực chất.