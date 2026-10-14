Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đối thoại với nông dân về phát triển nông nghiệp

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng trò chuyện với các đại biểu trước khi diễn ra hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng trò chuyện với các đại biểu trước khi diễn ra hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng ban Công tác nông dân Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Phan; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Thị Thanh Mai; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường...

Hội nghị được tổ chức từ điểm cầu trụ sở UBND thành phố và trực tuyến đến 79 điểm cầu các xã, phường của Hà Nội.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố với nông dân Thủ đô năm 2026. Ảnh: Viết Thành

Nông nghiệp đô thị sinh thái gắn với bảo đảm sinh kế nông dân

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cho biết, đây là dịp để lãnh đạo thành phố trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị của nông dân; đồng thời cùng trao đổi, xác định các giải pháp thiết thực nhằm phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nông dân trong giai đoạn mới.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cho biết, Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những thời cơ, thuận lợi và yêu cầu ngày càng cao. Việc triển khai Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn dài hạn, cùng với quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang mở ra không gian và động lực phát triển mới cho thành phố. Trong tiến trình đó, nông nghiệp, nông dân, nông thôn tiếp tục giữ vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Nông nghiệp Hà Nội không chỉ có nhiệm vụ cung cấp thực phẩm an toàn, chất lượng mà còn góp phần bảo vệ môi trường, duy trì cân bằng sinh thái, gìn giữ cảnh quan và những giá trị văn hóa truyền thống. Nông thôn không chỉ là địa bàn sản xuất mà còn là không gian sinh thái, văn hóa và phát triển kinh tế đa giá trị, gắn bó chặt chẽ với quá trình xây dựng Thủ đô xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại.

“Quan điểm nhất quán của thành phố Hà Nội là phát triển nông nghiệp phải gắn với nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống của nông dân; phát triển đô thị phải hài hòa với phát triển nông thôn; người nông dân phải thực sự là chủ thể và được thụ hưởng thành quả của quá trình phát triển”, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Theo đồng chí Vũ Đại Thắng, quá trình mở rộng không gian đô thị, triển khai các dự án hạ tầng và chuyển đổi mục đích sử dụng đất đang tác động trực tiếp đến sản xuất, việc làm và sinh kế của một bộ phận nông dân. Vì vậy, cùng với việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách bồi thường, hỗ trợ theo quy định, các cấp, các ngành phải chủ động có giải pháp đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ chuyển đổi sản xuất, tạo sinh kế ổn định, lâu dài cho người dân.

Trong thời gian qua, với sự quan tâm của thành phố và sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, nông nghiệp, nông thôn Hà Nội đã đạt được những kết quả tích cực. Các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, kinh tế hợp tác và liên kết chuỗi giá trị từng bước phát triển. Chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển sản phẩm OCOP, bảo tồn và phát huy giá trị làng nghề tiếp tục góp phần nâng cao đời sống người dân và thay đổi diện mạo nông thôn.

Các cấp Hội Nông dân thành phố đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tích cực vận động hội viên phát triển sản xuất, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường; tham gia cụ thể hóa Luật Thủ đô năm 2026 và các cơ chế, chính sách của thành phố.

“Thay mặt lãnh đạo UBND thành phố, tôi ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của các cấp Hội Nông dân, các hợp tác xã, doanh nghiệp và đông đảo hội viên, nông dân Thủ đô”, đồng chí Vũ Đại Thắng ghi nhận.

Chủ tịch UBND thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng, sản xuất nông nghiệp ở một số địa bàn còn nhỏ lẻ, phân tán; việc ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc và liên kết tiêu thụ sản phẩm chưa đồng đều. Hạ tầng thủy lợi, sơ chế, bảo quản, kho lạnh và logistics nông sản còn những hạn chế.

Tình trạng ngập úng tại một số khu vực, nhất là lưu vực sông Tích, sông Bùi, cùng những khó khăn về đất đai, quy hoạch, chuyển đổi nghề nghiệp và bảo đảm sinh kế cho người dân khi thu hồi đất vẫn là những vấn đề cần được quan tâm giải quyết căn cơ, lâu dài.

Tinh thần của thành phố là nhìn thẳng vào những tồn tại, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và tập trung tháo gỡ; không né tránh, không đùn đẩy, không để những vướng mắc kéo dài ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân.

Hội nghị đối thoại năm nay có chủ đề: “Đồng hành cùng nông dân Thủ đô phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái, xanh, bền vững; thúc đẩy chuyển đổi số, liên kết chuỗi, nâng cao giá trị nông sản và sinh kế nông dân”. Đây là chủ đề thiết thực, phù hợp với định hướng phát triển của thành phố và những vấn đề đang đặt ra từ thực tiễn.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Trên tinh thần đó, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng đề nghị hội nghị tập trung trao đổi, làm rõ hai nhóm nội dung trọng tâm:

Thứ nhất, về cơ chế, chính sách và nguồn lực phát triển nông nghiệp, bảo đảm sinh kế, nâng cao đời sống nông dân trong quá trình đô thị hóa.

Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về đất đai, quy hoạch không gian sản xuất; đầu tư, nâng cấp hệ thống thủy lợi, phòng, chống ngập úng; thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chuyển đổi sinh kế khi thu hồi đất. Đồng thời, trao đổi về các giải pháp mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi, Quỹ Hỗ trợ nông dân, chính sách bảo hiểm nông nghiệp và các nguồn lực phục vụ phát triển sản xuất.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các sở, ngành và chính quyền địa phương quan tâm giải quyết những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp và sinh kế lâu dài của người dân. Những nội dung thuộc thẩm quyền phải chủ động tháo gỡ; những vấn đề vượt thẩm quyền cần được tổng hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Thứ hai, về đổi mới mô hình phát triển nông nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số, liên kết chuỗi giá trị và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản. Hà Nội có lợi thế lớn về thị trường, khoa học, công nghệ, nguồn nhân lực và hệ thống phân phối. Vấn đề đặt ra là phải khai thác hiệu quả những lợi thế đó để chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, từ phát triển theo số lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh.

Đồng chí Vũ Đại Thắng đề nghị hội nghị tập trung thảo luận các giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, xây dựng dữ liệu sản xuất, truy xuất nguồn gốc; phát triển thương mại điện tử, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP và gắn nông nghiệp với du lịch làng nghề, du lịch sinh thái.

Cùng với đó, cần quan tâm đầu tư hạ tầng sơ chế, bảo quản, kho lạnh, logistics; thúc đẩy liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp với các hệ thống phân phối, siêu thị, trường học, bệnh viện và các thị trường tiêu thụ ổn định. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao giá trị nông sản, giảm chi phí sản xuất, mở rộng thị trường và quan trọng nhất là nâng cao thu nhập, đời sống của người nông dân.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố với nông dân Thủ đô năm 2026. Ảnh: Viết Thành

Để hội nghị đối thoại thực sự có chất lượng và hiệu quả, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị, đối với các đại biểu nông dân phát huy tinh thần trách nhiệm, phản ánh khách quan, thẳng thắn những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn; đồng thời mạnh dạn đề xuất các sáng kiến, giải pháp phù hợp, khả thi.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường cần trả lời trực tiếp, rõ trọng tâm, đúng thẩm quyền, trên tinh thần cầu thị và trách nhiệm. Trong đó, nội dung nào đã có quy định phải giải thích, hướng dẫn cụ thể; nội dung nào còn vướng mắc phải làm rõ nguyên nhân, giải pháp và thời hạn xử lý. Đối với những kiến nghị chưa thể giải quyết ngay tại hội nghị, phải tiếp nhận đầy đủ, xác định cơ quan chủ trì, phối hợp giải quyết và thông tin kết quả đến người kiến nghị trong thời gian sớm nhất.

Đồng chí Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, đối thoại không chỉ để lắng nghe, giải thích mà quan trọng hơn là để tháo gỡ khó khăn, giải quyết vấn đề và tạo chuyển biến thực chất. Sau hội nghị, đề nghị các sở, ngành, địa phương phối hợp với Hội Nông dân thành phố tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị; cụ thể hóa thành nhiệm vụ, giải pháp trong phạm vi thẩm quyền; tăng cường theo dõi, đôn đốc và kiểm tra kết quả thực hiện. Tinh thần xuyên suốt là rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả; lấy hiệu quả giải quyết công việc và sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Phạm Hải Hoa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Năm nhóm vấn đề nông dân Thủ đô quan tâm

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Phạm Hải Hoa cho biết, trong 9 tháng năm 2026, các cấp Hội Nông dân thành phố đã chủ động kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy nhu cầu và lợi ích thiết thực của hội viên, nông dân làm trọng tâm.

Các hoạt động hỗ trợ nông dân ngày càng gắn với tổ chức lại sản xuất, phát triển kinh tế tập thể, liên kết chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số và kết nối thị trường. Nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân cùng các nguồn lực của thành phố tiếp tục tạo điều kiện để hội viên phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và ổn định sinh kế trong quá trình đô thị hóa.

Để chuẩn bị cho hội nghị, Hội Nông dân thành phố đã chỉ đạo các cấp Hội nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tổng hợp kiến nghị của hội viên, nông dân và khảo sát thực tế tại một số địa phương. Qua đó, nổi lên 5 nhóm vấn đề cần thành phố quan tâm giải quyết.

Thứ nhất, việc làm và chuyển đổi sinh kế cho nông dân, nhất là tại những địa bàn chịu tác động của thu hồi đất, triển khai các công trình, dự án; trong đó cần chú trọng đào tạo nghề, kết nối việc làm và hỗ trợ các mô hình sinh kế phù hợp.

Thứ hai, tổ chức sản xuất, liên kết và tiêu thụ nông sản; khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, liên kết thiếu bền vững, hỗ trợ xây dựng vùng sản xuất tập trung, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường.

Thứ ba, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; tháo gỡ khó khăn về đất đai, hạ tầng, vốn và khoa học kỹ thuật, thúc đẩy các mô hình liên kết sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Thứ tư, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nông nghiệp; hỗ trợ nông dân tiếp cận công nghệ, nâng cao kỹ năng số, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ nông sản.

Thứ năm, tăng cường nguồn lực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, gắn hỗ trợ vốn với chuyển giao khoa học kỹ thuật, tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Chủ tịch Hội Nông dân thành phố mong muốn, thông qua đối thoại, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị từ thực tiễn sẽ được lãnh đạo thành phố, các sở, ngành lắng nghe, giải đáp và có giải pháp thiết thực. Hội Nông dân thành phố sẽ tiếp tục phát huy vai trò đại diện, đồng hành cùng nông dân, phối hợp với các cấp, các ngành triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách, góp phần phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái, nâng cao thu nhập và đời sống nông dân Thủ đô.

Đô thị hóa phải gắn với bảo đảm sinh kế lâu dài cho nông dân

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh yêu cầu phát triển nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao, nâng cao giá trị sản xuất; đồng thời khẳng định, quá trình đô thị hóa phải gắn với chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm, bảo đảm sinh kế và nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Đánh giá các ý kiến tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng ghi nhận những kiến nghị xuất phát từ thực tiễn sản xuất và đời sống, tập trung vào ba nhóm vấn đề: Khó khăn về đất đai, quy hoạch, hạ tầng sản xuất, phòng, chống thiên tai và sinh kế; yêu cầu đổi mới phương thức sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tập thể, liên kết tiêu thụ nông sản; cùng những vấn đề dài hạn về chuyển đổi nghề nghiệp, phát triển làng nghề, tổ chức lại không gian nông thôn và nâng cao đời sống nông dân.

Theo đồng chí Vũ Đại Thắng, Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao về tăng trưởng kinh tế, phát triển hạ tầng, tổ chức lại không gian đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống. Quá trình này tất yếu làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất, lao động và không gian nông thôn. Vì vậy, phát triển phải bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu đô thị hóa với quyền, lợi ích chính đáng của người dân.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, Hà Nội không thể phát triển nông nghiệp theo hướng mở rộng diện tích hay chạy theo sản lượng, mà phải chuyển mạnh sang nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao, sản xuất hàng hóa chất lượng cao, nâng cao giá trị kinh tế và hiệu quả sử dụng đất. Thành phố cần phát huy vai trò trung tâm về khoa học công nghệ, giống, chế biến, logistics, thương mại và tiêu thụ nông sản; tăng cường liên kết với các tỉnh trong Vùng Thủ đô và Đồng bằng sông Hồng để tổ chức chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, ổn định.

Cùng với đó, đô thị hóa phải gắn với tổ chức lại không gian nông thôn, bảo tồn làng cổ, làng nghề, cảnh quan sinh thái và các giá trị văn hóa truyền thống. Mô hình “làng trong phố, phố trong làng” cần được tính toán ngay từ khâu quy hoạch, kết hợp đầu tư hạ tầng, dịch vụ và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu, các cấp, ngành quan tâm đúng mức đến việc làm và sinh kế của nông dân trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Khi triển khai dự án, không chỉ tính toán phương án bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất mà phải đồng thời xây dựng kế hoạch chuyển đổi nghề nghiệp, đào tạo nghề, kết nối việc làm và ổn định đời sống lâu dài cho người dân.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng ba hội viên Hội Nông dân thành phố có thành tích xuất sắc. Ảnh: Viết Thành

Đối với các hộ sản xuất, trang trại phải di dời, cần rà soát nhu cầu, hướng dẫn bố trí địa điểm sản xuất phù hợp quy hoạch và quy định về môi trường. Sở Nội vụ phối hợp với cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, Hội Nông dân và chính quyền địa phương tổ chức đào tạo nghề gắn với nhu cầu tuyển dụng thực tế, đặc biệt quan tâm lao động trung niên, lao động lớn tuổi. Các địa phương cũng cần tính toán không gian phát triển thương mại, dịch vụ, đào tạo nghề và tạo việc làm tại chỗ khi quy hoạch khu đô thị, khu công nghiệp.

Đối với những vùng sản xuất kém hiệu quả, thường xuyên ngập úng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp; nghiên cứu tích tụ, tập trung đất đai, phát triển vùng sản xuất tập trung và ưu tiên đầu tư hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng, điện phục vụ sản xuất. Các cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát hệ thống đê điều, tiêu thoát nước, hồ điều hòa và công trình thủy lợi tại các lưu vực sông Tích, sông Bùi, sông Đáy, xác định giải pháp trước mắt và phương án đầu tư lâu dài.

Thành phố cũng định hướng phát triển kinh tế tuần hoàn, chăn nuôi an toàn sinh học, xử lý chất thải, tận dụng phụ phẩm; hỗ trợ các làng nghề truyền thống về mặt bằng sản xuất, hạ tầng, xử lý môi trường, đổi mới công nghệ, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Việc phát triển du lịch làng nghề, không gian giới thiệu sản phẩm và trải nghiệm nghề truyền thống cần được nghiên cứu để vừa tạo việc làm, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa Thủ đô.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường tặng Bằng khen cho các các nhân xuất sắc. Ảnh: Viết Thành

Về chuyển đổi số và tiêu thụ nông sản, đồng chí Vũ Đại Thắng yêu cầu hỗ trợ nông dân, hợp tác xã ứng dụng công nghệ phù hợp với quy mô sản xuất; đơn giản hóa quy trình, tăng cường hướng dẫn tại cơ sở, kết nối dữ liệu sản xuất và truy xuất nguồn gốc. Các ngành chức năng rà soát nhu cầu đầu tư sơ chế, chế biến, kho lạnh, bảo quản, logistics; đẩy mạnh kết nối với doanh nghiệp phân phối, siêu thị, chợ đầu mối và hệ thống bán lẻ. Sản xuất phải gắn với thị trường ngay từ đầu, khắc phục tình trạng được mùa nhưng khó tiêu thụ.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng giao Sở Tài chính phối hợp với Hội Nông dân thành phố và các đơn vị liên quan đánh giá hiệu quả Quỹ Hỗ trợ nông dân, nghiên cứu bổ sung nguồn lực phù hợp; ưu tiên các mô hình sản xuất hiệu quả, hợp tác xã, ngành nghề nông thôn và mô hình tạo việc làm, sinh kế bền vững.

Để bảo đảm các kiến nghị được giải quyết thực chất, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổng hợp ý kiến, tham mưu ban hành thông báo kết luận, xác định rõ cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp, thời hạn xử lý và trách nhiệm báo cáo. Các sở, ngành phải chủ động giải quyết vấn đề thuộc thẩm quyền, không đùn đẩy, kéo dài; nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Hội Nông dân thành phố Hà Nội có trách nhiệm theo dõi, giám sát việc thực hiện.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai; Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa trao tặng Bằng khen cho các cá nhân. Ảnh: Viết Thành

Các đại biểu tham dự hội nghị đối thoại chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Viết Thành

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, Hà Nội sẽ tiếp tục phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ, khoa học công nghệ và kinh tế số, đồng thời gìn giữ không gian sinh thái, cảnh quan nông thôn, làng nghề và các giá trị văn hóa truyền thống. Thành phố tạo điều kiện để người dân tiếp tục làm giàu từ nông nghiệp ở những nơi có lợi thế, đồng thời có cơ hội chuyển đổi nghề nghiệp, tham gia các ngành kinh tế mới, ổn định cuộc sống và nâng cao thu nhập.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng ba hội viên Hội Nông dân thành phố có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng quyết định tặng Bằng khen cho 20 hội viên Hội Nông dân thành phố có thành tích xuất sắc năm 2026. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai; Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa đã trao tặng Bằng khen cho các cá nhân.