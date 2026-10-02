Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng: Đầu tư, xây dựng tạo đà tăng trưởng hai con số

Sáng 2/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp UBND thành phố thường kỳ tháng 10/2026, để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền của tập thể UBND thành phố.

Thu ngân sách bằng 87,5% dự toán trong năm

Tại phiên họp, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú cho biết, trong GRDP quý III của Thành phố ước tăng 10,02%, cao hơn đáng kể mức tăng 8,20% của quý III năm 2025 và là mức tăng cao nhất trong các quý năm 2026. Tính chung 9 tháng, GRDP tăng 8,85%, cao hơn mức tăng 7,92% cùng kỳ năm 2025.

Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú phát biểu.

Thu ngân sách nhà nước đến hết ngày 30/9 đạt 568.582 tỷ đồng, bằng 87,5% dự toán và tăng 6,1% so với cùng kỳ. Thu hút FDI đạt 4,07 tỷ USD, tăng 5,9%, trong đó hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ dẫn đầu với khoảng 2,24 tỷ USD.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu đề nghị từ nay đến cuối năm phải xây dựng quy trình, kế hoạch công việc thật rõ cho từng tháng; đồng thời phải kiểm điểm kết quả thực hiện, đối chiếu với các kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy tại các cuộc họp để bảo đảm nhiệm vụ được thực hiện đến cùng.

Đặc biệt, trong 3 tháng cuối năm, nhất là tháng 10 và tháng 11, cần cụ thể hóa các mục tiêu tăng trưởng thành những nhiệm vụ, sản phẩm và kết quả có thể kiểm đếm được. Các cơ quan phải xác định rõ tháng 10 cần hoàn thành những nội dung gì, tạo ra kết quả tăng trưởng như thế nào; từ đó có cơ sở để đánh giá tác động đến tăng trưởng chung của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cho rằng, hiện nay thành phố có nhiều chỉ tiêu cần theo dõi như giải ngân, giải phóng mặt bằng, thu ngân sách, số dự án mới, số lượng doanh nghiệp. “Các đơn vị phải kiên quyết kiểm điểm kết quả thực hiện, nội dung nào làm tốt tiếp tục phát huy, nội dung nào chưa đạt phải xác định rõ nguyên nhân và có giải pháp khắc phục”, ông Dũng nói.

Về các động lực tăng trưởng mới, ông Trương Việt Dũng đề nghị các đơn vị tập trung nghiên cứu, triển khai những nội dung có khả năng tạo giá trị gia tăng và tác động trực tiếp đến tăng trưởng. Đối với kinh tế số, đồng chí cho rằng cần tiếp tục khai thác dư địa tăng trưởng. Theo báo cáo, quy mô kinh tế số hiện khoảng 650 triệu và nếu triển khai tốt các nhiệm vụ liên quan, có thể tạo thêm tăng trưởng.

Thu hồi dự án chậm triển khai

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đánh giá, tình hình kinh tế - xã hội của Thủ đô đang có xu hướng tích cực hơn qua từng quý. Đáng chú ý, quý III là quý có mức tăng trưởng cao, cho thấy những nỗ lực của cả hệ thống chính trị và những tác động tích cực từ các cơ chế, chính sách mới.

Tuy nhiên, ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, kết quả tăng trưởng hiện nay chưa bảo đảm chắc chắn cho mục tiêu tăng trưởng hai con số cả năm. Vì vậy, Thành phố không được chủ quan, cần tiếp tục nỗ lực trong quý IV và quyết tâm cao hơn để đạt mục tiêu đề ra.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng kết luận phiên họp.

Về mục tiêu tăng trưởng những tháng cuối năm, ông Vũ Đại Thắng xác định dư địa lớn nhất của thành phố là lĩnh vực đầu tư và xây dựng. Thời gian qua, thành phố đã tập trung chuẩn bị đầu tư, thực hiện phân cấp; trong những tháng cuối năm cần tập trung giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh triển khai các dự án để tạo động lực tăng trưởng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đặc biệt lưu ý yêu cầu tính đúng, tính đủ, tính chính xác các yếu tố đóng góp vào tăng trưởng. Hiện nay một số báo cáo mới phản ánh tổng mức đầu tư, trong khi tổng mức đầu tư chưa đồng nghĩa với giá trị tăng trưởng thực tế. Giá trị đầu tư phải được tính toán chi tiết trên cơ sở khối lượng, tài sản, vật chất thực sự đi vào nền kinh tế.

Do đó, trong quý IV, nhất là tại cấp xã, phường, cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan thống kê để tính toán ngay từ đầu tháng, bảo đảm phản ánh đầy đủ giá trị đóng góp vào tăng trưởng, tránh tình trạng số liệu báo cáo của các ngành, địa phương thấp hơn số liệu thống kê thực tế.

Đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách, ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh đây là một trong những trọng tâm được Trung ương và thành phố quan tâm. Thành phố đã rà soát 341 dự án, trong đó gần 50 dự án đã được tháo gỡ, hoàn thiện các thủ tục cơ bản để tiếp tục triển khai. Khoảng 150 dự án đang được tiếp tục rà soát, tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung thực hiện chỉ đạo của thành phố. Đến hết tháng 10, những dự án không hoàn thiện các thủ tục theo yêu cầu sẽ được xem xét thu hồi. Qua đó thể hiện sự quyết liệt của thành phố trong xử lý các dự án chậm triển khai, đồng thời tạo điều kiện để các dự án đủ điều kiện sớm trở lại triển khai thực tế, huy động nguồn lực cho phát triển.

Đối với các động lực tăng trưởng khác, nhất là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ và các ngành thuộc lĩnh vực công thương, ông Vũ Đại Thắng đề nghị tiếp tục rà soát dư địa, xác định rõ những nhiệm vụ, giải pháp có khả năng tạo thêm giá trị trong những tháng cuối năm.

Đối với nhà ở xã hội, ông Vũ Đại Thắng cho biết, thành phố kỳ vọng lớn vào nhóm dự án này, song số lượng dự án tiếp cận được nguồn vốn ngân hàng còn thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ. Thành phố sẽ kiến nghị Thủ tướng các giải pháp tháo gỡ, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn triển khai dự án.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng nhấn mạnh nhiệm vụ đẩy nhanh triển khai 5 tuyến đường sắt đô thị. Quy hoạch hướng tuyến cơ bản đã hoàn tất, vấn đề còn lại là cơ chế huy động vốn, hợp đồng và ứng vốn để nhà thầu triển khai. Thành phố sẽ đặc biệt quan tâm công tác giải phóng mặt bằng tại các xã, phường có tuyến đường sắt đô thị đi qua.