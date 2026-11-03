Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng: Công an Thủ đô chủ động kiến tạo môi trường an ninh, an toàn cho phát triển

Sáng 3-11, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm việc với Công an thành phố Hà Nội về tình hình, kết quả các mặt công tác 10 tháng năm 2026, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm việc với Công an thành phố Hà Nội. Ảnh: Quang Thái

Dự và phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng ghi nhận lực lượng Công an Thủ đô đã duy trì nhịp độ công tác cao, phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự, giữ vững môi trường an ninh, an toàn, kỷ cương, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và Thủ đô.

“Những kết quả đó góp phần khẳng định hình ảnh Hà Nội là điểm đến bình yên, ổn định, hấp dẫn đối với bạn bè và nhà đầu tư quốc tế”, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.

Đáng ghi nhận, lực lượng Công an thành phố từng bước chuyển mạnh tư duy từ bảo đảm an ninh, trật tự thuần túy sang chủ động bảo vệ an ninh, đồng hành và kiến tạo điều kiện cho phát triển.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Thái

Nhấn mạnh yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng đề nghị Công an thành phố tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục nhận thức đầy đủ, sâu sắc vị trí, vai trò của lực lượng Công an Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới.

Thành phố Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển có tính bứt phá, với yêu cầu phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng hai con số; tập trung giải quyết 5 điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông chiến lược nhằm mở rộng không gian và tạo động lực phát triển mới; đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành nguồn lực phát triển.

Trong bối cảnh đó, Công an thành phố không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội mà còn phải chủ động tham gia vào sự nghiệp phát triển kinh tế của Thủ đô; đi đầu trong giữ gìn kỷ cương, kỷ luật, chuyển đổi số. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự cần được triển khai từ sớm, từ xa, chủ động phòng ngừa rủi ro, kiến tạo môi trường an ninh, minh bạch, ổn định và bền vững cho phát triển.

Thứ hai, phát huy kết quả đạt được, tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các chủ trương lớn của Trung ương, tạo chuyển biến cụ thể, có dấu ấn rõ nét. Công an Thủ đô cần phát huy vai trò tham mưu chiến lược, góp phần tạo thế và lực cho xây dựng, phát triển Thủ đô trong thời kỳ mới; nghiên cứu, xây dựng và nhân rộng các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn; đề xuất cơ chế phối hợp phòng ngừa tội phạm ngay từ khâu phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn lực.

Cùng với đó, chủ động xây dựng phương án bảo vệ các ngành kinh tế mũi nhọn, ngành kinh tế mới nổi, hình thành cơ chế bảo đảm an ninh, trật tự đồng hành cùng phát triển. Đặc biệt, cần tham mưu giải quyết căn cơ, hiệu quả 5 điểm nghẽn của thành phố, bảo đảm phù hợp với quy hoạch tổng thể và định hướng phát triển Thủ đô.

Trong đó, nghiên cứu ứng dụng tối đa các giải pháp công nghệ, nhất là hệ thống camera phục vụ quản lý đô thị, điều hành giao thông và bảo đảm an ninh, trật tự; triển khai đồng bộ, hiệu quả, kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật, nguồn gốc thiết bị và hiệu quả đầu tư.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc tại điểm cầu trụ sở Công an thành phố Hà Nội. Ảnh: Quang Thái

Thứ ba, thực hiện xuất sắc chức năng, nhiệm vụ cốt lõi, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, tạo nền tảng vững chắc thực hiện các mục tiêu phát triển. Trong mọi tình huống, phải bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Thủ đô. Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đồng thời là danh dự, trách nhiệm hàng đầu của lực lượng Công an Thủ đô.

Công an thành phố cần nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; chủ động dự báo, phòng ngừa, xử lý hiệu quả các nguy cơ, không để bị động, bất ngờ, không để hình thành điểm nóng phức tạp về an ninh, trật tự.

Đồng thời, phải thực sự là lá chắn bảo vệ môi trường đầu tư minh bạch, hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp và quyền, lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp trước các loại tội phạm kinh tế, tham nhũng, lừa đảo, tội phạm công nghệ cao.

Chủ tịch UBND thành phố lưu ý, mỗi điểm nóng an ninh, trật tự, mỗi vụ việc phức tạp kéo dài đều ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín và sức hấp dẫn của Thủ đô. Vì vậy, cần tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, dữ liệu và các hệ thống thông tin quan trọng của thành phố; chủ động phòng, chống tấn công mạng, gián điệp mạng, nguy cơ lộ, mất bí mật nhà nước trên không gian mạng.

Trong đó, Công an thành phố cần nắm chắc tình hình, nhất là trên môi trường số; kịp thời báo cáo, tham mưu giải quyết những vấn đề bức xúc, nguyện vọng chính đáng của người dân; phát hiện sơ hở, bất cập trong quản lý nhà nước để đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp, chú trọng phòng ngừa từ xa, từ nguyên nhân và điều kiện phát sinh vi phạm.

Cùng với đó, xác định chuyển đổi số là khâu đột phá, nền tảng hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2045 đưa Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quan trọng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nơi hội tụ tri thức và công nghệ. Trọng tâm là kết nối, liên thông các cơ sở dữ liệu, trước hết là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin phục vụ quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và đồng bộ”.

Thứ tư, phát huy hiệu quả vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo của thành phố về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06; tập trung tham mưu xây dựng, triển khai Đề án “Đô thị Hà Nội thông minh”.

Trong quá trình triển khai Nghị quyết số 57 và xây dựng Đề án đô thị thông minh, Công an thành phố cần nghiên cứu sâu kinh nghiệm quốc tế, tiếp thu ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, kinh nghiệm của doanh nghiệp và người dân; xác định rõ kiến trúc tổng thể, nền tảng dữ liệu, cơ chế phối hợp các nguồn lực và lộ trình triển khai theo từng giai đoạn.

Việc xây dựng đô thị thông minh phải hướng tới giải quyết những vấn đề cụ thể của đời sống đô thị, nhất là giao thông, môi trường, an ninh, trật tự và chất lượng dịch vụ công; gắn với mục tiêu xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và động lực phát triển của vùng, của cả nước.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc tại điểm cầu trụ sở Công an thành phố Hà Nội. Ảnh: Quang Thái

Thứ năm, tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công an thành phố cần chủ động tham mưu Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo thực hiện mục tiêu xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, tiến thẳng lên hiện đại, phấn đấu hoàn thành trước năm 2030.

Trong đó, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thông nghiệp vụ, làm chủ công nghệ, gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ; đưa phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trở thành yêu cầu thường xuyên, hằng ngày, được thể hiện bằng hành động cụ thể của từng cán bộ, chiến sĩ.

Nhấn mạnh khối lượng công việc phía trước rất lớn, yêu cầu ngày càng cao nhưng cũng là cơ hội để khẳng định bản lĩnh chính trị, tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị ngay sau hội nghị, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố khẩn trương cụ thể hóa các chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Thành ủy và UBND thành phố thành kế hoạch, chương trình triển khai. Mỗi nhiệm vụ cần xác định rõ trọng tâm, đơn vị chủ trì, tiến độ, sản phẩm và trách nhiệm người đứng đầu; thường xuyên kiểm tra, đánh giá, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Hiệu quả công tác cần phải được đo bằng kết quả thực tế, bằng sự bình yên của Thủ đô, sự thuận lợi của môi trường đầu tư, kinh doanh và sự hài lòng, tin tưởng của người dân”. Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội luôn tự hào, tin tưởng lực lượng Công an Thủ đô sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, hành động quyết liệt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.