Ngày 17/11, tại xã Đoài Phương, Tổ đại biểu số 14 HĐND TP Hà Nội tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND TP khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với điểm cầu các phường Sơn Tây và Tùng Thiện.

Tổ đại biểu số 14 HĐND TP Hà Nội tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: VT

Tổ đại biểu số 14 gồm Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trần Thanh Hà và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tùng Thiện Đỗ Thị Lan Hương.

Cử tri đề xuất điều chỉnh hướng tuyến đường Tây Thăng Long

Tại hội nghị, 9 cử tri thuộc các xã, phường Đoài Phương, Sơn Tây và Tùng Thiện nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến đầu tư hạ tầng, quản lý đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và các vấn đề dân sinh.

Đáng chú ý, cử tri các tổ dân phố Phùng Hưng, Lê Lợi cơ bản đồng tình với chủ trương đầu tư xây dựng đường trục Tây Thăng Long, xác định đây là công trình giao thông quan trọng, góp phần hoàn thiện hạ tầng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tuy nhiên, đối với đoạn tuyến từ nút giao Quốc lộ 32 đến khu vực cầu Cộng, cử tri đề nghị thành phố nghiên cứu dịch chuyển hướng tuyến khoảng 15m về phía điểm công nghiệp Phú Thịnh.

Theo cử tri, phương án này có thể giảm độ cong của tuyến đường, hạn chế ảnh hưởng đến khu dân cư hiện hữu, giảm số hộ phải thu hồi đất ở, di dời và tái định cư. Qua đó, không chỉ tiết kiệm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng mà còn góp phần ổn định đời sống người dân.

Cử tri nêu ý kiến tại hội nghị.

Cử tri đề nghị thành phố tổ chức khảo sát, so sánh phương án hướng tuyến hiện tại với phương án điều chỉnh trên các phương diện quy hoạch, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn giao thông và hiệu quả đầu tư. Đồng thời, cần công khai phương án, lấy ý kiến các hộ dân bị ảnh hưởng trước khi quyết định triển khai, bảo đảm quyền lợi chính đáng và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Trao đổi về nội dung này, Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, đường trục Tây Thăng Long là tuyến giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đang được thành phố tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, nhất là công tác giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần tăng cường kết nối, giảm áp lực giao thông cho khu vực trung tâm Thủ đô.

Thành phố ghi nhận sự đồng tình, ủng hộ của người dân đối với dự án, đồng thời tiếp thu những băn khoăn về hướng tuyến và phạm vi giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng ghi nhận các ý kiến cử tri.

Chủ tịch Hà Nội giao Sở Xây dựng phối hợp với chủ đầu tư và các cơ quan liên quan rà soát lại phương án hướng tuyến, đánh giá toàn diện trên cả phương diện thực tiễn, kinh tế - xã hội và kỹ thuật. Sau khi rà soát, các đơn vị phải trao đổi, thông tin đầy đủ để tạo sự đồng thuận cao nhất trong nhân dân trước khi triển khai.

Ông Vũ Đại Thắng cũng mong muốn các hộ dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng chia sẻ, đồng thuận và chấp hành chủ trương, chính sách của Nhà nước về giải phóng mặt bằng, góp phần bảo đảm tiến độ công trình, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố.

Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển hạ tầng

Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, năm 2026, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 11,1%, hướng tới duy trì tăng trưởng hai con số trong giai đoạn mới. Qua 10 tháng, kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, thành phố cơ bản hoàn thành mục tiêu thu ngân sách Trung ương giao và đang tập trung nguồn lực đẩy nhanh các dự án đầu tư công.

Về hạ tầng, Hà Nội quyết liệt triển khai các dự án đường vành đai, cầu qua sông Hồng và đường sắt đô thị. Nhiều công trình cầu đã được khởi công, dự kiến một số dự án hoàn thành trong giai đoạn 2027-2028. Các tuyến Vành đai 1, Vành đai 2,5 cũng được thúc đẩy, tập trung tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng.

Thành phố đồng thời đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp, tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp công nghệ cao và tạo thêm việc làm cho người dân.

Đối với các điểm nghẽn về ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm và ngập úng, thành phố đang tập trung triển khai các giải pháp xử lý. Riêng khu vực Sơn Tây, Tùng Thiện và lân cận, Hà Nội đang xây dựng phương án xử lý các bãi rác tồn đọng, nghiên cứu hợp tác công tư xử lý rác chôn lấp tại Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn.

Chủ tịch thành phố nhấn mạnh, Hà Nội quan tâm khai thác tiềm năng, lợi thế của ba xã, phường; đồng thời tiếp thu, xem xét các kiến nghị của cử tri, không chỉ giải quyết từng vụ việc cụ thể mà còn nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân.