Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, gìn giữ nét đẹp văn hóa Thăng Long - Hà Nội

Ngày 14/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại phường Hai Bà Trưng.

Các đại biểu dự ngày hội. Ảnh: VT

Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Trần Thị Phương Hoa; Chánh Văn phòng UBND thành phố Nguyễn Tiến Thiết cùng lãnh đạo phường Hai Bà Trưng và đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, đây là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), nhìn lại những kết quả đạt được, đồng thời xác định những nhiệm vụ cần tiếp tục chung sức thực hiện, xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, an toàn, nghĩa tình.

Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng phát biểu tại ngày hội. Ảnh: VT

Ngày hội năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tiên kết hợp tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 theo Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, văn hóa không chỉ hiện diện trong những giá trị lớn lao mà còn bắt đầu từ những việc gần gũi hằng ngày, từ cách ứng xử trong gia đình, tình làng nghĩa xóm đến ý thức giữ gìn nếp sống văn minh, tổ chức các hoạt động văn hóa tại khu dân cư. Đây chính là nền tảng để khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của mỗi người trong gìn giữ bản sắc văn hóa Việt Nam.

Đánh giá tình hình phát triển Thủ đô, ông Vũ Đại Thắng cho biết, năm 2026, dù còn nhiều khó khăn, Hà Nội vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, bảo đảm các cân đối lớn, đồng thời đẩy mạnh triển khai các công trình, dự án trọng điểm về giao thông, môi trường và hạ tầng dân sinh. Thành phố cũng chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, chăm lo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng tặng quà ngày hội. Ảnh: VT

Tuy nhiên, Chủ tịch Hà Nội thẳng thắn nhìn nhận, vẫn còn những vấn đề khiến người dân băn khoăn như quy hoạch, giải phóng mặt bằng, trật tự xây dựng, quản lý đô thị, an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường và phòng cháy, chữa cháy. Công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân tại một số địa bàn có lúc, có nơi chưa kịp thời.

Ghi nhận những kết quả của phường Hai Bà Trưng, Chủ tịch Hà Nội đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Sau khi kiện toàn tổ chức bộ máy, phường đã triển khai điều hành theo phương châm “6 rõ, 3 thật”. Trong 10 tháng năm 2026, thu ngân sách vượt dự toán, giải ngân đầu tư công đạt gần 92%, hoàn thành giải phóng mặt bằng cả 3 dự án lớn và giải quyết 100% hồ sơ hành chính đúng hoặc trước hạn.

Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Thị Phương Hoa tặng hoa và quà, biểu dương 10 gia đình văn hóa tiêu biểu.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai hiệu quả, góp phần huy động nguồn lực trong nhân dân, xây dựng diện mạo đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Nhấn mạnh vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Chủ tịch Hà Nội mong muốn mỗi tổ dân phố, mỗi gia đình tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bắt đầu từ những việc thiết thực như giúp đỡ các gia đình khó khăn, giữ gìn vệ sinh môi trường, ứng xử thanh lịch, nghĩa tình và bảo tồn những nét đẹp văn hóa Thăng Long - Hà Nội.

Lãnh đạo thành phố chụp ảnh lưu niệm với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường Hai Bà Trưng. Ảnh: VT

Đặc biệt, ông Vũ Đại Thắng đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể phường thường xuyên gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Những vấn đề thuộc thẩm quyền phải được giải quyết kịp thời, công khai kết quả; những nội dung vượt thẩm quyền cần tổng hợp, báo cáo và theo dõi đến khi có kết quả cụ thể.

Trong Tháng cao điểm Vì người nghèo và an sinh xã hội, phường cần rà soát từng trường hợp khó khăn, bảo đảm hỗ trợ đúng người, đúng thời điểm, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Thị Phương Hoa đã tặng hoa, quà và biểu dương 10 gia đình văn hóa tiêu biểu trên địa bàn phường Hai Bà Trưng.