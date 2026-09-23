Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Nghiên cứu tổng thể, xử lý căn cơ ngập úng lưu vực sông Bùi, sông Tích

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Thanh Nam cho biết, khu vực thuộc lưu vực sông Bùi, sông Tích còn nhiều hạn chế về hệ thống đê điều, thủy lợi, trong khi diễn biến mưa lũ ngày càng phức tạp. Các tuyến đê bao hữu sông Tích có cao trình khoảng 8m. Khi mực nước tại cống Vĩnh Phúc vượt 8m, đê có nguy cơ bị tràn. Tương tự, đê bao hữu sông Bùi có cao trình khoảng 7m và có thể bị tràn khi mực nước tại Yên Duyệt đạt mức này.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: PHẠM LINH

Do mưa kéo dài hơn 4 ngày, mực nước các sông đồng loạt dâng cao: mực nước trên sông Tích tại trạm Kim Quan đạt đỉnh 9,12m; sông Bùi tại trạm Yên Duyệt trên 7,8m; sông Đáy tại trạm Ba Thá khoảng 7,2m và sông Mỹ Hà khoảng 6,1m... khiến một số tuyến bờ bao bị tràn.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, nguyên nhân ngập chủ yếu do mưa lớn kéo dài, dòng chảy và lũ từ thượng nguồn đổ về. Khi mực nước các sông dâng cao, việc bơm tiêu cũng gặp khó khăn, khiến thời gian ngập có thể kéo dài.

Về lâu dài, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất nghiên cứu các khu vực miền núi, xác định vị trí phù hợp để xây dựng hồ chứa quy mô lớn nhằm giữ nước, hạn chế lũ rừng ngang. Các hồ chứa có thể kết hợp tạo cảnh quan, phát triển du lịch và kinh tế địa phương. Thành phố cũng sẽ nghiên cứu cải tạo hồ Văn Sơn, nâng cao năng lực trạm bơm Đầm Mới và xây dựng phương án tổng thể về tiêu thoát nước, trong đó tính toán số hộ dân bị ảnh hưởng để có phương án di dời phù hợp.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Thanh Nam phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: PHẠM LINH

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, tại khu vực phía Tây thành phố Hà Nội, một số điểm vẫn ngập sâu, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, giao thông và sản xuất.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, qua báo cáo bước đầu, nguyên nhân chủ yếu liên quan đến mực nước sông Tích, sông Bùi dâng cao và lũ từ khu vực Hòa Bình đổ về.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các địa phương thuộc lưu vực sông Bùi, sông Tích chủ động thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó với các tình huống.

Về lâu dài, các đơn vị nghiên cứu tổng thể trên cơ sở số liệu địa hình, thủy văn, lượng mưa và diễn biến nhiều năm; xây dựng quy hoạch cao độ, thủy văn khu vực phía Tây bài bản. Cần nghiên cứu toàn bộ lưu vực, kết nối giải pháp đối với 3 tuyến sông quan trọng là Bùi, Tích và Đáy; đồng bộ dữ liệu về thủy văn, địa hình, địa mạo, hướng dòng chảy và cao trình đê.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: PHẠM LINH

Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường phối hợp các sở, ngành và đơn vị liên quan nghiên cứu, tổng hợp tài liệu... để xây dựng đề án tổng thể, sớm đưa ra giải pháp xử lý tình trạng ngập úng.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu tăng cường phối hợp vận hành hồ chứa, trạm bơm và hệ thống sông; khi có dự báo mưa lớn phải chủ động tiêu, xả nước trước để tăng dung tích phòng lũ; nạo vét dòng sông, tăng khả năng tiêu thoát nước...