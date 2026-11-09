Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Nghiên cứu mở tuyến đường sắt chạy thẳng đến sân bay Gia Bình

Ngày 9/11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo phương án kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, quy hoạch hướng tuyến và vị trí các ga đường sắt đô thị. Dự cuộc họp có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo phương án kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, quy hoạch hướng tuyến và vị trí các ga đường sắt đô thị.

Ưu tiên phương án kết nối nhanh, thuận tiện

Cuộc họp nhằm triển khai kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại Thông báo số 576/TB-VPCP ngày 6/11/2026. Trong đó, Chính phủ yêu cầu quy hoạch, ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư các tuyến đường sắt đô thị kết nối trực tiếp sân bay Gia Bình, sân bay Nội Bài với trung tâm Hà Nội.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đang được triển khai khẩn trương, dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Tuy nhiên, phương án kết nối từ sân bay này đến trung tâm Hà Nội, đặc biệt là hướng tuyến đường sắt, vẫn cần được nghiên cứu, thống nhất. Tại cuộc họp, các bộ, ngành và địa phương đã thảo luận nhiều phương án kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội, trong đó tập trung vào việc tổ chức mạng lưới đường sắt đô thị và đường sắt liên vùng.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng phát biểu tại cuộc họp.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cho biết, Chính phủ đang giao các cơ quan chức năng nghiên cứu đề án khai thác Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, trong đó có phương án chuyển toàn bộ hoạt động khai thác quốc tế từ Nội Bài sang Gia Bình.

Theo định hướng này, giai đoạn 2029-2030, sân bay Nội Bài tiếp tục khai thác các chuyến bay quốc nội và một phần chuyến bay quốc tế. Việc đầu tư cảng hàng không thứ hai của Hà Nội ở phía Nam sẽ được triển khai trong giai đoạn tiếp theo, phù hợp với định hướng quy hoạch dài hạn.

Đối với mạng lưới giao thông kết nối các sân bay, Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng đề nghị nghiên cứu hướng tuyến từ Gia Bình qua ga Gia Lâm về trung tâm Hà Nội. Trong đó, cần xác định rõ vai trò của ga Gia Lâm là đầu mối kết nối đường sắt quốc gia, đường sắt địa phương, đường sắt chuyên dùng và đường sắt đô thị.

Mục tiêu đặt ra là lựa chọn phương án có cự ly và thời gian di chuyển ngắn nhất, phấn đấu kết nối từ trung tâm Hà Nội đến các cảng hàng không trong khoảng 30-45 phút. Đáng chú ý, cần nghiên cứu tổ chức các đoàn tàu chạy thẳng đến sân bay, hạn chế dừng tại các ga trung gian để rút ngắn thời gian đi lại, tương tự mô hình đang được áp dụng tại một số quốc gia.

Với các tuyến đường sắt liên vùng kết nối Hà Nội với Hưng Yên và Bắc Ninh, lãnh đạo Bộ Xây dựng đề nghị Cục Đường sắt phối hợp với các sở xây dựng hai địa phương rà soát, hoàn thiện phương án kết nối, bảo đảm tính đồng bộ của toàn mạng lưới.

Hình thành trục đường sắt liên thông hai sân bay

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm đã xác định định hướng phát triển Hà Nội theo mô hình đa trung tâm, không chỉ tập trung vào khu vực trung tâm lịch sử Hồ Gươm mà còn mở rộng các cực tăng trưởng mới.

Vì vậy, hệ thống giao thông công cộng phải được quy hoạch đồng bộ, bảo đảm khả năng kết nối giữa các khu vực phát triển, các đầu mối giao thông lớn và các tỉnh, thành phố lân cận.

Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại cuộc họp.

Trên cơ sở ý kiến của các bộ, ngành và địa phương, Chủ tịch Hà Nội đề nghị ưu tiên nghiên cứu phương án kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô bằng tuyến đường sắt có cự ly ngắn nhất. Yêu cầu đặt ra là hành khách từ sân bay có thể tiếp cận trung tâm thành phố thuận tiện, hạn chế tối đa việc phải trung chuyển nhiều lần hoặc thay đổi phương tiện.

Hà Nội đề xuất nghiên cứu lấy ga Gia Lâm làm đầu mối giao thông quan trọng, kết nối các loại hình vận tải đường sắt, gồm đường sắt quốc gia, đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị. Từ đầu mối này sẽ tổ chức tuyến đường sắt kết nối trực tiếp với sân bay Gia Bình, qua đó tận dụng hạ tầng và lợi thế vị trí của ga Gia Lâm.

Chủ tịch Hà Nội cũng đề nghị giữ định hướng tuyến đường sắt số 1 theo trục Bắc - Nam, đồng thời nghiên cứu bổ sung nhánh kết nối từ khu vực ga Gia Lâm về trung tâm Hà Nội, sau đó phân hướng về phía Đông để kết nối với sân bay Gia Bình.

Đáng chú ý, phương án này có thể tạo điều kiện hình thành tuyến đường sắt liên thông giữa hai sân bay Gia Bình và Nội Bài. Khi đó, hành khách quốc tế đến Gia Bình có thể di chuyển bằng đường sắt đến Nội Bài để tiếp tục các chuyến bay nội địa đi các tỉnh, thành phố khác và ngược lại.

Theo Chủ tịch Hà Nội, việc lựa chọn hướng tuyến cần tính toán tổng thể, bảo đảm hiệu quả khai thác lâu dài, tránh đầu tư manh mún, thiếu kết nối giữa các loại hình giao thông.

Sau cuộc họp, Hà Nội sẽ phối hợp với Bộ Xây dựng và các địa phương tiếp thu ý kiến, hoàn thiện phương án để báo cáo Chính phủ xem xét, cho phép triển khai các thủ tục cần thiết. Chủ tịch Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp, sớm thống nhất hướng tuyến đường sắt kết nối trung tâm Thủ đô với hai cảng hàng không quốc tế Gia Bình và Nội Bài, bảo đảm tiến độ và đáp ứng yêu cầu phát triển mạng lưới giao thông vùng.