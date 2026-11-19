Đồng chủ trì hội nghị có Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Quang Hiếu và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng.

Hội nghị có sự góp mặt của 200 đại biểu thanh niên Thủ đô tiêu biểu, được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu thành phố và trực tuyến đến 126 xã, phường.

Đây là diễn đàn để Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe một cách chân thực nhất các tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị và đề xuất của thanh niên Thủ đô.

Hội nghị diễn ra vào sáng ngày 19-11 tại Hà Nội

Qua đó, người đứng đầu chính quyền sẽ trực tiếp trao đổi, giải đáp hoặc chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết thấu đáo những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.

Điều này giúp tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, pháp luật dành cho giới trẻ.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng bày tỏ vui mừng khi các kiến nghị, đề xuất của thanh niên tại chương trình đối thoại năm 2025 đã được các cơ quan thành phố ghi nhận, tiếp thu và triển khai thực hiện.

Nhiều vấn đề đã được giải quyết, một số nội dung tiếp tục được các cơ quan chức năng nghiên cứu, thực hiện. Điều này thể hiện tinh thần cầu thị, trách nhiệm và sự đồng hành của chính quyền thành phố với thanh niên - lực lượng có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu

Năm nay, với chủ đề “Thanh niên Thủ đô - Khát vọng cống hiến, chung tay kiến tạo tương lai Hà Nội”, Chủ tịch UBND thành phố mong muốn các ý kiến, kiến nghị không chỉ dừng lại ở việc nêu vấn đề, trao đổi và trả lời tại hội nghị mà phải được tiếp thu, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức triển khai hiệu quả, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của Thủ đô.

Hội nghị tập trung trao đổi, thảo luận 3 nhóm nội dung trọng tâm: Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; Thanh niên tham gia xây dựng Thủ đô “văn hiến - văn minh - hiện đại - hạnh phúc”; Hội nhập quốc tế, phát huy giá trị văn hóa và nâng tầm vị thế Thủ đô.

Tại Hội nghị, đại diện các nhóm đối tượng thanh niên đã trực tiếp nêu câu hỏi, đề xuất, kiến nghị với Chủ tịch UBND Thành phố và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan về những vấn đề thực tiễn mà thanh niên đang quan tâm, đồng thời đề xuất các giải pháp, sáng kiến nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi, khơi thông nguồn lực để thanh niên học tập, lao động, sáng tạo, khởi nghiệp và cống hiến.

Đại diện thanh niên tiêu biểu phát biểu tại hội nghị

Thông qua trao đổi, đối thoại, lãnh đạo Thành phố đã lắng nghe, giải đáp những kiến nghị, đề xuất của thanh niên; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn Thành phố.

Hội nghị "Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đối thoại với thanh niên" năm 2026 không chỉ thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của lãnh đạo Thành phố đối với thế hệ trẻ mà còn khẳng định niềm tin, sự kỳ vọng vào bản lĩnh, trí tuệ, và khát vọng cống hiến của thanh niên Thủ đô.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các thanh niên tiêu biểu

Đây cũng là dịp để tuổi trẻ Hà Nội thể hiện tinh thần trách nhiệm, chủ động đề xuất sáng kiến, hiến kế, chung sức đồng lòng cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xây dựng Thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.