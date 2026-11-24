Ngày 24/11, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn ký văn bản gửi Công an TP, Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng và Chủ tịch UBND phường Đống Đa chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ nổ nghi do khí gas tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đến hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, cứu nạn, cứu hộ.

Theo công văn, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Giám đốc Công an TP chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND phường Đống Đa chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).

Cùng với đó, Sở Xây dựng được yêu cầu chủ trì, phối hợp UBND phường Đống Đa tổ chức di dời các hộ gia đình bị ảnh hưởng của vụ nổ, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản người dân; khẩn trương có phương án bố trí tạm cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở: Y tế, Nội vụ, Chủ tịch UBND phường Đống Đa và các đơn vị có liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn theo quy định; báo cáo Chủ tịch UBND TP chỉ đạo những nội dung vượt thẩm quyền.

Hiện trường vụ nổ.

Về vụ việc, trước đó ngay sau khi nhận thông tin về vụ nổ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã đến hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu cơ quan chức năng liên quan tổ chức di dời, tạm cư cho các hộ dân trong khu vực nguy hiểm xung quanh hiện trường vụ nổ. Vụ nổ xảy ra ở khu vực tập thể cũ, làm kết cấu công trình bị ảnh hưởng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân. Thành phố sẽ có các phương án hỗ trợ người dân…

Được biết, chiều cùng ngày, đại diện lãnh đạo UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đống Đa đã tới thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ cho gia đình có người tử vong trong vụ nổ.

Theo đại diện UBND phường Đống Đa, mỗi gia đình có người mất được hỗ trợ 32,5 triệu đồng. Một số nạn nhân khác đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa cũng được hỗ trợ mỗi người 10 triệu đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đống Đa hỗ trợ 10 triệu đồng/trường hợp tử vong và 5 triệu đồng/người bị thương.

Liên quan đến vụ việc, chiều ngày 24/11 Sở Y tế Hà Nội có báo cáo nhanh gửi UBND TP Hà Nội về công tác đáp ứng cấp cứu nạn nhân trong sự cố khí gas dẫn đến sập nhà trên phố Nguyễn Văn Tuyết. Theo báo cáo, khoảng 8 giờ ngày 24/11, Sở Y tế nhận được thông tin cấp cứu người bị tai nạn hỏa hoạn trong vụ sập nhà và bên trong có người. Sở Y tế khẩn trương chỉ đạo các bệnh viện Đống Đa, Xanh Pôn, Hòe Nhai và Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội điều động 7 xe cấp cứu cùng 36 cán bộ y tế đến hiện trường lúc 8 giờ 20 phút.

Đến 8 giờ 25 phút, lực lượng cứu hộ đưa được nạn nhân đầu tiên ra ngoài. Tính đến 13 giờ cùng ngày, có 16 nạn nhân. Trong đó có 6 trường hợp đã tử vong, 10 trường hợp được cấp cứu, điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn 4 trường hợp, Bệnh viện đa khoa Đống Đa 2 trường hợp và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 4 trường hợp. Lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm tại khu vực sập đổ, Sở Y tế Hà Nội đã điều 2 kíp ở lại hiện trường tiếp tục hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ.