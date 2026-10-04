Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thăm và làm việc tại DRC

DRC là doanh nghiệp sản xuất công nghiệp quy mô lớn của TP, có trụ sở và nhà máy tại Khu công nghiệp Liên Chiểu (phường Hải Vân), hiện tạo việc làm cho gần 1.800 lao động; sản phẩm được tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đến hơn 50 quốc gia, vùng lãnh thổ. Báo cáo với Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, lãnh đạo DRC cho biết: năm 2025, tổng doanh thu DRC đạt hơn 5.100 tỷ đồng (tăng 3% so với năm 2024); lợi nhuận đạt 150 tỷ đồng. Năm 2026, DRC tiếp tục mở rộng sản xuất lốp PCR/LTR, lốp toàn thép Radial và phát triển các sản phẩm mới phục vụ quốc phòng, cảng nước sâu, ngành đường sắt; đặt mục tiêu tăng trưởng gần 20% so với năm 2025.

Lãnh đạo DRC báo cáo về tình hình sản xuất, kinh doanh với Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất, kinh doanh đang chịu tác động từ diễn biến địa chính trị trên thế giới, chi phí nguyên vật liệu tăng cao, điều kiện thanh toán từ nhà cung ứng, một số khách hàng giảm đơn hàn, v.v... Trước những khó khăn trên, DRC đang triển khai các giải pháp nhằm duy trì hoạt động sản xuất, ổn định thị trường và phấn đấu đạt kết quả kinh doanh tương đương năm 2025. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá DRC còn nhiều dư địa để mở rộng thị trường, nhất là hoạt động xuất khẩu; đề nghị DRC tiếp tục chú trọng phát triển thị trường trong nước, đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm và tận dụng các kênh kết nối, xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường…

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu kết luận tại buổi làm việc với DRC.

Về lâu dài, DRC chú trọng phát triển theo hướng công nghiệp xanh, đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường và sản xuất xanh. Đây là điều kiện quan trọng để DRC nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn, công nghệ, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: TP sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong tìm kiếm, kết nối các dự án mới; hỗ trợ quảng bá thương hiệu, xúc tiến xuất khẩu và kết nối với các đối tác, doanh nghiệp lớn. Đồng thời, sẽ xây dựng mạng lưới kết nối cung - cầu giữa DRC với các trường đại học, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Hùng tặng quà động viên CBCNV DRC.

Đối với những khó khăn, vướng mắc cụ thể liên quan đến đất đai, môi trường, địa điểm đầu tư và các thủ tục dự án đầu tư, TP sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, xử lý, tạo điều kiện để doanh nghiệp sớm triển khai dự án. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định: TP sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp; chủ động kết nối, tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động, giải quyết việc làm và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của TP...

PHÚ NAM