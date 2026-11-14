Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng làm việc với xã Phước Thành

Quang cảnh buổi làm việc.

Sáng 14-11, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng đoàn công tác có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phước Thành về kết quả thực hiện nhiệm vụ các mặt công tác 10 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong thời gian đến.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Đỗ Hoài Xoan – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phước Thành cho biết, địa phương có diện tích tự nhiên 28.665ha, gồm 4 thôn với 1.088 hộ, 4.449 nhân khẩu; trong đó, hơn 95% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số Gié - Triêng (Bhnong). Đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp.

Ông Đỗ Hoài Xoan – Chủ tịch UBND xã Phước Thành báo cáo tại buổi làm việc.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng. Đảng bộ xã hiện có 18 tổ chức đảng trực thuộc với 343 đảng viên; kết nạp mới 10 đảng viên, đạt 90,9% chỉ tiêu năm. Công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh, 100% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn kỹ năng số.

Trên lĩnh vực kinh tế, tổng thu ngân sách nhà nước đến ngày 10-11 đạt hơn 201 tỷ đồng, bằng 153,26% kế hoạch. Tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2026 hơn 60,39 tỷ đồng, giá trị giải ngân đến ngày 11-11 đạt 54,05 tỷ đồng, tương đương 89,5% kế hoạch. Đối với 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, tổng vốn thực hiện hơn 40,9 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 26,1 tỷ đồng, đạt 63,75%.

Lãnh đạo xã Phước Thành tặng quà cho cô trò trường mầm non xã.

Công tác an sinh xã hội được quan tâm; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 97,3%. Trong năm, xã có 11 căn nhà thuộc diện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát; đến nay đã hoàn thành 1 căn, đang triển khai 7 căn, dự kiến hoàn thành trước ngày 30-12-2026. Lĩnh vực giáo dục được sắp xếp, tổ chức lại 4 trường học thành 2 trường, với 36 lớp và 1.137 học sinh, hoạt động ổn định từ đầu năm học 2026-2027.

Trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh, địa phương hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2026 với 17/17 thanh niên; tổ chức diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ xã đạt kết quả tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững.

Nhiều khó khăn cần tháo gỡ

Bên cạnh kết quả đạt được, Phước Thành vẫn đối mặt với nhiều khó khăn đặc thù của địa bàn miền núi. Địa hình đồi núi dốc, chia cắt mạnh khiến việc đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông gặp nhiều trở ngại. Một số tuyến đường ĐH2, ĐH5 thi công chậm, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở trong mùa mưa bão. Tình trạng lõm sóng viễn thông, Internet tại một số khu dân cư thuộc thôn Phước Long, Phước Kim cũng ảnh hưởng đến liên lạc và triển khai chuyển đổi số.

Giám đốc sở Dân tộc - Tôn giáo Nguyễn Mạnh Hà giải đáp một số nội dung tại buổi làm việc.

Ông Trương Xuân Tý - Phó Giám đốc Sở NN&MT thành phố phát biểu tại buổi làm việc.

Đáng chú ý, địa phương hiện có 152/194 cán bộ, công chức, viên chức theo biên chế được giao, thiếu 42 người; riêng Trạm Y tế xã thiếu 13 viên chức. Công tác giảm nghèo tiếp tục là thách thức lớn khi tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn giai đoạn 2022-2025 là 25,83%, hộ cận nghèo 26,56%. Theo kết quả rà soát sơ bộ chuẩn nghèo giai đoạn 2027-2030, tỷ lệ hộ nghèo lên đến 48,07%.

Trước thực tế trên, xã Phước Thành kiến nghị thành phố ưu tiên nguồn lực nâng cấp các tuyến đường ĐH1, ĐH2, ĐH5; đầu tư khu làm việc tập trung gắn với nhà ở công vụ; bổ sung địa phương vào đối tượng thụ hưởng các chính sách hỗ trợ phát triển sâm Ngọc Linh và cây dược liệu đặc hữu. Đồng thời, đề nghị đầu tư trạm phát sóng BTS tại thôn Phước Long, bổ sung nhân lực, trang thiết bị y tế, phương tiện thu gom rác thải, xe cứu thương và hơn 2 tỷ đồng kinh phí chi trả trợ cấp xã hội trong 6 tháng cuối năm 2026.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phước Thành trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Đồng thời, chia sẻ với những khó khăn đặc thù của địa bàn miền núi, nhất là hạn chế về giao thông, điện, viễn thông và nguồn nhân lực.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với địa phương rà soát các dự án đầu tư công, nhất là các công trình thuộc 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; khẩn trương hoàn thiện thủ tục, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Các vấn đề liên quan đến phát triển vùng trồng dược liệu, lâm nghiệp và hoàn thiện hạ tầng viễn thông, xóa vùng lõm sóng cần được quan tâm xử lý.

Đối với công tác quy hoạch và an sinh, địa phương cần chủ động rà soát, đề xuất phương án đầu tư khu xử lý rác thải, hệ thống nước sạch sinh hoạt, nghĩa trang nhân dân; ưu tiên hoàn thành những hạng mục thiết yếu trước Tết Nguyên đán, góp phần ổn định đời sống người dân.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng tặng quà cho chính quyền xã Phước Thành.

Nhấn mạnh yêu cầu chuẩn bị cho giai đoạn sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị cấp ủy, chính quyền xã làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; chủ động rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương án bố trí trụ sở làm việc, trung tâm phục vụ hành chính công và các điểm sinh hoạt cộng đồng, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, không gián đoạn việc phục vụ người dân.

Phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở

Trước đó, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng dự sinh hoạt thường kỳ tháng 11 tại Chi bộ thôn Phước Kim, thuộc Đảng bộ xã Phước Thành.

Báo cáo tại buổi sinh hoạt cho biết, trong tháng 10, Chi bộ thôn Phước Kim đã tập trung tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; duy trì nền nếp sinh hoạt, tăng cường quản lý và phân công đảng viên phụ trách các tổ dân cư, hộ gia đình. Đáng chú ý, 100% đảng viên trong chi bộ đã hoàn thành đối soát, làm sạch dữ liệu trên ứng dụng Sổ tay đảng viên.

Chi bộ cũng phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận và các chi hội, đoàn thể trong vận động nhân dân tham gia phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, bình xét danh hiệu gia đình văn hóa, thôn văn hóa năm 2026. Công tác phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự xã trong nắm tình hình, giữ gìn an ninh trật tự và quản lý thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự được duy trì.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá cao những nỗ lực của Chi bộ thôn Phước Kim, đồng thời nhấn mạnh vai trò hạt nhân chính trị của chi bộ trong việc đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần với nhân dân.

Chính quyền và nhân dân xã Phước Thành tham gia Chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị chi bộ tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt; phát huy tinh thần dân chủ, thẳng thắn trong thảo luận, tập trung vào những vấn đề thiết thực, gắn với đời sống người dân. Mỗi đảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công việc, tích cực vận động gia đình và cộng đồng cùng thực hiện các chủ trương, chính sách tại địa phương.

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế, giảm nghèo, chi bộ cần định hướng, vận động người dân thay đổi tư duy sản xuất, lựa chọn mô hình trồng trọt, chăn nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng và khả năng của từng hộ. Việc phát triển kinh tế phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, phát huy kinh nghiệm tại chỗ, đồng thời gắn với các chương trình, chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng dự sinh hoạt và tặng quà cho Chi bộ thôn Phước Kim.

“Nhà nước có trách nhiệm đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện, nhưng quan trọng vẫn là sự chủ động, quyết tâm vươn lên của mỗi hộ dân để cải thiện thu nhập, từng bước thoát nghèo và làm giàu chính đáng trên quê hương”, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, đồng thời đề nghị chi bộ phát huy hơn nữa vai trò của cấp ủy, Trưởng thôn, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; chuẩn bị chu đáo công tác bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2026-2031 và tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc bảo đảm thiết thực, tạo sự gắn bó trong cộng đồng dân cư. Cùng với đó, chủ động rà soát nhiệm vụ còn lại của năm 2026, xây dựng chương trình công tác năm 2027, lựa chọn những vấn đề trọng tâm để tập trung lãnh đạo, triển khai hiệu quả.