Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Phước Công

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng nghe lãnh đạo địa phương giới thiệu các vật dụng truyền thống.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng trải nghiệm đánh cồng chiêng của đồng bào Gié Triêng.

Thôn Phước Công được hình thành sau khi sáp nhập thôn Phước Công 1 và Phước Công 2, hiện có 227 hộ với 924 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 97%. Người dân chủ yếu sinh sống bằng nghề nông, đời sống vẫn còn nhiều khó khăn, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, kinh tế hàng hóa chưa phát triển, thu nhập chưa ổn định. Trình độ dân trí giữa các hộ dân chưa đồng đều, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao.

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của chi bộ, hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Chánh, Ban Công tác Mặt trận thôn đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại khu dân cư. Qua đó, tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng tiếp tục được củng cố; người dân từng bước ổn định cuộc sống, chủ động phát huy tiềm năng, thế mạnh địa phương để phát triển kinh tế gia đình.

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống tại ngày hội.

Sau sáp nhập, mặc dù còn những khó khăn trong tổ chức đời sống cộng đồng, người dân thôn Phước Công đã từng bước thích nghi, tăng cường giao lưu, gắn bó, cùng xây dựng khu dân cư đoàn kết, đồng thuận. Những ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân được Ban Công tác Mặt trận ghi nhận, tổng hợp và phản ánh đến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban Công tác Mặt trận thôn tập trung vận động người dân phát huy tinh thần tự quản, giữ gìn vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và các hoạt động cộng đồng. Đến nay, toàn thôn có 227-227 hộ đăng ký gia đình văn hóa.

Các đại biểu tham dự tại ngày hội.

Chung tay chăm lo đời sống nhân dân

Công tác hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn được địa phương chú trọng. Theo thống kê, thôn Phước Công hiện có 44 hộ nghèo và 46 hộ cận nghèo. Trong năm 2026, thông qua sự hỗ trợ của các cấp, ngành và các tổ chức, cá nhân, thôn đã tiếp nhận, trao 265 suất quà với tổng trị giá 265 triệu đồng đến các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng cùng các đại biểu tặng hoa và quà cho thôn Phước Công.

Cùng với nguồn lực hỗ trợ từ bên ngoài, tinh thần tương thân tương ái được phát huy ngay trong cộng đồng. Người dân chủ động giúp nhau đổi ngày công lao động trong sản xuất nông nghiệp như cấy lúa, gặt lúa, làm sắn, trồng keo; đồng thời quyên góp, hỗ trợ những gia đình có người thân qua đời, đau ốm hoặc gặp rủi ro. Ban Công tác Mặt trận cũng vận động người dân xây dựng các mô hình kinh tế, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, từng bước thay đổi phương thức làm ăn.

Trong xây dựng đời sống văn hóa, các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức sôi nổi, góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các hộ dân. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong cưới hỏi, tang lễ và lễ hội ngày càng được quan tâm. Công tác chăm lo giáo dục, sức khỏe phụ nữ và trẻ em cũng được chú trọng.

Về an ninh trật tự, tình hình chính trị, xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định. Trong năm, có 3 trường hợp vi phạm pháp luật bị xử lý hành chính. Các tổ hòa giải ở khu dân cư tiếp tục phát huy vai trò trong giải quyết mâu thuẫn, bất hòa trong nội bộ nhân dân, góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm. Người dân cũng tích cực tham gia các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND xã, phản ánh tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề phát sinh tại cơ sở.

Đổi mới nếp nghĩ, cách làm để giảm nghèo bền vững

Phát biểu chung vui với bà con tại ngày hội, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng biểu dương tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực vượt khó và những kết quả mà cán bộ, nhân dân thôn Phước Công đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt, trong điều kiện đời sống còn nhiều khó khăn, người dân đã phát huy tinh thần tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua, xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng gắn bó, ổn định.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại ngày hội.

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, đoàn kết là nguồn sức mạnh để cộng đồng vượt qua khó khăn, còn văn hóa là nền tảng, cội nguồn và động lực cho sự phát triển. Vì vậy, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam có ý nghĩa thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

Định hướng những nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân thôn Phước Công tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự gắn bó giữa các tổ dân cư sau sáp nhập. Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe và kịp thời phản ánh, giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân.

Đặc biệt, địa phương cần quyết liệt hơn trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tập trung đổi mới mạnh mẽ nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số. Người dân cần chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi để nâng cao thu nhập. Cấp ủy, chính quyền xã và thôn cần rà soát chính xác từng hộ nghèo, hộ cận nghèo, từ đó có giải pháp hỗ trợ sinh kế, kết nối việc làm phù hợp với điều kiện thực tế, giúp người dân từng bước vươn lên.

Lãnh đạo xã Phước Chánh tặng hoa và quà chúc mừng ngày hội.

Đối với công tác giáo dục, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu địa phương quan tâm chăm lo thế hệ trẻ, không để vì hoàn cảnh khó khăn mà học sinh phải bỏ học. Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường và gia đình vận động các em đến trường đầy đủ; đồng thời tăng cường tuyên truyền phòng, chống tảo hôn, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ và trẻ em.

Bên cạnh đó, cần chú trọng bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, các nhạc cụ, làn điệu dân ca, trò chơi dân gian của đồng bào dân tộc thiểu số; gắn bảo tồn văn hóa với xây dựng đời sống văn minh, giữ gìn môi trường sống sáng, xanh, sạch, đẹp. Địa phương cũng cần tích cực hưởng ứng chương trình xây dựng “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội.

Dịp này, lãnh đạo thành phố đã trao quà động viên 7 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và 10 hộ nghèo, hộ cận nghèo của thôn Phước Công, góp phần tiếp thêm động lực để bà con vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.