Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng làm việc với DRC về mở rộng thị trường, phát triển sản xuất

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan của TP. Đà Nẵng. Đón tiếp và làm việc với đoàn, về phía Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) có ông Nguyễn Hữu Tú, Tổng Giám đốc Tập đoàn. Về phía DRC có ông Lê Hoàng Khánh Nhựt, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty cùng các thành viên Ban Điều hành và đại diện các phòng, ban, đơn vị liên quan.

DRC mở rộng sản xuất, phát triển thị trường

Tại buổi làm việc, ông Lê Hoàng Khánh Nhựt, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc DRC đã báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, những kết quả đạt được, khó khăn và định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn tới.

Ông Lê Hoàng Khánh Nhựt, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc DRC báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, định hướng phát triển và đề xuất thành phố hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, mở rộng thị trường

Là một trong những doanh nghiệp sản xuất công nghiệp chủ lực của TP. Đà Nẵng, DRC hiện tạo việc làm cho gần 1.800 lao động, với hệ thống sản phẩm săm lốp và cao su kỹ thuật đa dạng, được tiêu thụ rộng rãi tại thị trường trong nước và xuất khẩu đến hơn 50 quốc gia, vùng lãnh thổ. Năm 2025, Công ty đạt doanh thu 5.174 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2024; lợi nhuận đạt 150 tỷ đồng.

Năm 2026, DRC đặt mục tiêu tăng trưởng gần 20% so với năm trước, tập trung mở rộng sản xuất các dòng lốp PCR/LTR, lốp toàn thép Radial; đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển các sản phẩm mới phục vụ lĩnh vực quốc phòng, cảng nước sâu, đường sắt và xây dựng hạ tầng. Bên cạnh việc mở rộng thị trường trong nước và quốc tế, Công ty xác định phát triển sản xuất xanh, nghiên cứu dự án nhà máy mới và tăng cường tham gia các chuỗi cung ứng công nghiệp là những định hướng quan trọng trong thời gian tới.

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh của DRC đang chịu tác động từ diễn biến địa chính trị, chi phí nguyên vật liệu tăng cao, điều kiện thanh toán từ nhà cung ứng và tình trạng khách hàng giảm đơn hàng. Trước những khó khăn này, Công ty đang triển khai các giải pháp duy trì hoạt động sản xuất, ổn định thị trường, phấn đấu đạt kết quả kinh doanh tương đương năm 2025.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa lãnh đạo TP. Đà Nẵng và DRC

Từ nhu cầu thực tế, DRC đề xuất thành phố tăng cường kết nối, tạo điều kiện để các sản phẩm cao su kỹ thuật của Công ty có thêm cơ hội tham gia các dự án xây dựng, giao thông, cảng biển; hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, phát triển nguồn nhân lực và nghiên cứu địa điểm phù hợp cho các dự án đầu tư trong tương lai.

Ông Nguyễn Hữu Tú, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Nguyễn Hữu Tú nhấn mạnh sự cần thiết duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy các định hướng phát triển của DRC trong giai đoạn tới. Trước những khó khăn, thách thức của thị trường, ông mong muốn TP. Đà Nẵng tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng Tập đoàn và Công ty trong tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ kết nối thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, mở rộng sản xuất, góp phần giúp DRC phát huy năng lực, nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển bền vững.

Đà Nẵng đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng ghi nhận những đóng góp của DRC đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đồng thời nhận định doanh nghiệp còn nhiều dư địa mở rộng thị trường, nhất là hoạt động xuất khẩu. Thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng nhấn mạnh việc đồng hành, hỗ trợ DRC tháo gỡ khó khăn, mở rộng thị trường và phát triển sản xuất

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị DRC tiếp tục chú trọng phát triển thị trường trong nước, đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm và tận dụng hiệu quả các chương trình kết nối, xúc tiến thương mại. Đồng thời, Công ty cần chủ động thích ứng với những thay đổi của thị trường, phát huy lợi thế của một thương hiệu công nghiệp có bề dày truyền thống.

Cùng với việc mở rộng thị trường, DRC cần tiếp tục đầu tư khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, coi đây là những yếu tố quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh và tạo thêm dư địa tăng trưởng. Về dài hạn, Công ty cần chú trọng phát triển sản xuất theo hướng xanh, đáp ứng ngày càng cao các tiêu chuẩn về môi trường, qua đó nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn, công nghệ, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng.

Về các giải pháp hỗ trợ, TP. Đà Nẵng sẽ tăng cường kết nối DRC với các dự án lắp ráp ô tô, các đối tác, doanh nghiệp lớn và hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn; hỗ trợ quảng bá thương hiệu, xúc tiến xuất khẩu và tìm kiếm cơ hội tham gia các dự án mới. Đồng thời, thành phố sẽ thúc đẩy kết nối cung - cầu giữa doanh nghiệp với các trường đại học, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phục vụ sản xuất và phát triển công nghệ.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng tặng quà động viên Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

Đối với những khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, môi trường, địa điểm đầu tư, hạ tầng và thủ tục dự án, thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, xử lý, tạo điều kiện để doanh nghiệp nghiên cứu, triển khai các kế hoạch đầu tư, mở rộng sản xuất trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ DRC tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động, giải quyết việc làm và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của địa phương.