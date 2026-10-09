Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng gặp mặt Hiệp hội Doanh nghiệp TP nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

Thay mặt lãnh đạo TP, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Hùng tặng hoa chúc mừngHiệp hội Doanh nghiệp TP nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10 .

Cùng dự buổi gặp mặt này có Phó Chủ tịch UBND TP Trần Nam Hưng và lãnh đạo các sở, ban, ngành trên địa bàn TP. Chia sẻ tại buổi gặp mặt, thay mặt Hiệp hội Doanh nghiệp TP, Chủ tịch Hiệp hội Trần Quốc Bảo đã trân trọng cám ơn sự quan tâm, đồng hành, hỗ trợ, đặc biệt là quyết liệt xử lý, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư cho các doanh nghiệp trên địa bàn TP trong thời gian qua của lãnh đạo TP nói chung, cá nhân Chủ tịch UBND TP nói riêng.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP Đà Nẵng chia sẻ tại buổi gặp mặt.

Về phía cộng đồng doanh nghiệp Đà Nẵng sẽ tiếp tục nỗ lực, từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đặc biệt, Hiệp hội Doanh nghiệp TP sẽ tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối, đầu mối để đưa các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và cơ chế, chính sách mới của UBND TP đến gần hơn với doanh nghiệp; đồng thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp nhằm báo cáo, làm việc và tham mưu lên UBND TP cùng các sở, ban, ngành để tìm phương án giải quyết cho các doanh nghiệp…

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Hùng tặng quà của lãnh đạo cho Hiệp hội Doanh nghiệp TP Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo UBND TP, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Hùng đã gửi tới Ban Thường trực, Ban Chấp hành cùng toàn thể cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp hội viên Hội Doanh nghiệp TP Đà Nẵng những lời chúc mừng tốt đẹp nhất và tình cảm trân trọng sâu sắc. Đồng thời ghi nhận, biểu dương, đánh giá rất cao những nỗ lực vượt khó, tinh thần dấn thân và những đóng góp to lớn, thiết thực của Hiệp hội Doanh nghiệp TP cùng toàn thể đội ngũ doanh nhân TP đối với sự bứt phá phát triển của TP biển Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khẳng định: “Bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức phía trước, TP Đà Nẵng cam kết sẽ luôn sát cánh, kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, thuận lợi và an toàn nhất cho doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất”, đồng thời chúc Hiệp hội Doanh nghiệp TP ngày càng phát triển vững mạnh, xứng đáng là ngôi nhà chung tin vậy và là đối tác đồng hành chiến lực của chính quyền TP.

Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp TP Đà Nẵng và các doanh nghiệp hội viên chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo TP và các sở, ban, ngành.