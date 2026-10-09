Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng gặp mặt Hiệp hội Doanh nghiệp TP nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam
Nhân dịp kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10-2004 – 13-10-2026), chiều 9-10, tại Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Hùng đã có buổi gặp Hiệp hội Doanh nghiệp TP Đà Nẵng.
Cùng dự buổi gặp mặt này có Phó Chủ tịch UBND TP Trần Nam Hưng và lãnh đạo các sở, ban, ngành trên địa bàn TP. Chia sẻ tại buổi gặp mặt, thay mặt Hiệp hội Doanh nghiệp TP, Chủ tịch Hiệp hội Trần Quốc Bảo đã trân trọng cám ơn sự quan tâm, đồng hành, hỗ trợ, đặc biệt là quyết liệt xử lý, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư cho các doanh nghiệp trên địa bàn TP trong thời gian qua của lãnh đạo TP nói chung, cá nhân Chủ tịch UBND TP nói riêng.
Về phía cộng đồng doanh nghiệp Đà Nẵng sẽ tiếp tục nỗ lực, từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đặc biệt, Hiệp hội Doanh nghiệp TP sẽ tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối, đầu mối để đưa các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và cơ chế, chính sách mới của UBND TP đến gần hơn với doanh nghiệp; đồng thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp nhằm báo cáo, làm việc và tham mưu lên UBND TP cùng các sở, ban, ngành để tìm phương án giải quyết cho các doanh nghiệp…
Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo UBND TP, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Hùng đã gửi tới Ban Thường trực, Ban Chấp hành cùng toàn thể cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp hội viên Hội Doanh nghiệp TP Đà Nẵng những lời chúc mừng tốt đẹp nhất và tình cảm trân trọng sâu sắc. Đồng thời ghi nhận, biểu dương, đánh giá rất cao những nỗ lực vượt khó, tinh thần dấn thân và những đóng góp to lớn, thiết thực của Hiệp hội Doanh nghiệp TP cùng toàn thể đội ngũ doanh nhân TP đối với sự bứt phá phát triển của TP biển Đà Nẵng.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khẳng định: “Bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức phía trước, TP Đà Nẵng cam kết sẽ luôn sát cánh, kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, thuận lợi và an toàn nhất cho doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất”, đồng thời chúc Hiệp hội Doanh nghiệp TP ngày càng phát triển vững mạnh, xứng đáng là ngôi nhà chung tin vậy và là đối tác đồng hành chiến lực của chính quyền TP.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/chu-tich-ubnd-tp-da-nang-gap-mat-hiep-hoi-doanh-nghiep-tp-nhan-ngay-doanh-nhan-viet-nam-post359178.html