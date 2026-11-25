Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu tại hội nghị

Ngày 25-11, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên chủ trì hội nghị đối thoại với hội viên, nông dân năm 2026, với chủ đề “Đổi mới tư duy kinh tế nông nghiệp, phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, chuyển đổi số, bảo đảm an toàn thực phẩm và liên kết chuỗi giá trị nông sản bền vững”.

Hội nghị đã ghi nhận hơn 100 ý kiến, kiến nghị, đặt vấn đề của các cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn thành phố. Trong đó, các ý kiến, kiến nghị tập trung vào các nội dung như: cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và liên kết chuỗi giá trị nông sản; ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số gắn với phát triển nông nghiệp xanh, bền vững; quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, bảo đảm an toàn thực phẩm và phát triển thị trường tiêu thụ nông sản.

Bên cạnh đó, các hội viên nông dân đã nêu ra nhiều vấn đề trong thực tiễn sản xuất nông nghiệp như: giải pháp để xây dựng vùng chuyên canh sản xuất thích ứng biến đổi khí hậu; cơ chế thụ hưởng tín chỉ carbon từ Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao; kiểm soát dư lượng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng; khắc phục tình trạng vi phạm hợp đồng bao tiêu; kiến nghị có giải pháp ổn định thị trường phân, thuốc…

Hơn 200 hội viên, nông dân TP Cần Thơ tham gia hội nghị

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, qua ghi nhận ý kiến cho thấy, nông dân Cần Thơ hôm nay đã không còn dừng lại ở tư duy sản xuất nông nghiệp thuần túy mà khát khao chuyển dịch mạnh mẽ sang tư duy kinh tế nông nghiệp đa giá trị. Những trăn trở của người nông dân là những vấn đề cốt lõi, cấp bách quyết định sự phát triển bền vững của “tam nông” thành phố trong giai đoạn mới.

Liên quan đến các ý kiến, kiến nghị, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên yêu cầu các sở, ngành có liên quan phối hợp với Hội Nông dân TP và các địa phương quy hoạch các vùng chuyên canh cây ăn trái, lúa, rau màu, thủy sản chủ lực thích ứng biến đổi khí hậu; tập trung nguồn lực triển khai quyết liệt Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp. Song song đó, thúc đẩy khoa học công nghệ, chuyển đổi số toàn diện trong nông nghiệp; tăng cường công tác quản lý vật tư nông nghiệp, bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường…

Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao Công an TP Cần Thơ phối hợp với các đơn vị có liên quan mở các đợt cao điểm thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý tận gốc tình trạng sản xuất, buôn bán phân bón giả, thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng, chất cấm trên thị trường và trên không gian mạng. Chủ tịch UBND TP Cần Thơ kêu gọi các hội viên, nông dân tiếp tục đổi mới cách nghĩ, cách làm, tích cực tham gia kinh tế tập thể, chuyển đổi số và sản xuất nông nghiệp xanh, an toàn.