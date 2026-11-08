Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ dự Ngày hội Đại đoàn kết ở phường Thới An Đông

Ngày 8.11, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại khu vực 5, phường Thới An Đông.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại khu vực 5, phường Thới An Đông

Khu vực 5 hiện có 1.136 hộ dân, với khoảng 4.500 nhân khẩu, gồm 21 tổ nhân dân tự quản. Người dân nơi đây tích cực lao động, phát triển kinh tế, tham gia các phong trào thi đua và các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc, chính quyền và các đoàn thể phát động.

Khu vực có nhà văn hóa khang trang, sạch sẽ, thoáng mát; có các thiết chế văn hóa và khu thể thao rộng rãi, đảm bảo phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, rèn luyện sức khỏe. Các câu lạc bộ văn nghệ, dưỡng sinh được duy trì; công tác khuyến học, khuyến tài được quan tâm thực hiện.

Phường Thới An Đông khen thưởng các hộ gia đình và cá nhân có thành tích trong xây dựng gia đình văn hóa

Số hộ đạt gia đình văn hóa chiếm tỉ lệ 99,7%; trong đó 50 hộ đạt gia đình văn hóa tiêu biểu, đề nghị UBND phường khen thưởng 2 hộ và 2 cá nhân.

Vận động người dân tham gia khám sức khỏe sàng lọc miễn phí đạt 112% chỉ tiêu. Đồng thời, vận động trao tặng quà, tiền mặt nhân dịp lễ, tết với tổng số tiền gần 190 triệu đồng…

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên (bìa phải) trao bảng tượng trưng hỗ trợ nhà Đại đoàn kết và học bổng tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại phường Thới An Đông

Qua báo cáo với những kết quả nổi bật, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên vui mừng khi thời gian qua cán bộ, người dân địa phương có nhiều nỗ lực, cố gắng, đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Điều đáng ghi nhận là tinh thần đoàn kết của cộng đồng dân cư ngày càng được phát huy. Bà con tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; quan tâm xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ đề nghị tới đây địa phương tiếp tục phát huy dân chủ, tinh thần tự quản và quyền làm chủ của người dân. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị chính đáng của bà con để phối hợp giải quyết ngay từ cơ sở.

Chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau. Quan tâm đến các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và những đối tượng yếu thế trong cộng đồng.

Chú trọng xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh đô thị và bảo vệ môi trường. Mỗi gia đình cần tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm của bà con khu vực 5

Ông Trương Cảnh Tuyên đề nghị mỗi người dân hãy bắt đầu từ những việc làm cụ thể như: giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác bừa bãi, tích cực trồng và chăm sóc cây xanh; xây dựng tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số và mạng xã hội ngày càng phát triển, mỗi người dân cần nâng cao ý thức sử dụng không gian mạng một cách văn minh, có trách nhiệm; chia sẻ thông tin chính xác, không lan truyền thông tin sai sự thật, không có những hành vi, lời nói gây mất đoàn kết trong cộng đồng.

Trao học bổng cho học sinh tại Ngày hội

Dịp này, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP. Cần Thơ trao tặng phường Thới An Đông 1 căn nhà Đại đoàn kết và 20 suất học bổng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ trao 20 suất học bổng tặng học sinh có khó khăn trên địa bàn phường. Phía Ban tổ chức cũng đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu; đồng thời phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2027.