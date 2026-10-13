Chủ tịch UBND TP.Bắc Ninh khen thưởng nam sinh dũng cảm tố giác, đương đầu với tội phạm

Em Phạm Trần Tuấn Phong là học sinh lớp 12 Trường THPT Thái Thuận, TP. Bắc Ninh. Trước đó, đoạn video ghi lại cảnh một nam sinh dũng cảm ngăn chặn hai đối tượng trộm chó thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Trong dịp Tết Trung thu, Tuấn Phong cùng hai em đi chơi thì phát hiện hai người có hành vi trộm chó. Nam sinh lập tức hô hoán để cảnh báo người dân, song bị những người này quay lại tấn công.

Nhận thấy hai người mang theo hung khí, Phong yêu cầu các em đi trước, còn mình ở lại ngăn cản và bị thương ở mặt, tay. Hành động ngăn cản và tri hô người dân của Phong đã góp phần giúp lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ hai đối tượng.

Trên các diễn đàn, nhiều ý kiến bày tỏ khen ngợi hành động dũng cảm của Tuấn Phong; nhấn mạnh đây là hành động trượng nghĩa, cần khen thưởng đúng lúc.

Em Phạm Trần Tuấn Phong, học sinh lớp 12 Trường THPT Thái Thuận, Bắc Ninh. Ảnh: Trường THPT Thái Thuận

Theo Trường THPT Thái Thuận, hành động của Tuấn Phong thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng dũng cảm và ý thức góp phần bảo vệ sự bình yên của cộng đồng. Thành tích ấy là minh chứng sinh động cho ý nghĩa của việc giáo dục học sinh phát triển toàn diện, không chỉ vững vàng về tri thức mà còn đẹp trong nhân cách và hành động.

"Mong rằng tấm gương của em sẽ lan tỏa những giá trị tốt đẹp, truyền cảm hứng để mỗi học sinh sống có trách nhiệm, biết quan tâm và dũng cảm hành động vì cộng đồng", Trường THPT Thái Thuận nhấn mạnh.