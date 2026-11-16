Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung cao độ kiểm soát, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Lực lượng chức năng của tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: Văn Đại

Theo thông tin từ Hệ thống thông tin dịch bệnh động vật trực tuyến (VAHIS), từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước đã ghi nhận 1.542 ổ dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) tại 921 đơn vị hành chính cấp xã thuộc 31/34 tỉnh, thành phố, làm chết và tiêu hủy 205.602 con lợn, trong đó 8 địa phương có số lợn tiêu hủy trên 10.000 con (Đồng Nai, Lâm Đồng, Điện Biên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Đắk Lắk và Thành phố Hồ Chí Minh). Bệnh DTLCP đang có chiều hướng lây lan, diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương của cả nước, hiện tại, có 28 tỉnh, thành phố có ổ dịch DTLCP chưa qua 21 ngày, trong đó 16 tỉnh, thành phố có trên 10 đơn vị hành chính cấp xã có ổ dịch chưa qua 21 ngày.

Tại Ninh Bình, từ đầu tháng 11/2026 đến nay đã phát sinh thêm 12 xã, phường có lợn mắc bệnh DTLCP, trong đó 50% số xã dịch tái phát. Đặc biệt, tại một số địa phương như Đồng Thái, Tây Hoa Lư, Nho Quan, Thanh Sơn, Phú Sơn, Yên Khánh, số lượng lợn mắc bệnh phải tiêu huỷ nhiều, tình trạng dịch bệnh kéo dài nhiều ngày, liên tục tái phát dịch bệnh.

Bên cạnh nguyên nhân khách quan do thời tiết, đặc điểm dịch tễ phức tạp của dịch bệnh, thì nguyên nhân chủ quan do công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện ở cấp cơ sở chưa quyết liệt, chưa hiệu quả, nhất là công tác giám sát, phát hiện, xử lý lợn mắc bệnh; việc quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, lưu thông lợn trong vùng có dịch chưa chặt chẽ; vệ sinh, tiêu độc, khử trùng tại khu vực có dịch chưa đảm bảo; an toàn sinh học còn hạn chế, quản lý đàn và tái đàn còn tồn tại, bất cập (còn hiện tượng vứt lợn chết ra môi trường, buôn bán sản phẩm bị nhiễm bệnh, cán bộ có chuyên môn chăn nuôi, thú y chưa được ưu tiên bố trí cho công tác quản lý, phòng, chống dịch bệnh).

Để khẩn trương khoanh vùng, xử lý dứt điểm dịch bệnh DTLCP, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi, đảm bảo nguồn cung thịt lợn trong giai đoạn tới, nhất là dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Ủy ban nhân dân các xã, phường: Huy động các nguồn lực của địa phương để tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP theo đúng quy định của Luật Thú y, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND tỉnh; tập trung, ưu tiên bố trí đội ngũ cán bộ có chuyên môn chăn nuôi, thú y của Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công để triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn; không để xảy ra tình trạng chủ quan, lơ là, thiếu chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, tái phát, lây lan diện rộng, dây dưa kéo dài.

Tập trung cao độ khoanh vùng, xử lý dứt điểm các ổ dịch; thực hiện công bố dịch theo quy định và tổ chức thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch trong vùng có dịch, vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm quy định tại Điều 26, 27, 28, 29 Luật Thú y số 79/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 146/2025/QH15. Các địa phương có dịch, thiết lập cơ chế theo dõi, báo cáo dịch bệnh theo ngày, theo tuần tại vùng có dịch, các địa bàn trọng điểm, kịp thời điều chỉnh biện pháp và nguồn lực phù hợp với diễn biến dịch bệnh.

Khi phát hiện ổ dịch phải tổ chức lực lượng xử lý nhanh, kịp thời, triệt để theo quy định pháp luật và chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại Văn bản số 11145/BNNMT-CNTY ngày 31/12/2025, bảo đảm các trường hợp lợn tiêu huỷ do bệnh DTLCP phải được kiểm tra, xác minh, có kết luận chẩn đoán bệnh của người có chuyên môn chăn nuôi, thú y, trường hợp cần thiết lấy mẫu để xét nghiệm bệnh; tổ chức tiêu huỷ lợn mắc bệnh và thực hiện tiêu độc, khử trùng khu vực có dịch theo quy định và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Tổ chức kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật; thực hiện nghiêm túc quy định cấm giết mổ, đưa vào, mang ra hoặc lưu thông lợn, sản phẩm của lợn trong vùng có dịch bệnh DTLCP để kiểm soát ổ dịch, trừ trường hợp được phép vận chuyển theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT; phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Tích cực thông tin, tuyên truyền liên tục, sâu rộng bằng nhiều hình thức, về tính chất nguy hiểm của bệnh DTLCP, nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan, quy định nuôi tái đàn và biện pháp phòng, chống dịch bệnh; các hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh động vật. Hướng dẫn người chăn nuôi, nhất là đối với loại hình chăn nuôi nông hộ tăng cường áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, tái đàn an toàn, thận trọng; thực hiện vệ sinh tiêu độc, khử trùng chuồng trại và tiêm phòng đầy đủ vắc xin phòng bệnh bắt buộc cho đàn lợn; chủ động khai báo khi phát hiện lợn ốm, chết nghi mắc bệnh truyền nhiễm; không bán chạy, giết mổ, vứt xác động vật ốm, chết ra ngoài môi trường.

Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh đúng quy định; không để xảy ra các trường hợp trục lợi chính sách trong phòng, chống dịch bệnh động vật, đặc biệt trong giai đoạn giá một số sản phẩm chăn nuôi hiện nay đang xuống thấp.

Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để dịch bùng phát, lây lan ra diện rộng do không chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật theo quy định; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng vứt lợn và sản phẩm từ lợn chết ra môi trường làm phát sinh, lây lan dịch bệnh, ô nhiễm.

Sở Nông nghiệp và Môi trường: Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tổ chức quản lý vận chuyển, giết mổ, chăn nuôi an toàn sinh học, các bước nuôi tái đàn lợn, nhất là đối với các địa phương có dịch diễn biến phức tạp, kéo dài.

Tiếp tục triển khai giám sát chủ động dịch bệnh nhằm phát hiện sớm, cảnh báo và chỉ đạo xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan diện rộng.

Theo dõi sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, tổng hợp kết quả triển khai của các địa phương; chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh có biện pháp chỉ đạo kịp thời, hiệu quả, phù hợp.

Sở Công Thương, Công an tỉnh: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, công an xã, phường phối hợp với lực lượng chức năng và chính quyền cơ sở trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp buôn lậu, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ trái phép lợn, sản phẩm từ lợn.

Các sở, ngành thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao tích cực, chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương tổ chức, thực hiện tốt công tác phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh.

Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình: Phối hợp các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền sâu rộng về tình hình dịch, các yếu tố nguy cơ, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh DTLCP để người dân biết, chủ động áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chủ động tham gia cùng chính quyền các cấp, các sở, ngành liên quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị Đảng ủy các xã, phường: Phối hợp chỉ đạo UBND, các ban, tổ chức đoàn thể xã, huy động cả hệ thống chính trị của địa phương thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP, phấn đấu đến ngày 15/12/2026 toàn tỉnh cơ bản kiểm soát, khống chế bệnh DTLCP.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai, chỉ đạo thực hiện; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị gửi về UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Môi trường) để chỉ đạo xử lý.