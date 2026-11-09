Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ động ứng phó với không khí lạnh, rét và các hình thái thiên tai

Ngày 8/11, UBND tỉnh có gửi các sở, ngành, thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh; UBND các xã, phường về chủ động ứng phó với không khí lạnh, rét và các hình thái thiên tai trong những ngày tới.

Công văn nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia tại Văn bản số 60/BCĐ-BNNMT ngày 4/11/2026, theo dự báo, khoảng ngày 8 - 9/11/2026, khu vực Bắc bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh, trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ thấp nhất có khả năng dưới 13°C. Đây là đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa đông năm 2026 - 2027.

Hiện tượng băng giá, sương muối gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. (Ảnh: Tuấn Ngọc)

Để chủ động ứng phó, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, hạn chế thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp, nhất là ở vùng cao; kịp thời khắc phục hậu quả, ổn định đời sống Nhân dân khi xảy ra thiên tai, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo; rà soát, cập nhật phương án ứng phó với không khí lạnh, rét phù hợp từng địa bàn, lĩnh vực. Hoàn thành việc rà soát, triển khai các biện pháp chuẩn bị trước ngày 8/11/2026. Tiếp tục cập nhật, điều chỉnh theo bản tin mới nhất. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, không để bị động khi thời tiết chuyển lạnh.

Các địa phương, đơn vị tập trung bảo vệ sức khỏe người dân, nhất là người cao tuổi, trẻ em, người có bệnh nền và người có hoàn cảnh khó khăn; bảo đảm an toàn cho học sinh, cây trồng, vật nuôi. Chủ động phương án ứng phó rét đậm, rét hại, sương muối, băng giá khi có dự báo, cảnh báo; không sử dụng than, củi để sưởi ấm trong phòng kín.

Thực hiện nghiêm phương châm “bốn tại chỗ”; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị, lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm, thuốc men để sẵn sàng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai ngay từ giờ đầu.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt 24/24 giờ. Kịp thời báo cáo tình hình thiên tai, thiệt hại và công tác ứng phó về Sở Nông nghiệp và Môi trường (cơ quan thường trực về phòng, chống thiên tai Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh) qua số điện thoại 0216.3852.708 hoặc 0214.3820.181 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời.

Đêm ở Sa Pa, nhiệt độ có thể xuống dưới 10 độ C. (Ảnh: Hoàng Thu)

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, tập trung cứu chữa người bị thương, tìm kiếm người mất tích; hỗ trợ kịp thời gia đình có người bị nạn, hộ bị thiệt hại về nhà ở và các đối tượng yếu thế.

Khẩn trương khôi phục các dịch vụ thiết yếu, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh. Tổ chức thống kê, xác minh thiệt hại khách quan, đầy đủ, chính xác, không trùng lặp, làm cơ sở thực hiện chính sách hỗ trợ và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ theo quy định.