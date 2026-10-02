Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ động ứng phó với không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn trên địa bàn

Ngày 2/10, UBND tỉnh có gửi các sở, ngành thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh; UBND các xã, phường về chủ động ứng phó với không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn trên địa bàn tỉnh.

Công văn nêu rõ, từ chiều tối và đêm 4/10/2026, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc bộ. Từ ngày 4/10/2026, khu vực Bắc bộ có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Mưa lũ gây nhiều thiệt hại cho hạ tầng giao thông trong tỉnh. Ảnh: Trần Loan

Để chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống Nhân dân khi có tình huống xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và tình hình mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá; thông tin kịp thời đến chính quyền cơ sở và Nhân dân, đề cao cảnh giác trước diễn biến thời tiết bất thường.

Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, không để bị động, bất ngờ.

Sạt lở do mưa lớn gây ra tại xã Mù Cang Chải. (Ảnh tư liệu do xã Mù Cang Chải cung cấp)

Thực hiện nghiêm phương châm “bốn tại chỗ”; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị, lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm, thuốc và các điều kiện cần thiết để sẵn sàng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai ngay từ giờ đầu.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt 24/24 giờ; thường xuyên báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường (cơ quan Thường trực phòng, chống thiên tai Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh), qua số điện thoại 0216.3852.708; 0214.3820.181 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra sạt lở đất trên sườn dốc.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, tập trung cứu chữa người bị thương, tìm kiếm người mất tích; hỗ trợ kịp thời gia đình có người bị nạn, hộ bị thiệt hại về nhà ở và các đối tượng yếu thế.

Khẩn trương khôi phục các dịch vụ thiết yếu, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh; tổ chức thống kê, xác minh thiệt hại khách quan, đầy đủ, chính xác, không trùng lặp, làm cơ sở thực hiện chính sách hỗ trợ và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ theo quy định.

Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng lơ là, chủ quan trong việc ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn quản lý.

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