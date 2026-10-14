Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu 9 xã vùng Yên Thành tiếp tục đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của tỉnh

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Chiều 14/10, đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với lãnh đạo các xã: Yên Thành, Quan Thành, Hợp Minh, Vân Tụ, Vân Du, Quang Đồng, Giai Lạc, Bình Minh, Đông Thành về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Kinh tế tăng trưởng 2 con số

Sau khi triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, các xã đã nỗ lực khắc phục khó khăn, ổn định tổ chức, tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đạt nhiều kết quả tích cực trong 9 tháng đầu năm 2026.

Đồng chí Hoàng Vĩnh Trường - Bí thư Đảng ủy xã Hợp Minh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Kinh tế các xã duy trì đà tăng trưởng khá, đều đạt mức tăng trưởng 2 con số. Công tác thu ngân sách đạt kết quả khả quan khi có 7/9 xã vượt dự toán được giao cả năm.

Giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục là điểm sáng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương. Có 8/9 xã đạt tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của tỉnh. Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cũng đạt nhiều chuyển biến tích cực. Có 7/9 xã đạt tỷ lệ thực hiện cao hơn mức bình quân chung của tỉnh là 78,36%.

Đồng chí Thái Minh Sỹ - Bí thư Đảng ủy xã Vân Du phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, các địa phương tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện chính sách an sinh xã hội, từng bước cải thiện đời sống người dân.

Các lễ hội, sinh hoạt văn hóa truyền thống được duy trì và phát huy; công tác quản lý tín ngưỡng, tôn giáo được chú trọng. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Cải cách hành chính và chuyển đổi số có chuyển biến tích cực.

Đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo các sở, ngành trao đổi, hướng dẫn xử lý các kiến nghị của từng địa phương và gợi mở nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới nhằm tháo gỡ khó khăn, sử dụng hiệu quả nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ và công trình trọng điểm, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các địa phương tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại từ cấp huyện trước đây chuyển giao, nhất là các dự án kéo dài, vướng mắc đất đai, tình trạng lấn chiếm và vấn đề môi trường.

Các xã cần rà soát, phân loại rõ nội dung thuộc thẩm quyền để chủ động xử lý; những vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo tỉnh và các ngành liên quan, tránh tình trạng kéo dài, ảnh hưởng quyền lợi người dân.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Nhấn mạnh yêu cầu phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương, đồng chí đề nghị tăng cường tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và người dân nắm bắt, tiếp cận hiệu quả các chính sách, đặc biệt, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất của tỉnh; nghiên cứu cơ chế tích tụ, tập trung đất đai, khuyến khích doanh nghiệp và người dân mở rộng quy mô sản xuất.

Việc số hóa dữ liệu đất đai cần được quan tâm nhằm giúp người dân yên tâm khi cho thuê đất, tạo điều kiện hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, hạn chế tình trạng đất nông nghiệp bỏ hoang;…

Phát triển theo thế “kiềng 3 chân”

Kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận kết quả phát triển kinh tế - xã hội của 9 xã, nhất là các chỉ tiêu về tăng trưởng, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công và thu nhập bình quân đầu người.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tuy nhiên, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 10,5-11,5% trong năm 2026, đặc biệt, đạt mức tăng trưởng 14,51% trong quý IV/2026 theo chỉ tiêu Chính phủ giao cho tỉnh, các địa phương cần tiếp tục nỗ lực, phát huy tốt hơn tiềm năng, lợi thế, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung.

Đồng chí yêu cầu các xã tập trung rà soát toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xác định rõ những chỉ tiêu chưa đạt, phân tích nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục cụ thể; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026. Trong đó, cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện quy hoạch chung. Hiện còn 7 xã chưa được phê duyệt quy hoạch chung, vì vậy, Sở Xây dựng cần rà soát, hướng dẫn cụ thể để các địa phương tập trung hoàn thành.

Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Nhấn mạnh yêu cầu xây dựng tầm nhìn phát triển dài hạn cho 9 xã trên cơ sở đánh giá tiềm năng, lợi thế của toàn vùng, đồng chí Võ Trọng Hải gợi mở định hướng phát triển theo thế “kiềng 3 chân”, gồm: Nông nghiệp, công nghiệp và thương mại - dịch vụ.

Đối với nông nghiệp, nông thôn, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các địa phương phải đánh giá đúng những khó khăn của người dân trong sản xuất, nhất là tình trạng chi phí vật tư đầu vào cao, hiệu quả kinh tế thấp khiến một bộ phận nông dân không còn mặn mà với sản xuất.

Từ thực tế đó, cần thúc đẩy tích tụ, tập trung ruộng đất; nghiên cứu cơ chế liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, trong đó, doanh nghiệp tham gia cung ứng đầu vào, tổ chức sản xuất và bao tiêu sản phẩm. Cùng với đó, cần chú trọng nâng cao chất lượng nông sản, xây dựng thương hiệu, phát triển và nâng hạng sản phẩm OCOP gắn với thị trường tiêu thụ, bảo đảm hiệu quả thực chất.

Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đối với công nghiệp, thương mại - dịch vụ và phát triển đô thị, các địa phương cần chủ động rà soát, xác định những động lực tăng trưởng mới, khai thác hiệu quả lợi thế riêng của từng địa bàn.

Việc quy hoạch khu công nghiệp, cụm công nghiệp phải gắn với phát triển đô thị, hạ tầng giao thông và kết nối vùng, bảo đảm tính đồng bộ, khả năng triển khai và hiệu quả đầu tư; đồng thời, cần chủ động tìm kiếm, đề xuất các nhà đầu tư chiến lược có năng lực tài chính, kinh nghiệm và khả năng thực hiện dự án thực chất.

Đồng chí Võ Trọng Hải đặc biệt lưu ý yêu cầu thẩm định chặt chẽ năng lực nhà đầu tư; thu hút các nhà đầu tư chiến lược; không để xảy ra tình trạng doanh nghiệp không đủ năng lực nhưng vẫn đề xuất dự án, đến khi được cấp phép rồi chuyển nhượng để trục lợi, gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng đến môi trường đầu tư.

Để hiện thực hóa tầm nhìn phát triển, đồng chí đặc biệt lưu ý các địa phương cần chủ động đề xuất, phối hợp với các sở, ngành khảo sát thực tế, nghiên cứu, tham mưu xây dựng các trục phát triển mới và các tuyến giao thông kết nối vùng, liên vùng. Qua đó, nhằm phát huy lợi thế của từng địa bàn, mở rộng không gian phát triển, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho toàn vùng".

Đồng chí Trần Thị Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Thành, thay mặt lãnh đạo các xã phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các xã tiếp tục quan tâm bảo đảm an sinh xã hội, ưu tiên nguồn lực cho giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Các trung tâm phục vụ hành chính công phải duy trì, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, các địa phương cần chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.