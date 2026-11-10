Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra, đôn đốc các dự án trọng điểm trong Khu Kinh tế Đông Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và đoàn công tác nghe báo cáo thu hút đầu tư và các kiến nghị của chủ đầu tư Khu công nghiệp Hoàng Mai I. Ảnh: Thành Duy

Chiều 10/11, đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, làm việc tại hiện trường các dự án trọng điểm trong Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.

Cùng tham dự có đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tại Khu công nghiệp Hoàng Mai I, diện tích gần 265 ha, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận hạ tầng cơ bản hoàn thành, thu hút 5 nhà đầu tư thứ cấp với tổng vốn hơn 725 triệu USD, tỷ lệ lấp đầy gần 88%.

Công nhân làm việc tại nhà máy của Công ty TNHH Giầy Andromeda Việt Nam, KCN Hoàng Mai I. Ảnh: Thành Duy

Đối với 12,84 ha mặt bằng còn vướng, chủ yếu liên quan đến 3 doanh nghiệp hoạt động lâu năm, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và phường Hoàng Mai phối hợp rà soát hồ sơ đất đai, tham mưu phương án xử lý dứt điểm.

Tại Khu công nghiệp Hoàng Mai II, diện tích gần 335 ha, các cơ quan chức năng đã hoàn tất thủ tục thu hồi đất. Nhà đầu tư thứ cấp đã thuê và nộp hồ sơ xin thuê gần 290 ha.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao đổi với nhà đầu tư và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương khi đến kiểm tra tại Khu công nghiệp Hoàng Mai II. Ảnh: Thành Duy

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam đang giải phóng mặt bằng, thi công tuyến kênh số 3 thuộc hệ thống thoát nước và đánh giá hồ sơ dự thầu hai tuyến kênh số 1, số 2. UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư đường nối từ Quốc lộ 48D vào khu công nghiệp.

Đối với 2,68 ha đất của một hộ dân chưa bàn giao, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phường Hoàng Mai tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng diện tích này; trường hợp đã thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định nhưng vẫn không bàn giao thì tiến hành cưỡng chế.

Nhà máy của Tập đoàn Tianeng đầu tư tại Khu công nghiệp Hoàng Mai II. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Võ Trọng Hải đề nghị Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ đầu tư hạ tầng, thu hút nhà đầu tư thứ cấp, sớm lấp đầy 2 khu công nghiệp và nghiên cứu đề xuất mở rộng, nhất là Khu công nghiệp Hoàng Mai I; đồng thời đẩy nhanh dự án Khu nghỉ dưỡng La Brise tại phường Tân Mai do Công ty TNHH MTV SunWin (thuộc hệ sinh thái của Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt) làm chủ đầu tư nhằm phục vụ cho các nhà đầu tư thứ cấp.

Đại diện chủ đầu tư báo cáo tiến độ dự án Nhà máy điện rác Nghệ An tại xã Hải Lộc. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác cũng đã đến kiểm tra tiến độ tại dự án Nhà máy điện rác Nghệ An tại xã Hải Lộc do Công ty Cổ phần Galax làm chủ đầu tư với tổng mức khoảng 4.000 tỷ đồng, công suất xử lý 1.500 tấn rác mỗi ngày đêm, phát điện 30MW.

Khối lượng thi công hiện đạt khoảng 35%. Nhà đầu tư đã đặt hàng, thanh toán các thiết bị chính, dự kiến nhận lô hàng đầu tiên trong tháng 11/2026 và sẽ đưa toàn bộ nhà máy vào hoạt động trong quý IV/2027.

Thi công dự án Nhà máy điện rác Nghệ An tại xã Hải Lộc. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì nghiên cứu phương án phân luồng, ký hợp đồng xử lý rác đúng quy định, bảo đảm đủ nguồn cung khi nhà máy vận hành.

Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam tổ chức thẩm định hồ sơ đường dây 110kV, trình chấp thuận theo đúng quy định. Công ty Cổ phần Galax tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ xây dựng, đưa nhà máy vào khai thác theo kế hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra tại dự án Nhà máy điện rác Nghệ An tại xã Hải Lộc. Ảnh: Thành Duy

Cũng tại xã Hải Lộc, dự án Cảng nước sâu Cửa Lò do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển vận tải quốc tế làm chủ đầu tư, giữ vai trò quan trọng nâng cao năng lực logistics của Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và đoàn công tác đến kiểm tra khu vực xây dựng cầu dẫn thuộc dự án Cảng nước sâu Cửa Lò. Ảnh: Thành Duy

Dự án có khu hậu phương gần 33 ha, khu vực mặt nước hơn 208 ha. Giai đoạn 1 đã hoàn thành giải phóng mặt bằng hơn 19 ha. Giai đoạn 2 rộng khoảng 14,5 ha, trong đó cơ quan chức năng đã phê duyệt trích đo 6,97 ha.

Khu vực sẽ thi công cầu dẫn, cầu cảng thuộc dự án Cảng nước sâu Cửa Lò. Ảnh: Thành Duy

Dự án đã hoàn thành hồ sơ chủ trương đầu tư, điều chỉnh quy hoạch và thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Nhà đầu tư san lấp đạt 67,71% khối lượng giai đoạn 1, hoàn thành đường công vụ, điện thi công và triển khai các bước để thi công cầu dẫn, cầu cảng.

Khu hậu phương cảng nước sâu Cửa Lò đang trong quá trình hoàn thiện san lấp mặt bằng. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở các kiến nghị, đề xuất của chủ đầu tư và xã Hải Lộc, ý kiến các sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành và địa phương hoàn thiện thủ tục liên quan xử lý diện tích đất xen kẹp, phương án đầu tư khu tái định cư, giao khu vực biển hơn 208 ha; đồng thời tiến hành giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại; cũng xử lý các thủ tục liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án.