Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng các đơn vị y tế tuyến Quốc lộ 48

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đình Tuyên

Đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chủ trì buổi làm việc với các đơn vị y tế trên địa bàn tuyến Quốc lộ 48. Buổi làm việc nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động, đồng thời thống nhất các nhiệm vụ, định hướng trọng tâm trong thời gian tới.

Tham dự có đồng chí Thái Văn Thành - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ngành: Y tế, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Nội vụ, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An.

Về phía cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị y tế có Bí thư, Chủ tịch UBND phường Thái Hòa, phường Tây Hiếu, xã Nghĩa Đàn; lãnh đạo các bệnh viện tuyến tỉnh; Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Bắc; Giám đốc, Phó Giám đốc các Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn, Thái Hòa, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong.

Nhận diện những điểm nghẽn của y tế miền núi

Đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi, động viên bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn. Ảnh: Đình Tuyên

Trước buổi làm việc, đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã trực tiếp đi khảo sát thực tế cơ sở vật chất, tình hình khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn, Trung tâm Y tế Thái Hòa và Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Bắc.

Trong buổi làm việc với các đơn vị y tế tuyến đường 48 ở Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Bắc, lãnh đạo Sở Y tế đã báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động của các trung tâm y tế. Theo đó, các đơn vị cơ bản hoàn thành nhiệm vụ y tế dự phòng, khám chữa bệnh cho người dân vùng miền núi, địa bàn rộng, giao thông khó khăn. Tuy nhiên, khó khăn chung là cơ sở hạ tầng xuống cấp, trang thiết bị cũ hết khấu hao, hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ, nguồn thu tự chủ chưa đủ cân đối đầu tư phát triển.

Đồng chí Võ Trọng Hải cùng đoàn công tác đã trực tiếp đi khảo sát thực tế cơ sở vật chất tại Trung tâm Y tế Thái Hòa. Ảnh: Đình Tuyên

Lãnh đạo Sở Y tế cũng đã báo cáo phương án sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị y tế theo Quyết định số 3934/QĐ-UBND ngày 03/9/2026 của UBND tỉnh. Cụ thể: Đối với các trung tâm y tế, sẽ đổi tên 4 Trung tâm Y tế có giường bệnh thành Bệnh viện Đa khoa (Nghĩa Đàn, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp). Đồng thời, tổ chức lại Trung tâm Y tế Thái Hòa và hệ thống dự phòng, dân số, an toàn thực phẩm của các đơn vị trên thành Trung tâm Y tế khu vực 3.

Đối với các trạm y tế, sẽ tiến hành sắp xếp 457 trạm y tế thành 130 trạm y tế cấp xã. Trong đó, tại khu vực đường 48: Khu vực huyện Nghĩa Đàn cũ giảm từ 23 trạm xuống 7 trạm; Khu vực huyện Quế Phong cũ từ 13 trạm xuống 5 trạm; Khu vực huyện Quỳ Châu cũ từ 12 trạm xuống 4 trạm; Khu vực huyện Quỳ Hợp cũ từ 21 trạm xuống 7 trạm; Khu vực thị xã Thái Hòa cũ từ 9 trạm xuống 3 trạm.

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cũng đã báo cáo phương án sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị y tế. Ảnh: Đình Tuyên

Hiện nay, Sở Y tế đang xây dựng Đề án chi tiết và tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định tổ chức lại theo phương án đã được phê duyệt. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực tế còn phát sinh các nội dung cần được thống nhất.

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An đề xuất UBND tỉnh tháo gỡ các vướng mắc trong việc chuyển giao trạm y tế về UBND cấp xã, cơ chế chuyển tiếp trạm y tế, chế độ cán bộ quản lý, điều chuyển nhân lực và nguồn lực đầu tư.

Cụ thể là: Đề xuất UBND tỉnh cho phép duy trì hoạt động chuyên môn tại các điểm trạm cũ trong thời gian 6 tháng để tránh gián đoạn dịch vụ; hướng dẫn quy trình bàn giao trạm y tế về UBND cấp xã quản lý; hướng dẫn việc bố trí công tác, giữ phụ cấp chức vụ cho cán bộ dôi dư sau sắp xếp; cho phép linh hoạt phân bố nhân lực chuyên môn giữa hệ điều trị và dự phòng để đáp ứng thực tế; bố trí ngân sách địa phương và các chương trình mục tiêu quốc gia để cải tạo hạ tầng, mua sắm thiết bị, triển khai bệnh án điện tử.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Bắc báo cáo những khó khăn, vướng mắc tại đơn vị. Ảnh: Đình Tuyên

Sau khi nghe báo cáo từ Sở Y tế, đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu các trung tâm y tế và Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Bắc báo cáo rõ, chi tiết những khó khăn cụ thể đang gặp phải; đồng thời chỉ đạo các sở, ngành liên quan nêu phương án tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để giúp cho các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Đầu tư có trọng tâm, tháo gỡ khó khăn từ cơ sở

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành đề nghị ngành Y tế rà soát các đề án đang triển khai, chủ động đôn đốc và tổ chức thực hiện bảo đảm tiến độ. Đồng thời, ngành cần xây dựng phương án sử dụng phù hợp đối với các điểm trạm sau khi sắp xếp lại hệ thống trạm y tế. Rà soát tổng thể hệ thống cơ sở vật chất tại các bệnh viện, xác định nhu cầu đầu tư, mua sắm, nâng cấp trang thiết bị, qua đó góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành đề nghị ngành Y tế rà soát các đề án đang triển khai, chủ động đôn đốc và tổ chức thực hiện bảo đảm tiến độ. Ảnh: Đình Tuyên

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, tận tụy vượt khó của đội ngũ y, bác sĩ và cán bộ ngành Y tế tại khu vực miền núi; đồng thời khẳng định Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn quan tâm, ưu tiên nguồn lực phát triển cho lĩnh vực y tế, hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đánh giá cao tinh thần “tất cả vì bệnh nhân” của đội ngũ y tế cơ sở, đồng chí Võ Trọng Hải nêu rõ: Nhiều ca bệnh cấp cứu nguy kịch đã được cứu chữa kịp thời nhờ sự chủ động, phối hợp hội chẩn và xử lý nhanh chóng... Cùng với đó, công tác khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ quản lý sức khỏe người dân và chuyển đổi số, xây dựng kho dữ liệu dùng chung của các đơn vị, ngành Y tế đã đạt những kết quả tích cực.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ rõ những khó khăn, bất cập cần sớm khắc phục như: Cơ sở vật chất tại nhiều bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế xã xuống cấp; thiếu trang thiết bị chuyên sâu như máy chạy thận nhân tạo, máy chụp cắt lớp vi tính; khó khăn trong thu hút, giữ chân nhân lực chất lượng cao; nguồn lực đầu tư còn phân tán, thiếu đồng bộ; tiến độ chuyển đổi số và giải ngân vốn khoa học, công nghệ chưa đáp ứng yêu cầu. Việc sắp xếp, chuyển giao các đơn vị y tế cơ sở theo mô hình mới cũng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành Y tế và chính quyền địa phương.

Để tháo gỡ những điểm nghẽn này, đồng chí Võ Trọng Hải ­­- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Sở Y tế, Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành rà soát tổng thể nhu cầu đầu tư, trước ngày 30/10/2026, trình UBND tỉnh phương án phân bổ ngân sách năm 2027, trong đó bố trí nguồn kinh phí cụ thể cho sửa chữa, nâng cấp cơ sở y tế. Việc đầu tư phải có trọng tâm, trọng điểm, khắc phục tình trạng dàn trải, nhỏ giọt; đã đầu tư thì phải thực hiện đồng bộ, hoàn chỉnh, bảo đảm hiệu quả sử dụng.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng các đơn vị y tế tuyến Quốc lộ 48. Ảnh: Đình Tuyên

Đồng thời, nghiên cứu cơ chế nguồn vốn dự phòng linh hoạt để kịp thời xử lý các vấn đề cấp bách tại cơ sở; ưu tiên trang bị máy chạy thận nhân tạo, máy chụp cắt lớp vi tính cho các bệnh viện khu vực miền núi; kết hợp vận động doanh nghiệp, nhà tài trợ hỗ trợ trang thiết bị và xe cứu thương chuyên dụng cho địa bàn khó khăn.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện việc chuyển giao 130 trạm y tế xã về cấp xã quản lý trực tiếp, bảo đảm ngành Y tế thực hiện tốt nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn; rà soát, sắp xếp lại các trung tâm y tế dự phòng; linh hoạt điều động, luân phiên cán bộ giữa các tuyến để hỗ trợ cơ sở.

Cùng với đó, cần nghiên cứu chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao, phối hợp đào tạo bác sĩ, điều dưỡng đáp ứng nhu cầu thực tế; đẩy nhanh giải ngân vốn chuyển đổi số, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư y tế và thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh môi trường, xử lý chất thải y tế.

Đồng chí Võ Trọng Hải bày tỏ tin tưởng: Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ y tế, những khó khăn tại các đơn vị y tế khu vực dọc Quốc lộ 48 sẽ từng bước được tháo gỡ, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, bảo đảm người dân vùng miền núi được tiếp cận các dịch vụ y tế ngày càng tốt hơn.