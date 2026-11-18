Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tặng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết thôn Chiến Thắng.

Thôn Chiến Thắng hiện có 524 hộ với 1.685 nhân khẩu. Năm 2026, cán bộ và Nhân dân trong thôn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, tích cực lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa và chăm lo các công việc chung.

Kinh tế của thôn duy trì tăng trưởng khá, thu nhập bình quân đầu người ước đạt trên 65 triệu đồng/năm. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa được quan tâm với 501/524 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 95,6%; không có học sinh phải nghỉ học giữa chừng.

Công tác bảo vệ môi trường được triển khai thường xuyên. Trong năm, thôn tổ chức 10 đợt ra quân vệ sinh môi trường, thu hút trên 600 lượt người tham gia, góp phần xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp.

Các hoạt động khuyến học, khuyến tài, đền ơn đáp nghĩa và chăm lo các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được duy trì. Thôn Chiến Thắng được công nhận danh hiệu Thôn văn hóa năm 2026.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại ngày hội.

Chúc mừng những kết quả cán bộ và Nhân dân thôn Chiến Thắng đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, biểu dương những tấm gương tiêu biểu, việc làm tốt, qua đó tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Việc tổ chức Ngày hội gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày Pháp luật Việt Nam càng khẳng định ý nghĩa của việc gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp, đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng văn minh, nghĩa tình.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao quà của tỉnh tặng các hộ nghèo, cận nghèo.

Để thôn Chiến Thắng tiếp tục phát triển, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Tam Dương Bắc cùng toàn thể Nhân dân tập trung thực hiện tốt ba nhiệm vụ trọng tâm.

Trọng tâm là tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập; chủ động ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh; quan tâm hỗ trợ các hộ còn khó khăn, nhất là 1 hộ nghèo và 2 hộ cận nghèo của thôn, phấn đấu năm 2027 không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Cùng với phát triển kinh tế, cần chú trọng gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa, xây dựng gia đình hạnh phúc, nếp sống văn minh, vun đắp tình làng nghĩa xóm.

Mỗi gia đình cần quan tâm giáo dục con cháu, giữ gìn truyền thống tốt đẹp; mỗi người dân tích cực giúp đỡ các gia đình khó khăn, bảo vệ môi trường, tài sản chung, chấp hành pháp luật và tham gia các công việc của cộng đồng.

Đặc biệt, sau sáp nhập, người dân cần tiếp tục gần gũi, tôn trọng, sẻ chia, phát huy những nét đẹp của các khu dân cư trước đây, xây dựng thôn Chiến Thắng thành cộng đồng thống nhất, đoàn kết, nghĩa tình.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại ngày hội.

Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Tam Dương Bắc nâng cao trách nhiệm, gần dân, sát dân, lắng nghe và kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của Nhân dân; cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải gương mẫu, nói đi đôi với làm, lấy kết quả phục vụ và sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa Nhân dân với cấp ủy, chính quyền; thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, công khai, minh bạch các công việc chung.

Đồng thời, phát huy vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng trong hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nâng cao kỹ năng số và phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng.

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao quà của tỉnh tặng hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Sở Tư pháp trao hỗ trợ thôn Chiến Thắng tổ chức các hoạt động nhân Ngày Pháp luật Việt Nam.

Lãnh đạo xã Tam Dương Bắc trao danh hiệu Thôn văn hoá năm 2026 cho thôn Chiến Thắng.

Lãnh đạo xã Tam Dương Bắc khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng lẵng hoa của lãnh đạo tỉnh chúc mừng cán bộ và Nhân dân thôn Chiến Thắng; trao quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và học sinh vượt khó học tốt. Xã Tam Dương Bắc, thôn Chiến Thắng đã biểu dương, trao học bổng động viên học sinh có thành tích trong học tập.