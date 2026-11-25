Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng trao quyết định nghỉ hưu cho 2 Phó Giám đốc sở.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng ghi nhận, biểu dương và cảm ơn những đóng góp của hai đồng chí trong quá trình công tác. Trên các cương vị được giao, hai đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, phát huy kinh nghiệm, tâm huyết, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng trao quà lưu niệm cho 2 đồng chí nhận quyết định nghỉ hưu.

Chủ tịch UBND tỉnh chúc hai đồng chí nghỉ hưu luôn mạnh khỏe, hạnh phúc; tiếp tục phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, quan tâm theo dõi và đóng góp ý kiến vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo cũng như các phong trào thi đua tại địa phương. Đây là sự ghi nhận, trân trọng đối với quá trình công tác và những đóng góp của các đồng chí cho sự phát triển chung của tỉnh.