Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng tiếp và làm việc với Công ty TNHH Idemitsu Việt Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng tiếp và làm việc với đoàn công tác Công ty TNHH Idemitsu Việt Nam.

Tại buổi làm việc, ông Egashira Hideaki cảm ơn lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm, đồng hành và tạo điều kiện cho các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn Idemitsu trên địa bàn.

Ông Egashira Hideaki cho biết, Idemitsu là tập đoàn năng lượng hàng đầu của Nhật Bản, hoạt động tại Việt Nam từ năm 1989. Hiện Việt Nam là thị trường lớn nhất của Tập đoàn ngoài Nhật Bản với nhiều dự án đã được đầu tư, trong đó có Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Việc đầu tư và vận hành dự án này không chỉ mang lại giá trị kinh tế, mà còn thể hiện cam kết đồng hành lâu dài cùng sự phát triển của địa phương.

Ông Egashira Hideaki, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Idemitsu Việt Nam phát biểu tại buổi tiếp và làm việc.

Thông tin về Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, ông Egashira Hideaki cho biết, sau đợt bảo dưỡng tổng thể năm 2023, nhà máy duy trì vận hành ổn định ở công suất cao, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và tài chính.

Năm tài chính 2025, nhà máy đã đóng góp lớn vào ngân sách cho tỉnh Thanh Hóa.

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Idemitsu cũng tích cực triển khai các chương trình đồng hành cùng cộng đồng tại Thanh Hóa, đơn cử như dự án “Bản sáng vùng biên” vừa được triển khai tại 2 xã Pù Nhi và Tam Chung.

Đại diện các sở, ngành của tỉnh Thanh Hóa tham gia buổi tiếp và làm việc.

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Idemitsu Việt Nam Egashira Hideaki cũng thông tin về những khó khăn phát sinh do biến động địa chính trị, ảnh hưởng đến nguồn cung dầu thô thời gian qua.

Tuy nhiên, ông cho biết, với sự phối hợp giữa Chính phủ Nhật Bản, Chính phủ Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam và các đối tác, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn vẫn duy trì hoạt động ổn định, bảo đảm nguồn cung xăng, dầu cho thị trường trong nước.

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Idemitsu Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đối với hoạt động của dự án; đồng thời khẳng định doanh nghiệp sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác nâng cao năng lực cạnh tranh của nhà máy, cải thiện tình hình tài chính, mở rộng các lĩnh vực hợp tác, bảo đảm chuỗi cung ứng xăng, dầu ổn định cho thị trường Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng chào mừng đoàn công tác Công ty TNHH Idemitsu Việt Nam đến thăm, làm việc tại Thanh Hóa và đánh giá cao những đóng góp của doanh nghiệp Nhật Bản nói chung, Tập đoàn Idemitsu nói riêng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam cũng như tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng phát biểu tại buổi tiếp và làm việc.

Nêu rõ những định hướng về quy hoạch, quá trình phát triển và thu hút đầu tư của tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn mới, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đề nghị Công ty TNHH Idemitsu Việt Nam tiếp tục coi Thanh Hóa là một địa bàn trọng điểm trong chiến lược phát triển của Tập đoàn tại Việt Nam; tiếp tục nghiên cứu, mở rộng các lĩnh vực, dự án phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh, nhất là những lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện với môi trường và tạo ra giá trị gia tăng lớn.

Thành viên đoàn công tác của Công ty TNHH Idemitsu Việt Nam tham gia buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cũng đề nghị Idemitsu tăng cường kết nối, giới thiệu các doanh nghiệp, đối tác trong chuỗi cung ứng, chuỗi liên kết sản xuất của Tập đoàn đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, mở rộng hoạt động tại Thanh Hóa. Qua đó, từng bước hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp và chuỗi liên kết sản xuất có tính bổ trợ, tạo thêm động lực cho phát triển công nghiệp của tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Thanh Hóa luôn xác định sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp là một trong những động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thanh Hóa sẽ tiếp tục đồng hành, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để Công ty TNHH Idemitsu Việt Nam yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh và mở rộng hoạt động tại Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng bày tỏ tin tưởng trên nền tảng hợp tác đã được xây dựng trong thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Thanh Hóa và Công ty TNHH Idemitsu Việt Nam sẽ tiếp tục được củng cố, mở rộng, mang lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Thanh Hóa và quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam - Nhật Bản.