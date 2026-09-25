Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng thăm, động viên công nhân môi trường bị tai nạn khi làm nhiệm vụ

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng thăm hỏi tình hình sức khoẻ, động viên chị Lường Thị Thu đang điều trị tại Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi chức năng Trung ương.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đã trao quà, thăm hỏi sức khỏe và động viên chị Thu an tâm điều trị để sớm phục hồi.

Chia sẻ sâu sắc trước tai nạn lao động đáng tiếc, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và trân trọng tinh thần trách nhiệm, không ngại khó khăn của chị Thu cùng tập thể công nhân vệ sinh môi trường - những người đang thầm lặng giữ gìn cảnh quan xanh - sạch - đẹp cho quê hương.

Trao đổi với lãnh đạo, y, bác sĩ Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi chức năng Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đề nghị bệnh viện tiếp tục theo dõi sát tình trạng sức khỏe, chăm sóc và điều trị tốt cho bệnh nhân, giúp chị Thu sớm bình phục.

Bác sĩ Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi chức năng Trung ương trao đổi về tình hình sức khoẻ của bệnh nhân Lường Thị Thu với các thành viên đoàn công tác.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa quan tâm hơn nữa đến việc trang bị các điều kiện bảo đảm an toàn lao động cho công nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tăng cường trang bị kỹ năng an toàn lao động để không xảy ra các sự cố đáng tiếc tương tự.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng trao quà động viên chị Thu yên tâm điều trị, sớm phục hồi sức khỏe.

Trước đó, vào giữa tháng 7/2026, trong lúc đang phát cỏ trên tuyến đê sông Mã khu vực cầu Hoàng Long, chị Thu không may gặp sự cố khi lưỡi máy cắt bị gãy, va đập mạnh gây thương tích nặng ở cẳng chân trái.

Sau khi được sơ cứu khẩn cấp và điều trị ban đầu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), chị Thu được chuyển về Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi chức năng Trung ương để tiếp tục theo dõi và phục hồi sức khỏe.