Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng tặng quà động viên bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và “Xóm chạy thận”

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng thăm, tặng quà, động viên bệnh nhân đang điều trị chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Cùng đi có đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng thăm động viên bệnh nhân đang điều trị chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và khu “xóm chạy thận”, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, hoàn cảnh gia đình và quá trình điều trị của các bệnh nhân; động viên các bệnh nhân giữ vững tâm lý, lạc quan, kiên cường chiến đấu với bệnh tật.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng thăm, tặng quà động viên bệnh nhân đang điều trị chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Chia sẻ với những khó khăn, vất vả mà các bệnh nhân phải đối mặt hằng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cho biết: Chăm sóc sức khỏe Nhân dân luôn là sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và tỉnh Thanh Hóa. Chính quyền, ngành chức năng, các tổ chức chính trị - xã hội, nhà hảo tâm luôn đồng hành và sẻ chia sâu sắc với những gánh nặng cả về vật chất lẫn tinh thần cùng người bệnh và gia đình.

Nhấn mạnh chủ trương, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cùng quan điểm của tỉnh trong công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đề nghị Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh và đội ngũ y, bác sĩ của tỉnh tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, cải thiện điều kiện cơ sở vật chất, bổ sung máy móc, trang thiết bị lọc máu hiện đại; luôn giữ vững tinh thần “lương y như từ mẫu”, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các bệnh nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng tặng quà động viên cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đồng chí mong muốn các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành, chia sẻ cùng các bệnh nhân nghèo, triển khai các chương trình từ thiện, chung tay cùng ngành y tế nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán tặng quà động viên bệnh nhân đang điều trị chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị chính quyền địa phương và các cơ quan, đoàn thể thường xuyên bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các bệnh nhân đang sinh sống tại “xóm chạy thận” để kịp thời hỗ trợ, chăm lo cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp người bệnh vơi bớt khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng thăm, tặng quà động viên bệnh nhân điều trị chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang ở trọ, sinh hoạt tại “xóm chạy thận”.

Đại diện Quỹ Kết nối yêu thương lan tỏa nhân ái trao quà cho các bệnh nhân tại “xóm chạy thận”.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết, hiện bệnh viên đang điều trị chạy thận nhân tạo cho 420 bệnh nhân cả nội trú và ngoại trú. Trong đó, có 8 bệnh nhân đến từ nhiều địa phương trong tỉnh đang phải ở trọ, sinh hoạt tại “xóm chạy thận” gần khu vực bệnh viện để duy trì lịch chạy thận định kỳ. Đây đều là những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng hưởng bảo trợ xã hội cần sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng.