Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng: Sự chủ động ở cơ sở và đồng lòng của Nhân dân là yếu tố quyết định

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng gặp gỡ, nói chuyện với cử tri các địa phương.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin tới cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh trong 10 tháng, ước thực hiện cả năm 2026 và định hướng phát triển năm 2027; thông báo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIX.

Đại biểu HĐND tỉnh Lê Văn Diện thông tin dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.

Đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Thành Luân báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cử tri các địa phương bày tỏ vui mừng trước những kết quả tỉnh đạt được trong thời gian qua, đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến sản xuất, đời sống dân sinh và việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách.

Các đại biểu và cử tri dự hội nghị.

Trong đó, cử tri xã Triệu Sơn đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm xem xét đề xuất điều chỉnh Nghị quyết về hỗ trợ phụ cấp cho phó các tổ chức chính trị - xã hội và chi hội trưởng Hội Người cao tuổi tại thôn, nhằm động viên, khích lệ và tạo điều kiện để đội ngũ này yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

Cử tri cũng đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây mới Trạm bơm Ninh Phong nhằm bảo đảm tiêu thoát nước trong mùa mưa bão; chỉ đạo các sở, ngành chức năng nạo vét, khơi thông và phát quang dòng chảy sông Hoàng, sông Nhơm đoạn qua địa bàn, góp phần hạn chế ngập úng, phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống Nhân dân.

Cử tri xã Triệu Sơn phát biểu tại hội nghị.

Cử tri xã Đồng Tiến phát biểu tại hội nghị.

Cử tri xã Đồng Tiến đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo khắc phục tình trạng ngập úng tại khu vực Triệu Sơn nói chung, khu vực Đồng Tiến nói riêng; quan tâm bố trí kinh phí sửa chữa, nâng cấp Trạm bơm B4.10 và Trạm bơm Thọ Lộc. Đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền quan tâm chế độ hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn...

Đông đảo cử tri dự hội nghị.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng ghi nhận và tiếp thu những ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Đồng thời thông tin thêm những kết quả nổi bật của tỉnh đạt được trong 10 tháng năm 2026, đặc biệt là về tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP), tháo gỡ “điểm nghẽn”, khơi thông nguồn lực...

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những đóng góp quan trọng của các xã: Triệu Sơn, An Nông, Đồng Tiến và Tân Ninh đối với sự phát triển chung của tỉnh. Đồng thời nêu bật những định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới; các nhóm nhiệm vụ được tập trung triển khai trong thời gian tới như: Tăng tốc, dồn sức về đích các chỉ tiêu năm 2026 theo kịch bản tăng trưởng đã đề ra bảo đảm kết quả được lượng hóa, kiểm đếm được.

Đồng thời tập trung chuẩn bị tốt các nội dung, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; triển khai thực hiện các dự án lớn; phân cấp, phân quyền thực chất cho cấp xã; quan tâm chăm lo dân sinh và giữ vững an ninh trật tự; cân đối giữa đầu tư công trình động lực với trường học, y tế, giáo dục, giao thông...

Chủ tịch UBND tỉnh cũng phân tích và cho ý kiến cụ thể đối với các kiến nghị của cử tri gửi đến hội nghị, đặc biệt là việc thực hiện cơ chế, chính sách, khắc phục tình trạng ngập úng, và giao nhiệm vụ cho ngành chức năng, các địa phương tập trung giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cùng các đại biểu HĐND tỉnh với cử tri các địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng nhấn mạnh: Sự quan tâm của tỉnh mới chỉ là điều kiện cần, điều quyết định phải là sự chủ động ở cơ sở và sự đồng lòng của Nhân dân.

Vì vậy, đồng chí mong muốn Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân 4 xã: Triệu Sơn, An Nông, Đồng Tiến và Tân Ninh tiếp tục đoàn kết vượt mọi khó, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2026, tạo đà để bứt phá trong năm 2027, chung sức xây dựng các địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.