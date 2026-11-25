Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng chủ trì và chỉ đạo tại hội nghị.

Dự án Đường giao thông kết nối liên vùng Thanh Hóa - Phú Thọ - Sơn La (sau khi sáp nhập Hòa Bình vào Phú Thọ) là một trong những công trình hạ tầng chiến lược trọng điểm nhằm tạo trục hành lang kinh tế Đông - Tây, nối vùng duyên hải Bắc Trung Bộ với khu vực Tây Bắc.

Giám đốc Sở Xây dựng Hoàng Văn Đồng thông tin về đầu tư dự án.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 210 km. Trong đó đoạn qua địa phận tỉnh Thanh Hóa có chiều dài khoảng 180 km gồm: Đoạn từ Cảng Nghi Sơn đến đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xã Thạch Lập là 105km; đoạn từ đường Hồ Chí Minh lên điểm giáp ranh tỉnh Phú Thọ (xã Mai Châu - Hòa Bình cũ) có chiều dài 75 km.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đây là dự án có vai trò, ý nghĩa chiến lược, không chỉ mở ra không gian phát triển mới cho khu vực miền núi phía Tây của tỉnh mà còn tạo động lực bứt phá, tăng cường liên kết vùng giữa Thanh Hóa với các tỉnh Tây Bắc. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ hình thành trục hành lang kinh tế Đông – Tây thông suốt, kết nối trực tiếp các vùng kinh tế trọng điểm ven biển (như Khu Kinh tế Nghi Sơn, Cảng hàng không Thọ Xuân) với vùng trung du, miền núi phía Bắc; đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch sinh thái, cộng đồng khu vực Pù Luông, Son Bá Mười kết nối Mai Châu, Mộc Châu, tạo sinh kế bền vững và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng chủ trì và chỉ đạo tại hội nghị.

Trên cơ sở thống nhất cao về sự cần thiết đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng yêu cầu các sở, ngành và đơn vị tư vấn tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án hướng tuyến theo hướng tối ưu nhất, bảo đảm tính kết nối đồng bộ, thuận lợi và tiết giảm tối đa chi phí đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan khảo sát đánh giá kỹ tác động của dự án; rà soát các nhà thầu thi công đủ năng lực để xây dựng phương án thi công ngắn nhất mang lại hiệu quả cao.

Trước mắt lập đồ án chi tiết đoạn từ đường Hồ Chí Minh lên điểm giáp ranh tỉnh Phú Thọ (xã Mai Châu - Hòa Bình cũ); khẩn trương hoàn thiện thủ tục và phương án giải phóng mặt bằng tuyến với quy mô 6 làn xe, giai đoạn 1 đầu tư 4 làn xe để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét cho ý kiến.