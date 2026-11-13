Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng kiểm công tác chuẩn bị các gian hàng trưng bày; Không gian văn hóa - Phố đi bộ - Chợ đêm Sầm Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng kiểm tra công tác chuẩn bị trưng bày sản phẩm tại các gian hàng.

Tại khu vực Quảng trường biển Sầm Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị của 60 gian hàng quy tụ sản vật đặc trưng từ nhiều vùng, miền trong tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, chủ thể tham gia không chỉ dừng lại ở việc bày bán đơn thuần mà phải chú trọng tính thẩm mỹ, sự chuyên nghiệp trong thiết kế không gian và nhận diện thương hiệu.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng kiểm tra công tác chuẩn bị trưng bày sản phẩm tại các gian hàng.

Đồng thời lưu ý ngành chức năng cũng như các đơn vị tham gia phải biến khu vực trưng bày thành điểm nhấn văn hóa - thương mại, giúp du khách nhận diện rõ nét đặc trưng, chất lượng của nông sản, sản phẩm OCOP xứ Thanh, qua đó mở rộng cơ hội kết nối cung - cầu.

Kiểm tra Không gian văn hóa - Phố đi bộ - Chợ đêm Sầm Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng ghi nhận sự chủ động của phường Sầm Sơn và các đơn vị liên quan trong việc xây dựng ý tưởng và tổ chức vận hành mô hình, góp phần làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch của địa phương.

Các gian trưng bày đang được chuẩn bị sẵn sàng phục vụ du khách.

Đồng thời, đề nghị địa phương, các đơn vị liên quan tiếp tục quan tâm công tác quản lý, tổ chức các hoạt động bảo đảm phong phú, hấp dẫn; chú trọng vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và văn minh thương mại.

Việc vận hành Không gian văn hóa - Phố đi bộ - Chợ đêm phải bảo đảm tính kết nối hài hòa giữa các hoạt động văn hóa, ẩm thực và mua sắm.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cũng đã đến động viên các đơn vị đang thi công, lắp đặt sân khấu Gala Sao Mai 2026. Qua ghi nhận, sân khấu đang được các đơn vị khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cuối cùng sẵn sàng cho đêm hội ngộ đặc biệt - nơi những giọng ca tài năng cùng gặp gỡ, kết nối và thăng hoa trong không gian âm nhạc đầy màu sắc.

Gala Sao Mai 2026 diễn ra vào 21 giờ ngày 15/11/2026 tại Quảng trường biển Sầm Sơn, phường Sầm Sơn. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 và ứng dụng VTVgo, mang hình ảnh Quảng trường biển Sầm Sơn tiếp cận tới hàng triệu khán giả cả nước.

Đêm Gala là sự góp mặt của các thí sinh xuất sắc vòng chung kết Sao Mai 2026 cùng 11 nghệ sĩ khách mời nổi tiếng - những giọng ca đã trưởng thành và ghi dấu ấn qua các mùa giải Sao Mai.