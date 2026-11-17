Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng thăm khu du lịch sinh thái Son Bá Mười ECOLODGE.

Sáng 17/11, đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã khảo sát thực tế tại thôn Son Bá Mười.

Nằm giữa không gian núi rừng hùng vĩ, thôn Son Bá Mười sở hữu cảnh quan thiên nhiên đẹp nguyên sơ, khí hậu mát mẻ, những nếp nhà sàn truyền thống cùng phong tục, tập quán và đời sống văn hóa đặc sắc. Đây là những yếu tố quan trọng để hình thành các sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, trải nghiệm thiên nhiên và khám phá văn hóa bản địa.

Đặc biệt, lợi thế về cảnh quan, khí hậu và không gian văn hóa cộng đồng tạo điều kiện để khu vực phát triển những sản phẩm du lịch có tính khác biệt, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng và đoàn công tác khảo sát thực địa.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng nghe báo cáo về công tác phát triển du lịch tại thôn Son Bá Mười.

Qua khảo sát, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan cần nghiên cứu, đánh giá toàn diện tiềm năng, lợi thế thôn Son Bá Mười; xác định rõ định hướng phát triển du lịch trong tổng thể quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và không gian du lịch của tỉnh.

Trong đó, cần chú trọng quy hoạch có tầm nhìn dài hạn, khai thác hiệu quả các giá trị cảnh quan, khí hậu, hệ sinh thái và văn hóa truyền thống; tránh phát triển tự phát, manh mún, làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và bản sắc của cộng đồng dân cư.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng và đoàn công tác khảo sát thực địa.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu phát triển du lịch phải đi đôi với bảo tồn thiên nhiên, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống, phát huy vai trò chủ thể của người dân. Việc đầu tư xây dựng các công trình và cơ sở dịch vụ du lịch cần bảo đảm hài hòa với cảnh quan, kiến trúc bản địa, phù hợp điều kiện tự nhiên, môi trường sinh thái, giữ gìn nét đẹp nguyên sơ. Cùng với đó, cần rà soát những khó khăn, vướng mắc về hạ tầng giao thông, nước sạch sinh hoạt.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các ngành chức năng và chính quyền địa phương nghiên cứu, tạo điều kiện để người dân tham gia trực tiếp vào các hoạt động dịch vụ, từ lưu trú, ẩm thực, hướng dẫn trải nghiệm đến giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa, đặc sản địa phương.

Tăng cường kết nối giao thông, hình thành các tuyến du lịch liên kết.

Phát triển du lịch phải đi đôi với bảo tồn kiến trúc truyền thống, giữ gìn không gian xanh và nét đẹp nguyên sơ, bản sắc văn hóa, tạo nên sức hút lâu dài cho du lịch Son Bá Mười.

Thông qua chuyến khảo sát là cơ sở để các ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những giải pháp khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch thôn Son Bá Mười vừa gắn với bảo tồn những giá trị thiên nhiên, văn hóa đặc sắc, tạo sinh kế bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào các dân tộc nơi đây.