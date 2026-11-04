Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng dự sinh hoạt chi bộ cùng đảng viên thôn Trường Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu tại buổi sinh hoạt Chi bộ thôn Trường Sơn, xã Trường Lâm.

Chi bộ thôn Trường Sơn, xã Trường Lâm có 65 đảng viên. Thời gian qua, chi bộ luôn lãnh đạo đảng viên và Nhân dân trong thôn đoàn kết, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước. Cùng với tuyên truyền, vận động Nhân dân hăng hái tham gia sản xuất, kinh doanh, chi bộ đã tập trung triển khai tốt các Nghị quyết của Đảng ủy xã và Nghị quyết chuyên đề của chi bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cùng các đại biểu dự buổi sinh hoạt Chi bộ thôn Trường Sơn.

Hoạt động sinh hoạt chi bộ được tổ chức định kỳ theo quy định; công tác số hóa hồ sơ đảng viên, thực hiện thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử được tăng cường; 100% đảng viên đã cập nhật thông tin trên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Người dân trong thôn tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ.

Đại diện chi ủy Chi bộ báo cáo kết quả hoạt động tháng 10, định hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2026.

Tại buổi sinh hoạt, chi ủy Chi bộ đã đánh giá tình hình tư tưởng đảng viên; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết chi bộ tháng 10 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm trong tháng 11/2026.

Đảng viên trong chi bộ phát biểu tại buổi sinh hoạt.

Các đảng viên trong chi bộ đóng góp ý kiến, thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến việc phát huy vai trò nêu gương của đảng viên trong vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; vấn đề chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng...

Các đảng viên dự buổi sinh hoạt.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt Chi bộ thôn Trường Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đánh giá cao chi bộ đã tổ chức buổi sinh hoạt chu đáo, đúng nguyên tắc; buổi sinh hoạt đã đánh giá khách quan kết quả đã làm được, việc chưa làm, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế.

Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Chi bộ thôn Trường Sơn đã đạt được trên các mặt hoạt động, qua đó góp phần vào thành công chung của Đảng bộ xã Trường Lâm.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu tại buổi sinh hoạt.

Thông tin về tình hình phát triển của tỉnh trong thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cho biết: Tăng trưởng GRDP quý III của tỉnh đạt 10,49%, đưa tỉnh tăng 19 bậc đứng thứ 12/34 tỉnh, thành phố, và là địa phương tăng hạng nhiều nhất cả nước. Thu ngân sách đến ngày 3/11 đạt 57.345 tỷ đồng, vượt 11% dự toán, tăng 16% so với cùng kỳ. Đặc biệt, tỉnh đã quan tâm tháo gỡ vướng mắc cho 287/303 dự án tồn đọng.

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Đây là kết quả từ sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân trong tỉnh, trong đó có sự đóng góp của cán bộ đảng viên và người dân thôn Trường Sơn, xã Trường Lâm.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt Chi bộ thôn Trường Sơn.

Nêu rõ mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GRDP của tỉnh năm 2026 từ 11% trở lên, giải ngân 100% vốn đầu tư công, thu ngân sách từ 70.000 tỷ đồng trở lên cùng phương châm “muốn dự án vào nhanh thì phải có mặt bằng, muốn có mặt bằng thì phải có sự đồng thuận của Nhân dân, muốn người dân đồng thuận thì cán bộ, đảng viên phải đi trước, làm trước”, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đề nghị Chi bộ thôn Trường Sơn tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt và vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên theo Chỉ thị số 50 và các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV.

Nghị quyết tháng của chi bộ phải rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ sản phẩm. Đồng thời tập trung tổ chức thành công Hội nghị bầu cử Trưởng thôn và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026; kiện toàn ngay các tổ an ninh xã hội.

Cùng với đó, dồn sức cho hoạt động giải phóng mặt bằng Dự án Khu công nghiệp Miza với 517 hộ bị ảnh hưởng, trong đó có 82 hộ phải tái định cư.

Đặc biệt, chi bộ phải phân công từng đảng viên phụ trách từng nhóm hộ, bắt đầu từ chính gia đình, dòng họ mình; công khai, minh bạch, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng tặng quà cho Chi bộ thôn Trường Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị chi bộ tiếp tục quan tâm chăm lo sinh kế và đời sống Nhân dân. Quan tâm giới thiệu việc làm cho người dân, không để khu công nghiệp mọc lên mà người dân địa phương lại không có việc làm. Quan tâm đến hộ cận nghèo, gia đình chính sách, người cao tuổi neo đơn, không để ai không có Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Đồng thời, tập trung khắc phục những hạn chế trong việc thu gom rác thải; hướng dẫn người dân tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Chú trọng giữ vững an ninh, trật tự và làm tốt công tác quản lý cư trú tại địa phương...

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cùng các đại biểu và đảng viên chụp hình lưu niệm sau buổi sinh hoạt chi bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng nhấn mạnh: 65 đảng viên của Chi bộ thôn Trường Sơn là 65 hạt nhân chính trị giữa 872 hộ dân của thôn. Nếu mỗi đảng viên gương mẫu từ gia đình mình, nói đi đôi với làm, sâu sát, lắng nghe và giải quyết tận tình những vướng mắc của bà con, thì sẽ quy tụ được sự đồng thuận của hơn 4.000 người dân trong thôn. Từ đó sẽ góp phần xây dựng xã Trường Lâm phát triển, Khu kinh tế Nghi Sơn vươn tầm và tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Tỉnh luôn đồng hành cùng cơ sở, cùng doanh nghiệp và Nhân dân trên mọi chặng đường phát triển.