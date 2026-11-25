Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn và đoàn công tác của Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chụp ảnh lưu niệm tại buổi tiếp và làm việc

Tại buổi tiếp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2026; tiềm năng, lợi thế, các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư và định hướng phát triển trong thời gian tới. Theo đó, tỉnh đang tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược, trọng tâm là hạ tầng giao thông kết nối, hạ tầng cửa khẩu thông minh và hạ tầng các khu, cụm công nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư nước ngoài.

Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (bên phải) trao đổi với ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài

Trong lĩnh vực công nghiệp, tỉnh đang tập trung phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp tại khu vực Hữu Lũng. Riêng dự án Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn tại xã Hữu Lũng và xã Tuấn Sơn đã hoàn thành đầu tư hạ tầng giai đoạn 1 và có 7 nhà đầu tư thứ cấp thuê đất để triển khai các dự án sản xuất. Cùng đó, tỉnh chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển theo định hướng của Trung ương.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị hiệp hội tiếp tục quan tâm quảng bá tiềm năng, thế mạnh của Lạng Sơn, kết nối các nhà đầu tư nước ngoài đến khảo sát, nghiên cứu cơ hội đầu tư tại tỉnh.

Phát biểu tại buổi tiếp, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài nhấn mạnh: Hiệp hội sẽ đồng hành cùng tỉnh trong công tác xúc tiến đầu tư; hỗ trợ tỉnh xác định các lĩnh vực ưu tiên, kết nối với những nhà đầu tư có tiềm lực tài chính, kinh nghiệm phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh. Ông mong muốn phối hợp với tỉnh triển khai chương trình thu hút đầu tư vào khu vực Hữu Lũng, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia chuỗi cung ứng.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trao đổi với đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh những nội dung quan tâm

Trên cơ sở các nội dung trao đổi tại buổi tiếp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những đề xuất của lãnh đạo Hiệp hội, đồng thời giao Sở Tài chính làm đầu mối phối hợp với Hiệp hội triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư trong thời gian tới.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi tiếp và làm việc

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Lạng Sơn luôn nhất quán quan điểm đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước từ quá trình khảo sát, nghiên cứu đến triển khai thực hiện các dự án. Để cụ thể hóa cam kết này, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo quỹ đất sạch, hoàn thiện kết cấu hạ tầng chiến lược, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.