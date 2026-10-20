Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân, giải quyết kiến nghị về nhà ở và tái định cư

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi tiếp, công dân Nông Thị Huyền, tổ 13, phường Bắc Kạn, kiến nghị xử lý tình trạng sạt lở, nước chảy tràn và ảnh hưởng đến nhà ở trong quá trình thi công Dự án đầu tư xây dựng cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn.

Công dân Nông Thị Huyền, tổ 13, phường Bắc Kạn phát biểu ý kiến.

Theo phản ánh, việc đào đắp đất đá phía sau nhà trong quá trình thi công nền đường khiến nước ngấm, chảy tràn vào nhà, ảnh hưởng đến sinh hoạt, tài sản và làm xuất hiện các vết nứt tường.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận nhà ở của gia đình có vết nứt tại 3 vị trí, nước từ mái taluy chảy tràn vào nhà. Một số biện pháp khắc phục đã được triển khai nhưng chưa đồng bộ.

Các đại biểu tham gia buổi tiếp công dân tại điểm cầu trực tuyến phường Bắc Kạn.

Đối với kiến nghị này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự đồng thuận của công dân với chủ trương xây dựng tuyến cao tốc, đồng thời khẳng định kiến nghị là chính đáng, cần được giải quyết kịp thời, dứt điểm.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu, trả lời ý kiến của công dân.

Đồng chí yêu cầu Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phía Bắc, UBND phường Bắc Kạn khảo sát, đánh giá kỹ hiện trạng, xây dựng phương án xử lý triệt để, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và an toàn cho người dân, hoàn thành trước ngày 15/11/2026.

UBND phường Bắc Kạn phối hợp nắm bắt tình hình, công khai thông tin để người dân theo dõi, giám sát. Các đơn vị liên quan hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của gia đình công dân. Ban Quản lý dự án 2 rà soát toàn tuyến đang thi công, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề tương tự, không để phát sinh bất cập ảnh hưởng đến nhà ở và đời sống người dân.

Đại diện các sở, ngành trả lời tại buổi tiếp công dân.

Cũng tại buổi tiếp, công dân Trương Việt Hùng, xã Chợ Mới, kiến nghị xem xét bố trí tái định cư và thực hiện các chính sách hỗ trợ theo quy định khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án đường nội thị, tổ 1, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn (nay thuộc xã Chợ Mới, tỉnh Thái Nguyên).

Theo phản ánh, gia đình ông Hùng có đất ở và nhà ở bị thu hồi để thực hiện dự án. Phần đất còn lại sau thu hồi bị chia cắt, diện tích nhỏ, không đủ điều kiện xây dựng nhà ở, trong khi đây là nơi ở duy nhất của gia đình.

Đại biểu tham gia buổi tiếp công dân tại điểm cầu trực tuyến xã Chợ Mới.

Sau khi nghe báo cáo của UBND xã Chợ Mới, ý kiến của các cơ quan chuyên môn và nguyện vọng của công dân, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định kiến nghị của ông Hùng là chính đáng.

Đồng chí đề nghị UBND xã Chợ Mới xem xét phương án bồi thường bằng đất nếu đủ điều kiện theo quy định, tạo điều kiện để gia đình ổn định cuộc sống. Việc giải quyết phải hoàn thành trước ngày 20/11/2026.