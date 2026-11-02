Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá phê bình nhiều đơn vị, xã, phường.

Sáng 2/11, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh đánh giá tình hình thực hiện kịch bản tăng trưởng quý IV năm 2026; triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án đầu tư công năm 2027.

Theo báo cáo tại hội nghị, đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành sắp xếp, xử lý, khai thác 1.113/1.358 cơ sở nhà, đất dôi dư. Trong công tác GPMB, tính đến 30/10/2026, toàn tỉnh thực hiện được 1.941,27/2.228,98ha, đạt 87,09% kế hoạch năm.

Tuy nhiên, kết quả chưa tương xứng với yêu cầu. Qua thống kê giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 65,88% vốn tỉnh giao, thấp hơn mốc 80% là 14,12 điểm %; xuất khẩu tháng 10 chỉ đạt 83,3% mục tiêu, điện sản xuất đạt 56,1%; 28/33 doanh nghiệp thiếu lao động.

Đáng chú ý, công tác chuẩn bị đầu tư năm 2027 đến hạn 31/10 mới có 6/24 dự án hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư; 18 dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư...

Từ kết quả trên, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê bình Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn do giải ngân chậm, chậm đề xuất phương án xử lý kế hoạch vốn Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc. Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp cũng bị phê bình do có tỷ lệ giải ngân thấp nhất trong 5 chủ đầu tư lớn.

Đối với cấp xã, Chủ tịch UBND tỉnh phê bình Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 10 xã, phường có tỷ lệ GPMB dưới 60%; 18 xã, phường có tỷ lệ giải ngân dưới 10% và 15 xã, phường có số thu tiền sử dụng đất dưới 20%.

Trong đó, yêu cầu 8 địa phương đạt dưới 10% dự toán gồm: Nghi Sơn, Tân Dân, Đông Tiến, Tây Đô, Các Sơn, Nam Xuân, Trúc Lâm và Linh Sơn báo cáo nguyên nhân, đề xuất giải pháp khắc phục.

Đặc biệt, 10 xã, phường gồm: Trung Lý, Thăng Bình, Trung Thành, Tiên Trang, Yên Khương, Vạn Lộc, Tân Tiến, Mường Chanh, Hải Bình và Định Hòa đã bị phê bình lần thứ hai liên tiếp nhưng chuyển biến trong giải ngân vốn đầu tư công vẫn chậm.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục, trong đó có việc giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt mốc 80% đã cam kết; nguồn tăng trưởng công nghiệp và xuất khẩu chưa chắc chắn; công tác GPMB còn những điểm nghẽn kéo dài; nguồn lực từ đất đai, tài sản công khai thác chưa đồng đều; tiến độ chuẩn bị đầu tư năm 2027 không bảo đảm yêu cầu.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên nhân chủ quan là một số người đứng đầu chưa trực tiếp vào cuộc, còn tâm lý chờ đợi, đùn đẩy trách nhiệm. Sự phối hợp giữa chủ đầu tư, các sở chuyên ngành và địa phương chưa chặt chẽ; cam kết chưa đi đôi với hành động.

Trước thực trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm khắc rút kinh nghiệm, kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan. Đồng thời nêu rõ, mọi vi phạm, sự trì trệ hay thái độ đùn đẩy, né tránh trách nhiệm của cán bộ, công chức đều phải được xử lý nghiêm minh theo đúng quy định.

Việc kiểm điểm, xem xét trách nhiệm không dừng lại ở mức hình thức mà gắn liền với công tác đánh giá, xếp loại và điều động, bố trí cán bộ. Đặc biệt, tỉnh sẽ xóa bỏ triệt để thực trạng chuyển nhượng dự án, bảo đảm môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, hiệu quả.