Chủ tịch UBND tỉnh thăm và làm việc tại Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh Cường

Báo cáo với lãnh đạo tỉnh, ông Trịnh Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh Cường, cho biết sau 10 năm thành lập, hợp tác xã đã phát triển với hơn 10.000 thành viên liên kết, diện tích sản xuất gần 30.000 ha tại Cà Mau và tổng diện tích liên kết bao tiêu gần 60.000 ha tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Nông sản của hợp tác xã đã được xuất khẩu sang 32 quốc gia.

Đặc biệt, đơn vị vừa xuất khẩu thành công lô hàng 500 tấn sang thị trường Mỹ và hiện tiếp tục nhận được đơn đặt hàng với sản lượng 5.000 tấn.

Ông Trịnh Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh Cường, báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị với Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời đánh giá cao mô hình kinh tế tập thể khép kín, hoạt động hiệu quả của Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh Cường. Đồng chí nhấn mạnh, tỉnh luôn quan tâm hỗ trợ, phát triển các mô hình kinh tế tập thể bền vững, góp phần hình thành những vùng nguyên liệu tập trung quy mô lớn, nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời phát biểu tại buổi thăm và làm việc với Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh Cường.

Đối với các kiến nghị của hợp tác xã liên quan đến nguồn giống, quỹ đất xây dựng hệ thống sấy và nhà máy bảo quản nông sản, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, hướng dẫn và hỗ trợ về chuyên môn trong lĩnh vực lúa gạo. Tỉnh sẽ tạo điều kiện về cơ chế, quỹ đất để hợp tác xã đầu tư xây dựng nhà máy bảo quản, chế biến phục vụ xuất khẩu; đồng thời nghiên cứu tháo gỡ những khó khăn liên quan đến hạn mức (quota) xuất khẩu cho địa phương.

Lãnh đạo tỉnh kỳ vọng Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh Cường tiếp tục phát huy vai trò kết nối, củng cố liên kết chặt chẽ giữa các khâu sản xuất, chế biến và tiêu thụ, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và thúc đẩy phát triển bền vững cho người nông dân.

Lãnh đạo tỉnh tham quan cánh đồng lúa của Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh Cường tại xã Vĩnh Mỹ.

Diện tích liên kết của Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh Cường tại xã Vĩnh Mỹ đạt gần 5.000 ha, chiếm gần 80% diện tích theo thông tin của hợp tác xã; trong đó, gần 5.000 ha đang đăng ký tham gia Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời trao đổi với đồng chí Lê Kim Thuý, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Mỹ (thứ hai từ trái sang) và ông Trịnh Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh Cường tại buổi tham quan.

Nhân dịp này, Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh Cường cam kết đóng góp 400 triệu đồng để hỗ trợ tỉnh xây dựng 5 căn nhà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở./.