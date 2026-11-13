Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên: Ưu tiên nguồn lực thực hiện Đề án bảo hiểm y tế toàn dân

Tham gia buổi làm việc có đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì buổi làm việc.

Bắt đầu triển khai từ 1/11/2026, sau gần 2 tuần thực hiện, Đề án đã bước đầu phát huy hiệu quả thiết thực. Toàn tỉnh đã hỗ trợ hơn 1,685 tỷ đồng để mua thẻ BHYT cho 5.323 đối tượng. Tại 11 bệnh viện tham gia thực hiện Đề án, đã có 1.063 lượt người bệnh được hỗ trợ chi trả phần cùng chi trả BHYT, với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng.

Lãnh đạo Bệnh viện Phùng Chí Kiên báo cáo hoạt động của đơn vị và nêu một số đề xuất.

Tại Bệnh viện Phùng Chí Kiên, một trong 11 đơn vị tham gia thực hiện Đề án, sau 12 ngày triển khai, đơn vị đã tiếp nhận, rà soát và giải quyết chế độ hỗ trợ cho 316 người bệnh đủ điều kiện, với kinh phí gần 48 triệu đồng. Quá trình thực hiện cơ bản thuận lợi, chưa phát sinh khó khăn, vướng mắc.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Đánh giá cao tinh thần chủ động, tích cực của ngành Y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh những kết quả bước đầu cho thấy ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đề án, trực tiếp hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn giảm gánh nặng chi phí khi khám, chữa bệnh. Qua đó góp phần bảo đảm an sinh xã hội và quyền được chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi, động viên bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Phùng Chí Kiên.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Y tế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, tổ chức triển khai Đề án đồng bộ, hiệu quả, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chính sách, tạo thuận lợi tối đa cho người dân trong quá trình tiếp cận và thụ hưởng. Đồng thời thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh, bảo đảm nguồn lực để chính sách được duy trì ổn định, lâu dài.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, ưu tiên nguồn lực thực hiện Đề án, đồng thời triển khai các chính sách an sinh xã hội thiết thực, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là người dân ở những địa bàn còn nhiều khó khăn.