Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên gửi thư chúc mừng cộng đồng doanh nhân

Những vết nứt kéo dài hơn 1.000m, có nơi sụt sâu khoảng 1,6m tại khu vực đồi Na Lo và Na Niêng, xã Đồng Lương, tỉnh Thanh Hóa đang tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nghiêm trọng. Hàng chục hộ dân phải sơ tán khẩn cấp, bỏ lại nhà cửa, tài sản để bảo đảm an toàn tính mạng. Trong nỗi bất an thường trực, mong mỏi lớn nhất của người dân lúc này là sớm có nơi ở ổn định, không còn nơm nớp lo đất đá đổ xuống bất cứ lúc nào.