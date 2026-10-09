Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên gửi thư chúc mừng cộng đồng doanh nhân
Nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, gửi thư chúc mừng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh; ghi nhận, trân trọng những đóng góp của đội ngũ doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư:
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/chu-tich-ubnd-tinh-thai-nguyen-gui-thu-chuc-mung-cong-dong-doanh-nhan