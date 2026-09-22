Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La sắp đối thoại trực tiếp với đoàn viên, thanh niên

UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành kế hoạch tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2026, với chủ đề “Phát triển toàn diện thanh niên Sơn La”. Đây là dịp để người đứng đầu UBND tỉnh trực tiếp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của đoàn viên, thanh niên; đồng thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách phát triển thanh niên.

Theo kế hoạch, nội dung đối thoại sẽ tập trung vào việc thực hiện các cơ chế, chính sách đối với thanh niên; quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên; các chính sách hỗ trợ học tập, khởi nghiệp, phát triển kinh tế, đào tạo nghề và giải quyết việc làm.

Đáng chú ý, hội nghị dự kiến dành thời lượng đáng kể cho phần hỏi - đáp trực tiếp. Có khoảng 10-15 câu hỏi được tổng hợp từ đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh. Mỗi câu hỏi không quá 3 phút và thời gian trả lời mỗi câu không quá 8 phút.

Hội nghị dự kiến dành thời lượng đáng kể cho phần hỏi - đáp trực tiếp. Ảnh minh họa

Những vấn đề thanh niên quan tâm

Một trong những nội dung dự kiến được trao đổi là kết quả thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Sơn La và Nghị quyết số 224/NQ-HĐND ngày 28/8/2023 của HĐND tỉnh về phát triển thanh niên giai đoạn 2023-2030. Nghị quyết đặt mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên phát triển toàn diện, có trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm, khả năng làm chủ khoa học - công nghệ và tinh thần sáng tạo, lập thân, lập nghiệp.

Từ định hướng này, các vấn đề về cơ hội học tập, đào tạo nghề, tiếp cận việc làm, hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với thế mạnh địa phương được dự kiến là nhóm nội dung nhận được sự quan tâm.

Bên cạnh đó, cuộc đối thoại sẽ đề cập trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong thực hiện chính sách đối với thanh niên; vai trò của thanh niên trong học tập, rèn luyện, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Các kiến nghị liên quan đến ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, môi trường khởi nghiệp và khả năng tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ thanh niên cũng có thể được đặt trong mối quan hệ với mục tiêu phát triển nguồn nhân lực trẻ của tỉnh.

Theo Nghị quyết 224/NQ-HĐND, Sơn La định hướng nâng cao chất lượng dự báo thị trường lao động, kết nối các cơ sở giáo dục với doanh nghiệp, phát triển mạng lưới dịch vụ việc làm và dịch vụ khởi nghiệp nhằm hỗ trợ thanh niên lựa chọn ngành nghề, tạo việc làm và khởi nghiệp phù hợp.

Tổng hợp câu hỏi trước ngày 25/9

Theo kế hoạch, hội nghị sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến giữa Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La với đoàn viên, thanh niên. Điểm cầu trung tâm do Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì; tại các xã, phường, Chủ tịch UBND cấp xã chủ trì các điểm cầu.

Thành phần tham dự dự kiến gồm đại diện HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, sở, ban, ngành; các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn cùng cán bộ Đoàn, đoàn viên và thanh niên tiêu biểu.

Để chuẩn bị nội dung đối thoại, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan xây dựng chương trình, kịch bản; tổng hợp câu hỏi theo từng nhóm vấn đề để tham mưu trả lời tại hội nghị.

Đoàn các xã, phường và các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm phổ biến, định hướng đoàn viên, thanh niên gửi kiến nghị bám sát chủ đề đối thoại. UBND các xã, phường được giao tổng hợp câu hỏi, ý kiến của thanh niên trên địa bàn và gửi về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh trước ngày 25/9/2026.

Việc tổ chức đối thoại trong thời điểm Sơn La bước vào giai đoạn triển khai các mục tiêu phát triển thanh niên giai đoạn 2026-2030 tạo thêm một kênh để chính quyền trực tiếp tiếp nhận những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Qua đó, các kiến nghị về học tập, nghề nghiệp, việc làm, khởi nghiệp và phát triển kinh tế của thanh niên có thể được chuyển thành những nội dung cụ thể trong quá trình thực hiện chính sách tại địa phương.