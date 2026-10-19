Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh các dự án đầu tư

Ngày 19/10, UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T để rà soát tiến độ, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn. Ông Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hồng Mến

Theo báo cáo của nhà đầu tư, Dự án Cảng hàng không Quảng Trị đã đạt khối lượng thi công trên 80%. Các hạng mục chính đang được triển khai, doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý và các điều kiện cần thiết phục vụ nghiệm thu, cấp phép khai thác.

Đối với các dự án năng lượng, đô thị, dịch vụ và du lịch, nhà đầu tư kiến nghị tỉnh hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng và các điều kiện pháp lý liên quan.

Ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hồng Mến

Tại buổi làm việc, Tập đoàn T&T cũng đề xuất nghiên cứu, đầu tư một số dự án mới, gồm Tổ hợp công nghiệp hàng không - Trung tâm thương mại tự do - Đô thị khoa học đổi mới sáng tạo và đô thị sân bay Quảng Trị; các dự án điện gió, điện mặt trời, Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị 3 và Khu đô thị phía Đông TP. Đông Hà (cũ).

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Hoàng Phương yêu cầu Sở Tài chính làm đầu mối, phối hợp với các sở, ngành và địa phương rà soát từng dự án, xác định rõ nội dung vướng mắc, trách nhiệm giải quyết và phương án xử lý cụ thể.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Hoàng Phương phát biểu kết luận. Ảnh: Hồng Mến

Đối với Dự án Cảng hàng không Quảng Trị, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng rà soát, thống nhất tiến độ thực hiện và trách nhiệm của các bên liên quan. Về đề xuất nâng cấp sân bay từ cấp 4C lên cấp 4E, tỉnh ủng hộ chủ trương và sẽ phối hợp với doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

Đối với các đề xuất đầu tư trong lĩnh vực bất động sản, du lịch và sân golf, tỉnh hoan nghênh, khuyến khích nhà đầu tư nghiên cứu, đề xuất phương án phù hợp. Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, địa phương sẽ đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án được triển khai đúng quy định; đồng thời yêu cầu nhà đầu tư tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải phóng mặt bằng theo cam kết.