Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương nhận thêm nhiệm vụ

Theo báo Quảng Trị, tại Hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định ông Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Nguyễn Lương Bình, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị tặng hoa chúc mừng ông Bùi Hoàng Phương.

Ông Nguyễn Lương Bình, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị tặng hoa chúc mừng ông Bùi Hoàng Phương-Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh.

Trước đó vào ngày 24/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1838/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026-2031.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Bùi Hoàng Phương sinh năm 1983, quê quán tỉnh Ninh Bình. Ông Phương có trình độ lý luận chính trị cao cấp, là thạc sĩ Công nghệ thông tin, thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, ông Bùi Hoàng Phương từng giữ các chức vụ: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIV.

Ngày 21/9/2026, Tỉnh ủy Quảng Trị công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Bùi Hoàng Phương giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030. Cùng ngày, HĐND tỉnh Quảng Trị đã bầu ông Bùi Hoàng Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2026-2031, với 100% số phiếu tán thành.