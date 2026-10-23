Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi: Chuyển từ báo cáo khó khăn sang trực tiếp giải quyết khó khăn

Ngày 22/10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện các công trình trọng điểm, dự án phát triển kinh tế - xã hội có tính lan tỏa và Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm phát biểu tại cuộc họp.

GPMB vẫn là điểm nghẽn

Toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có 21 công trình, dự án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, gồm 11 dự án đầu tư công và 10 dự án đầu tư ngoài ngân sách. Thời gian qua, tiến độ thi công, giải ngân vốn và công tác GPMB tại một số dự án đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, nhiều công trình vẫn gặp khó khăn liên quan đến mặt bằng, tái định cư và nguồn vật liệu xây dựng.

Đối với nhóm dự án đầu tư công, 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới giai đoạn 1 đã cơ bản hoàn thành, kịp thời tổ chức khánh thành và khai giảng năm học 2026 - 2027. Dự án Công viên Cây xanh Thạch Bích đang triển khai thi công tại những vị trí đã có mặt bằng. UBND tỉnh cũng đã hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Một số dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ghi nhận khối lượng thi công khá lớn. Trong đó, dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1 đạt 91,8% giá trị thi công; giai đoạn IIb đạt 90,8%. Dự án Cầu Trà Khúc 1 đã khởi công ngày 8/10/2026. Đáng chú ý, dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi hiện đạt khoảng 41,5% giá trị thi công, giải ngân 251/397 tỷ đồng vốn được giao, tương đương 63,2%.

Dự án Cầu Trà Khúc 1 đang được triển khai những hạng mục đầu tiên sau khởi công.

Ở nhóm dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách, Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 đã đưa toàn bộ dây chuyền sản xuất thép cuộn cán nóng vào vận hành thử nghiệm đồng bộ, với công suất 5,6 triệu tấn/năm. Dự án Sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất đạt khoảng 67,4% tiến độ xây dựng giai đoạn 1. Trong khi đó, dự án VSIP II Quảng Ngãi đã thực hiện bồi thường được 162,76/497,7ha, đạt 32,7%.

Riêng dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, đoạn qua Quảng Ngãi, tỉnh đã triển khai quy hoạch 18 khu tái định cư và 19 khu cải táng mồ mả. Đến nay, 27/27 hồ sơ quy hoạch tổng mặt bằng các khu tái định cư và khu cải táng đã được chấp thuận.

Theo kế hoạch, công tác GPMB tuyến chính và di dời hạ tầng kỹ thuật dự kiến triển khai từ quý III/2027, sau khi tỉnh tiếp nhận hồ sơ và mốc GPMB từ Ban Quản lý dự án Thăng Long. Quảng Ngãi đặt mục tiêu hoàn thành công tác GPMB trong quý IV/2028.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung phân tích những khó khăn đang ảnh hưởng đến tiến độ các dự án, nhất là công tác bồi thường, GPMB, bố trí tái định cư và nguồn cung vật liệu xây dựng. Nhiều ý kiến đề nghị tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư, xác định cụ thể trách nhiệm từng đơn vị để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Không chỉ theo dõi mà phải chịu trách nhiệm về tiến độ

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm nhìn nhận, mặc dù một số dự án đã có chuyển biến nhưng tiến độ thực hiện vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Trong khi đó, thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, khối lượng công việc cần giải quyết còn lớn.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư phải nâng cao trách nhiệm, quyết liệt hơn trong chỉ đạo, điều hành; tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc để hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Đặc biệt, ông Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ báo cáo khó khăn sang trực tiếp giải quyết khó khăn; từ theo dõi tiến độ sang chịu trách nhiệm về tiến độ. Quá trình triển khai phải thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả.

Theo đó, các báo cáo tiến độ không chỉ dừng lại ở việc nêu những khó khăn, vướng mắc mà phải xác định cụ thể thời hạn hoàn thành từng nhiệm vụ, làm cơ sở để kiểm tra, đôn đốc và đánh giá kết quả thực hiện.

Bốn Trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên giới Quảng Ngãi đã cơ bản hoàn thành

Đối với giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện, quyết tâm hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

Với từng công trình, dự án trọng điểm, các chủ đầu tư phải rà soát toàn bộ tiến độ, xác định rõ khối lượng công việc còn lại, mốc thời gian hoàn thành và trách nhiệm của từng cá nhân phụ trách. Những nhiệm vụ đã được giao tại các thông báo kết luận trước đây nhưng triển khai chậm phải làm rõ nguyên nhân, đồng thời đề ra giải pháp khắc phục cụ thể.

Nhấn mạnh GPMB vẫn là một trong những nút thắt lớn ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ các dự án, ông Nguyễn Đức Tâm yêu cầu các địa phương tập trung xử lý dứt điểm những tồn tại theo kế hoạch đã cam kết. Các đơn vị liên quan phải chủ động phối hợp, giải quyết từng trường hợp cụ thể, không để công tác bồi thường, GPMB tiếp tục cản trở việc triển khai công trình.

Đáng chú ý, đối với những dự án đã có mặt bằng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ban quản lý dự án khẩn trương chỉ đạo nhà thầu tổ chức thi công, không để xảy ra tình trạng mặt bằng đã được bàn giao nhưng công trình vẫn chậm triển khai.

Chính quyền địa phương phải tăng cường giám sát hoạt động thi công trên địa bàn, thường xuyên cập nhật tiến độ, kịp thời phản ánh những bất cập, vướng mắc phát sinh đến Ban Chỉ đạo và Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét, xử lý.

Cùng với đó, người đứng đầu UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao trách nhiệm công vụ trong quá trình triển khai các dự án trọng điểm. Các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư phải chủ động phối hợp, không đùn đẩy trách nhiệm; những vấn đề vượt thẩm quyền cần được kịp thời báo cáo để có hướng giải quyết.

Kết quả thực hiện phải được theo dõi, đánh giá cụ thể theo từng nhiệm vụ và thời hạn, tạo chuyển biến thực chất về tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ngãi trong năm 2026.