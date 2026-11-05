Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu 'rõ người, rõ việc' trong xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chủ trì hội nghị

Chiều 4/11 Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chủ trì hội nghị nghe Sở Nông Nghiệp và Môi trường báo cáo tiến độ thực hiện Đề án đo đạc, chỉnh lý, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030; nhiệm vụ làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai và công tác điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu UBND tỉnh đến các điểm cầu trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, Sở Nông Nghiệp và Môi trường đã triển khai đồng bộ các giải pháp, tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án. Đến nay, Sở đã hoàn thành thu thập, quét và số hóa tài liệu thuộc các dự án chuyển tiếp từ 3 tỉnh trước khi sáp nhập. Đối với nhiệm vụ làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai, tính đến ngày 3/11/2026, toàn tỉnh đã làm sạch 1.221.698/1.380.169 thửa đất, đạt 88,52% tổng số thửa đất có trong cơ sở dữ liệu.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu các cấp, các ngành vào cuộc quyết liệt, thực hiện nghiêm phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm”. Mục tiêu cốt lõi là xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai “đúng, đủ, sạch, sống”, phục vụ đắc lực cho công tác chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính và khơi thông nguồn lực đất đai.

​Giám đốc Sở Nông Nghiệp và Môi trường, Chủ tịch UBND các xã cùng người đứng đầu các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng nhiệm vụ được giao. Tỉnh đặt mốc phấn đấu đến ngày 30/11/2026 phải hoàn thành làm sạch 158.471 thửa đất còn lại, đạt 100% số thửa đất trong cơ sở dữ liệu.

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tại hội nghị

Đối với các dự án chuyển tiếp sử dụng nguồn chi thường xuyên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoàn thành rà soát, đối chiếu hồ sơ thiết kế, hợp đồng, sản phẩm, biên bản nghiệm thu và chứng từ thanh toán. Trước ngày 15/11/2026, phải xây dựng phương án xử lý, giải quyết dứt điểm vướng mắc của 8 đơn vị tư vấn. Với các dự án sử dụng vốn đầu tư công, phải hoàn thành lập thiết kế kỹ thuật - dự toán đo đạc, chỉnh lý, kê khai đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trước tháng 12/2027.

​Cho ý kiến về công tác điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh đây là nhiệm vụ trọng tâm, phải tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định của Luật Đất đai. Việc điều chỉnh tác động trực tiếp đến công tác quản lý nhà nước, nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, người dân, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh.

​Do đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần ưu tiên bố trí nhân lực và thời gian, đặt yêu cầu về chất lượng, tính chính xác, đầy đủ và khả năng áp dụng thực tế lên hàng đầu. Chủ tịch UBND các xã chỉ đạo bộ phận chuyên môn rà soát kỹ lưỡng, tuyệt đối không bỏ sót các vị trí, khu vực cần sửa đổi, bổ sung; phân công cụ thể lãnh đạo phụ trách và công chức chịu trách nhiệm từng khu vực, tuyến đường. Đồng thời, chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Nông Nghiệp và Môi trường, cơ quan thuế, Văn phòng Đăng ký đất đai và đơn vị tư vấn để kiểm tra, đối chiếu, thống nhất thông tin; đảm bảo việc xây dựng, điều chỉnh Bảng giá đất bám sát nguyên tắc thị trường, mức giá tăng hoặc giảm phù hợp với thực tiễn địa phương.