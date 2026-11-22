Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày tại hội trại

Cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị đến thăm Hội trại “Văn hóa Phú Thọ - Kết nối phát triển” tại Sân khấu phía Nam,Công viên Văn Lang, đồng chí Trần Duy Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương sự chuẩn bị chu đáo của các đơn vị tham gia. Tại không gian hội trại, nét văn hóa đặc trưng của từng địa phương được tái hiện sinh động qua cách bài trí, các hoạt động văn nghệ truyền thống cùng nhiều sản phẩm tiêu biểu của nghệ nhân, làng nghề và cơ sở sản xuất.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Nhấn mạnh hội trại là hoạt động trọng tâm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị tiếp tục tăng cường quảng bá sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP. Qua đó, tạo diễn đàn giao lưu, mở rộng kết nối tiêu thụ hàng hóa, gắn việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Đất Tổ với phát triển du lịch, thương mại và dịch vụ.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày của phường Thanh Miếu.

Bên cạnh đó, đồng chí Trần Duy Đông yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Các chương trình giao lưu văn nghệ, trình diễn và trải nghiệm cần được tổ chức vui tươi, lành mạnh, an toàn nhằm tạo sức hút đối với đông đảo người dân và du khách.

Được biết, hội trại và các không gian trưng bày lần này quy tụ 19 đơn vị tham gia, tổ chức đồng thời tại ba khu vực Việt Trì, Vĩnh Phúc và Hòa Bình. Đây là dịp ý nghĩa để các địa phương giới thiệu giá trị văn hóa truyền thống, thắt chặt tình đoàn kết và tăng cường giao lưu giữa các cộng đồng dân cư.